Max Verstappen megint odacsapott a McLarennek, eldőlt a világbajnoki cím a Forma-1-ben

George Russel a Mercedes volánja mögött az élről indulva nyerte meg a Szingapúri Nagydíjat a Forma-1-ben. A brit versenyző ötödik futamgyőzelmét szerezte meg pályafutása során. Második a címvédő Max Verstappen lett, aki a két McLarent ismét megelőzte. A Red Bull pilótája mögött harmadik lett Lando Norris, negyedik Oscar Piastri, a két pilóta ezzel behúzta a konstruktőri világbajnoki címet a McLarennek. Az egyéni versenyben Oscar Piastri előnye 22 pontra csökkent csapattársával, Norrisszal szemben
Russel a Mercedesszel tökéletes hétvégét zárt.
Nem tudjuk, hogy honnan jött ez a teljesítmény, de nagyon boldog vagyok
- nyilatkozta a boldog győztes, George Russel.
Nehéz volt az egész futam, nem ilyenben reménykedtem. Sajnos most a második hely volt a legtöbb, amit ebből kihozhattunk
- mondta a Red Bull versenyzője, aki érezhetően nem adja fel még világbajnoki álmait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.