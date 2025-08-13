UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Verstappen retteg, fontos döntést hozott a Forma-1 királya

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 07:15
A kis Lilynek szerinte nem a Forma-1 forgatagára van szüksége. Max Verstappen nem akarja kitenni felhajtásnak a kislányát.
Bárhová megy, Max Verstappen körül óriási a felhajtás. Pedig a Forma-1 utóbbi négy szezonjának világbajnoka idén háttérbe szorult a McLaren párosa mögött; az újabb címvédésről – habár matematikailag még lehetséges – a Red Bull lemaradása miatt már le is mondott. Arról azonban továbbra sem akar hallani, hogy szerelme elvigye egy futamra a kislányukat.

Max Verstappen nem akarja, hogy a kislányát F1-futamra hozza a párja
Fotó: NurPhoto

Verstappen május 1-jén lett apa; akkor hozta világra a kis Lilyt a 27 éves autóversenyző brazil párja, Kelly Piquet, akivel együtt nevelik Kelly előző kapcsolatából (a szintén expilóta Danyiil Kvjattól) született hat éves lányát, Penelopét is.

Verstappen most a nyári szünetet arra használja ki, hogy végre többet lehessen a családjával, de abból továbbra sem kér, hogy a gyerekek ellátogassanak a versenyeire.

Verstappen félti a lányát az F1-től

– Nem tudom, mikor jön el az ideje. Nem igazán siettetem. Azt szeretném, hogy inkább nyugalma legyen, ezért nem szeretném, hogy itt legyen – magyarázta a döntését Max Verstappen, aki tehát egészen máshogy áll a témához, mint például Nico Hülkenberg és Kevin Magnussen.

Verstappen saját bőrén tapasztalta, milyen, ha kisgyerekként látogatja meg az F1-pilóta édesapját, hiszen Jos Verstappen 1994-től 2003-ig nyolc szezont húzott le a Forma-1-ben.
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
