Özönlöttek a gratulációk, eljegyezte szerelmét a Forma-1 sztárja

Charles Leclerc, Forma-1-es pilóta az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt a minap, hogy eljegyezte szerelmét, Alexandra Saint Mleuxot. A pár néhány szívmelengető fotó társaságában tudatta az eljegyzést, amelyben a kutyusuk, Leo is nagy szerepet kapott.

Eljegyezte barátnőjét Charles Leclerc / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Megkérte barátnője kezét a Ferrari pilótája, Charles Leclerc

A 28 éves Leclerc és a 22 éves Alexandra egy közös Instagram-bejegyzésben jelentették be az eljegyzést, melyben azt írták:

Mr². & Mrs. Leclerc.

A posztban közzétett fotósorozat legelső felvételén az látható, amint Leclerc és kedvese közrefogja és megpuszilja a tacskójukat, Leót, aki egy olyan bilétát visel, amelyre azt gravírozták:

Apa feleségül akar venni téged!

A bejegyzés alatti kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek a gratulációk és jókívánságok: többek közt Charles Leclerc Ferraris csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, egykori csapattársa, Carlos Sainz, valamint a Formula-1 hivatalos oldala is minden jót kívánt a szerelmeseknek.

Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023 óta alkot egy párt: az olasz lányt először a 2023-as márciusi párizsi divathéten látták egy Leclercről készült videó hátterében. Alexandra egyébként közösségi média influenszer, divatmodell és digitális tartalomkészítő, mialatt nemrég fejezte be művészeti irodalom egyetemi tanulmányait is.

Charles Leclerc így hamarosan csatlakozik a házas F1-es pilóták listájához: jelenleg Nico Hülkenberg az egyetlen nős pilóta a rajtrácson, ám jövőre visszatér az ugyancsak házas Sergio Perez, aki a Cadillac-nél folytatja majd Forma-1-es pályafutását - írja a Daily Star.