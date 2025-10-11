Ketyeg a bomba a Forma-1-ben, drasztikus lépésre készül a Ferrari sztárja

Hónapok óta szinte csak arról szólnak a hírek a Ferrari Forma-1-es csapatával kapcsolatban, hogy a nagy reményekkel és még nagyobb fizetésért érkezett, de egyelőre harmatgyengén teljesítő Lewis Hamilton körül fogy a levegő a legendás istállónál. Szakértők – köztük például Ralf Schumacher – azt sem tartják kizártnak, hogy a munkatársainak is be-beszólogató, nemrég a főnökei utasítására is fittyet hányó hétszeres világbajnok akár már a szezon végeztével távozhat az olaszoktól. Erre most kiderült, hogy a csaknem 13 évvel fiatalabb csapatársnak, Charles Leclerc-nek is tele van már a hócipője, csapot-papot otthagyhat a Ferrarinál.

Hamilton és Leclerc (jobbra): egyikük sem elégedett a Ferrarinál, de melyikük távozik előbb?

Fotó: NurPhoto

Hamilton számára "csak" az az eddig csúfosnak tűnő Ferrari-kaland tétje, hogy a szenzációs pályafutása végén fel tudja-e tenni a pontot az i-re, azaz megszerzi-e az egyedüli rekordot jelentő 8. vb-címét, éppen Michael Schumacher egykori csapatánál? Leclerc ellenben az első F1-es aranyára áhítozik a 2018-as bemutatkozásától (a Saubernél), és immár a hetedik maranellói szezonjában vár arra hiába, hogy végre igazán versenyképes autója legyen. A 27 éves monacói autóversenyző a mind mélyebb válság láttán arra készül, hogy távozzon – és sajtóhírek szerint a Mercedes, a McLaren és az Aston Martin is tárt karokkal és biztatóbb kilátásokkal várja.

Leclerc türelme fogy a Ferrarinál

Leclerc menedzsere, Nicholas Todt sorra nyitja a pilóta számára szóba jöhető menekülőutakat. A Mercedesnél például az álomkiszemelt Max Verstappen utáni B-opcióként jöhet szóba a monacói; a friss csapatvilágbajnok McLarennél pedig az egyéni vb-pontversenyt vezető Oscar Piastrit pótolhatná – az éppen a Ferrarival kacérkodó ausztrál ugyanis állítólag fasírtban van brit kollégájával, Lando Norisszal.

– A Mercedes nagy lépéseket tett előre, miként a Red Bull is – mi viszont nem – méltatlankodott Charles Leclerc legutóbb, a Szingapúri Nagydíj után, és a kritikáját már a Ferrari mérnökei is nehezményezik.

Leclerc szerződése a 2026-os szezon végén jár le a Ferrarinál.