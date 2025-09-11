Verstappennek elege lett a Forma-1-ből, átül az iskolapadba

Május 18. után, nyolc versenyhétvégével Imola után, Monzában nyert először Forma-1-es futamot Max Verstappen. Az utóbbi négy világbajnokságot megnyert autóversenyző azonban nem az a típus, aki megnyugodva hátradőlne, sőt! Kihasználva a sorozat üres hétvégéjét, a 27 éves pilóta átmenetileg otthagyja az F1-et és először kipróbálja magát a legendás Nordschleifén (Jackie Stewarttól kapott "becenevén": A zöld pokolban), a Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) német sportautós sorozat négyórás versenyein.

Verstappen a monzai győzelme után, átmenetileg búcsú int az F1-nek és belekóstol a GT-versenyzésbe

Fotó: NurPhoto via AFP

A jelenleg mintegy 21 kilométeres pályán Verstappen májusban már részt vet egy teszten Franz Hermann álnéven. Pár kör alatt nem hivatalos pályacsúcsot is repesztett a GT3-as kategóriában az Emil Frey Racingtől kapott Ferrari 296 GT3-assal.

Having fun at the Nordschleife 🙌 https://t.co/46lRXQtA7q Racing 👀 pic.twitter.com/vPC2BKmDo1 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) May 9, 2025

A versenyzéshez ellenben hosszabb út vezet, amit pár éve a motoros világsztár Valentino Rossi föl is adott. Verstappen most elszántabb, meg akarja szerezni az ehhez szükséges különleges engedélyt. Ehhez pénteken iskolapadba kell ülnie, majd a kötelező képzés és vizsga után gyengébb autókkal is versenyeznie kell a Nordschlefén.

Versenyen belül válthat autót Verstappen

Noha a korábbi Mercedes-vezér Norbert Haug szerint butaság a hobbisofőrökkel egy kalap alá venni egy négyszeres F1-világbajnokot, Verstappen a legmagasabb, platina fokozatú besorolása miatt egyetlen könnyítést kaphat. Akár egy futamon belül is vezethet két különböző autót, és bizonyos követelmények (14 kör, büntetés nélkül) teljesítése esetén kettő helyet egy versenynap alapján megkapja az áhított jogosítványt.

Ha ez sikerül neki szombaton, akkor két héttel később, az F1-es Azeri Nagydíj utáni újabb üres hétvégén már versenyezhet is a Nordschleifén a fent említett Ferrari 296 GT3-assal. Ha viszont ezt az alkalmat elszalasztja, sokáig kell várnia a következőre, miután 2026. május 16-17. előt már nem lesz olyan NLS-verseny, ami nem ütközik a Forma-1 programjával.

Verstappen eme terveit a Motorsport-Total.com kérdésére megerősítette Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója: eszerint az istálló vezetői engedélyezték a kiruccanást, hogy ezzel is bevágódjanak a gyengébb idei F1-es autója miatt elégedetlenkedő szupersztárnál.