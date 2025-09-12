Schumacher után szabadon: Alonso bevallotta, ezt a trükköt használja Forma-1-ben

Michael Schumacher nevét mindenki ismeri. A Forma-1 legendája hét világbajnoki címével jelenleg az autósportok királykategóriájának legjobbja. Ezt pedig mint kiderült, nem csupán a pályán mutatott rendkívüli teljesítményével, hanem az azon kívül folytatott pszichológiai hadviseléseinek segítségével érte el. Tette ezt csapattársaival és más, a bajnoki címért szintén harcban lévő versenyzőkkel is. Nico Rosberg, aki három éven át harcolt Schumacher oldalán a Mercedesben egyszerűen úgy fogalmazott, a klasszis Mr. Elmejáték volt. De úgy néz ki, nem ő az egyetlen F1-es pilóta, aki ilyen trükköt használt céljai eléréséhez.

Forma-1-es világbajnoki címeihez pszichológiai hadviselése is hozzátartozott. Fotó: Getty Images

Damon Hill például kifejezetten utálta a német pszichés trükkjeit, írja a Mirror:

Sajtótájékoztatók során például, amikor engem kérdeztek, mert mondjuk győztem vagy pole-ba kerültem és válaszoltam, ő közben végig beszélt valakivel. Én, amikor más ad interjút csöndben maradok. Simán félresöpört a sajtó előtt és én mindig beleestem a csapdájába. Úgy manipulált ráadásul, hogy közben, a versenyzői eligazítások során még együttműködtünk. De igazából mindig is távolságtartó volt. Nem engedett magához közel senkit és ez az én legnagyobb gyengeségem. Az, ha valaki nem mutat számomra emberi érzelmeket. Rendkívül irritáló volt

- árulta el a brit világbajnok, akinél talán ezen "játék" is közrejátszott abban, hogy végül az 1994-es világbajnokság során egy ponttal alulmaradjon a némettel szemben.

De akadt olyan pilóta is, aki Schumacher csapattársaként tapasztalhatta meg, milyen is az ő pszichológiai hadviselése:

Három éven át ő volt Mr. Elmejáték

- jelentette ki egyszerűen, majd elmesélte, hogy egy monacói időmérő előtt Schumacher azzal játszott, hogy a kvalifikáció előtti amúgy is feszült pillanatokban nem engedte be őt a mosdóba, mondván ő használja azt, pedig közben mint kiderült, csak az óráját nézegette. Végül pedig csak akkor jött onnan ki, amikor már csak 3 perc volt a kezdésig, ami miatt a fiatal német teljesen pánikba esett, hogy nem fog időben végezni a dolgával, mielőtt autóba kell ülnie.