Max Verstappen megint odacsapott a McLarennek, eldőlt a világbajnoki cím a Forma-1-ben

George Russel a Mercedes volánja mögött az élről indulva nyerte meg a Szingapúri Nagydíjat a Forma-1-ben. A brit versenyző ötödik futamgyőzelmét szerezte meg pályafutása során. Második a címvédő Max Verstappen lett, aki a két McLarent ismét megelőzte. A Red Bull pilótája mögött harmadik lett Lando Norris, negyedik Oscar Piastri, a két pilóta ezzel behúzta a konstruktőri világbajnoki címet a McLarennek. Az egyéni versenyben Oscar Piastri előnye 22 pontra csökkent csapattársával, Norrisszal szemben

Max Verstappen és George Russel uralták a Szingapúri Nagydíjat Fotó: NurPhoto via AFP

Russel a Mercedesszel tökéletes hétvégét zárt.

Nem tudjuk, hogy honnan jött ez a teljesítmény, de nagyon boldog vagyok

- nyilatkozta a boldog győztes, George Russel.

Verstappen csalódott a második hellyel

Nehéz volt az egész futam, nem ilyenben reménykedtem. Sajnos most a második hely volt a legtöbb, amit ebből kihozhattunk

- mondta a Red Bull versenyzője, aki érezhetően nem adja fel még világbajnoki álmait.