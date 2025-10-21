Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Erre még Verstappentől sem számítottunk, soha nem látott tettre készül

Max Verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 09:00
F1McLaren
Történelmi tettre készül az F1 négyszeres világbajnoka. Max Verstappen a saját rekordját döntheti meg a címvédéssel.

Max Verstappen vasárnap este magabiztos, rajt-cél győzelmet aratott az Amerikai Nagydíjon, ahol egyértelműen a mezőny fölé nőtt. Ezzel a diadallal 40 pontra csökkentette hátrányát az egyéni világbajnoki pontversenyben éllovas Oscar Piastrival szemben – olyan különbségre, amely normál körülmények között behozhatatlannak tűnne az idény hajrájában. Ám jelenlegi formáját látva őrültség volna leírni a holland pilótát.

Max Verstappen austini győzelmével 40 pontra faragta a hátrányát
Max Verstappen austini győzelmével 40 pontra faragta a hátrányát Fotó: Mark Thompson

Néhány futammal ezelőtt arról szóltak a találgatások, hogy melyik McLaren-pilóta nyerheti meg pályafutása első egyéni világbajnoki címét. Ez az esélylatolgatás akkoriban korántsem tűnt túlzónak, hiszen a Holland Nagydíjat megelőzően Verstappen tetemes, 104 pontos lemaradásban volt Piastri mögött. Ekkora különbséget eddig még senkinek nem sikerült ledolgoznia a Forma–1 történetében.

A holland pilóta is elvesztette hitét

Maga Verstappen is csak álomként emlegette az ötödik világbajnoki cím lehetőségét, annyira kilátástalannak tűnt a helyzete. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko még nyíltan ki is jelentette néhány hónapja, hogy a holland versenyző lélekben már lemondott az idei összetettről.

Egyébként a jelenlegi rekord, ami a hátrányból történő világbajnoki címeket illeti, is Verstappen nevéhez fűződik, aki a 2022-es szezonban 46 pont hátrányban volt a ferraris Charles Leclerc mögött. Viszont akkor még az idény több mint fele hátra volt, így az nem számított akkora szenzációnak. Amennyiben a régebbi pontrendszereket is figyelembe vesszük, akkor James Hunt 1976-os világbajnoki címe vezeti ezt a statisztikát, hiszen átszámítva az ő hátránya 97 pont volt, viszont ahhoz a fordításhoz szükség volt Niki Lauda balesetére és távollétére is.

Matematikailag van esélye Verstappennek

A szezonból még öt versenyhétvége van hátra, amelyek során összesen maximum 141 pont gyűjthető – 25-25 pont a futamgyőzelmekért, valamint két sprintfutamon legfeljebb 8 pont szerezhető. Verstappen számára tehát elengedhetetlen, hogy Piastri legalább néhány alkalommal ne végezzen az első két hely valamelyikén, hiszen a második helyért 18 pont jár.

A fogadóirodák még mindig Oscar Piastrit tartják esélyesebbnek, viszont az oddsok alapján Verstappen már megelőzte Lando Norrist, annak ellenére, hogy a pontversenyben még ő is előtte van.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
