Erre még Verstappentől sem számítottunk, soha nem látott tettre készül

Max Verstappen vasárnap este magabiztos, rajt-cél győzelmet aratott az Amerikai Nagydíjon, ahol egyértelműen a mezőny fölé nőtt. Ezzel a diadallal 40 pontra csökkentette hátrányát az egyéni világbajnoki pontversenyben éllovas Oscar Piastrival szemben – olyan különbségre, amely normál körülmények között behozhatatlannak tűnne az idény hajrájában. Ám jelenlegi formáját látva őrültség volna leírni a holland pilótát.

Max Verstappen austini győzelmével 40 pontra faragta a hátrányát Fotó: Mark Thompson

Néhány futammal ezelőtt arról szóltak a találgatások, hogy melyik McLaren-pilóta nyerheti meg pályafutása első egyéni világbajnoki címét. Ez az esélylatolgatás akkoriban korántsem tűnt túlzónak, hiszen a Holland Nagydíjat megelőzően Verstappen tetemes, 104 pontos lemaradásban volt Piastri mögött. Ekkora különbséget eddig még senkinek nem sikerült ledolgoznia a Forma–1 történetében.

A holland pilóta is elvesztette hitét

Maga Verstappen is csak álomként emlegette az ötödik világbajnoki cím lehetőségét, annyira kilátástalannak tűnt a helyzete. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko még nyíltan ki is jelentette néhány hónapja, hogy a holland versenyző lélekben már lemondott az idei összetettről.

Egyébként a jelenlegi rekord, ami a hátrányból történő világbajnoki címeket illeti, is Verstappen nevéhez fűződik, aki a 2022-es szezonban 46 pont hátrányban volt a ferraris Charles Leclerc mögött. Viszont akkor még az idény több mint fele hátra volt, így az nem számított akkora szenzációnak. Amennyiben a régebbi pontrendszereket is figyelembe vesszük, akkor James Hunt 1976-os világbajnoki címe vezeti ezt a statisztikát, hiszen átszámítva az ő hátránya 97 pont volt, viszont ahhoz a fordításhoz szükség volt Niki Lauda balesetére és távollétére is.

Matematikailag van esélye Verstappennek

A szezonból még öt versenyhétvége van hátra, amelyek során összesen maximum 141 pont gyűjthető – 25-25 pont a futamgyőzelmekért, valamint két sprintfutamon legfeljebb 8 pont szerezhető. Verstappen számára tehát elengedhetetlen, hogy Piastri legalább néhány alkalommal ne végezzen az első két hely valamelyikén, hiszen a második helyért 18 pont jár.