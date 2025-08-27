Verstappen a pályán kívül is kíméletlen, fütyült a szabályokra - Videó

Már csak néhány napot kell várni, hogy a világ húsz legjobb pilótája végre visszatérjen jól megérdemelt nyaralásából, hiszen augusztus 31-én, a Holland Nagydíjjal folytatódik a száguldó cirkusz 2025-ös idénye. A négyszeres világbajnok és címvédő Max Verstappen sem unatkozott a vakáció alatt, hiszen tőle kissé meglepő módon több képet is posztolt májusban született kislányával és barátnőjével, Kelly Piquet-vel. Az egyéni világbajnokság harmadik helyén álló holland pilóta azonban igyekezett a szünet alatt is megőrizni formáját – olyannyira, hogy még a golfpályán is a versenyzéssel volt elfoglalva.

Verstappen a nyári szünet alatt is a versenyzéssel van elfoglalva

Fotó: AFP

Verstappen figyelmen kívül hagyta a szabályokat

Egy, az interneten megosztott videóban jól látható, ahogy Verstappen egy igencsak merész előzést hajt végre egy nála lassabban haladó golfkocsival szemben – mindezt úgy, hogy barátnője és mostohalánya is a járműben ült. A friss apukát az sem zavarta különösebben, hogy a bemutatott manőver az F1-ben szabálytalannak minősült volna, mivel járművének mind a négy kereke elhagyta a „pályát”.

A címvédőnek tehát már nagyon hiányozhat az éles versenyzés, és mivel hazai futamával folytatódik a Forma–1, biztosak lehetünk abban, hogy Zandvoortban is hasonlóan támadószellemű teljesítményt fog nyújtani.