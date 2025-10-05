Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Max Verstappen megint odacsapott a McLarennek, eldőlt a világbajnoki cím a Forma-1-ben

Max Verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 16:20 / FRISSÍTÉS: 2025. október 05. 16:24
Szingapúri NagydíjForma-1
A Forma-1 címvédője nem elégedett a második hellyel a Szingapúri Nagydíjon. Max Verstappen üldözi riválisait, a McLaren pedig világbajnok lett.

George Russel a Mercedes volánja mögött az élről indulva nyerte meg a Szingapúri Nagydíjat a Forma-1-ben. A brit versenyző ötödik futamgyőzelmét szerezte meg pályafutása során. Második a címvédő Max Verstappen lett, aki a két McLarent ismét megelőzte. A Red Bull pilótája mögött harmadik lett Lando Norris, negyedik Oscar Piastri, a két pilóta ezzel behúzta a konstruktőri világbajnoki címet a McLarennek. Az egyéni versenyben Oscar Piastri előnye 22 pontra csökkent csapattársával, Norrisszal szemben

Max Verstappen és George Russel uralták a Szingapúri Nagydíjat
Max Verstappen és George Russel uralták a Szingapúri Nagydíjat Fotó: NurPhoto via AFP

Russel a Mercedesszel tökéletes hétvégét zárt.

Nem tudjuk, hogy honnan jött ez a teljesítmény, de nagyon boldog vagyok

- nyilatkozta a boldog győztes, George Russel.

Verstappen csalódott a második hellyel

Nehéz volt az egész futam, nem ilyenben reménykedtem. Sajnos most a második hely volt a legtöbb, amit ebből kihozhattunk

- mondta a Red Bull versenyzője, aki érezhetően nem adja fel még világbajnoki álmait.

 

