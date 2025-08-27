Verstappen a pályán kívül is kíméletlen, fütyült a szabályokra - Videó

Már csak néhány napot kell várni, hogy a világ húsz legjobb pilótája végre visszatérjen jól megérdemelt nyaralásából, hiszen augusztus 31-én, a Holland Nagydíjjal folytatódik a száguldó cirkusz 2025-ös idénye. A négyszeres világbajnok és címvédő Max Verstappen sem unatkozott a vakáció alatt, hiszen tőle kissé meglepő módon több képet is posztolt májusban született kislányával és barátnőjével, Kelly Piquet-vel. Az egyéni világbajnokság harmadik helyén álló holland pilóta azonban igyekezett a szünet alatt is megőrizni formáját – olyannyira, hogy még a golfpályán is a versenyzéssel volt elfoglalva.
Egy, az interneten megosztott videóban jól látható, ahogy Verstappen egy igencsak merész előzést hajt végre egy nála lassabban haladó golfkocsival szemben – mindezt úgy, hogy barátnője és mostohalánya is a járműben ült. A friss apukát az sem zavarta különösebben, hogy a bemutatott manőver az F1-ben szabálytalannak minősült volna, mivel járművének mind a négy kereke elhagyta a „pályát”.
A címvédőnek tehát már nagyon hiányozhat az éles versenyzés, és mivel hazai futamával folytatódik a Forma–1, biztosak lehetünk abban, hogy Zandvoortban is hasonlóan támadószellemű teljesítményt fog nyújtani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.