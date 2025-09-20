Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Lewis Hamilton újabb csalódást okozott, totális a kudarc

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 16:06
Igazi tűzijátékot hozott a Forma–1-es azeri nagydíj szombati időmérője. Lewis Hamilton vesszőfutása folytatódott, a világbajnoki csata pedig tovább élesedett.

Az edzések alapján lehetetlen volt megjósolni, hogy melyik istálló autója lesz majd a leggyorsabb a bakui aszfaltcsíkon, hiszen a két McLaren elsőség mellett a pénteki napon Lewis Hamilton is az élen tudott végezni a Ferrarival. Az időmérőt végül egy parádés kör után Max Verstappen nyerte, megelőzve Carlos Sainzot, aki az eső előtt tudott remek kört autózni a Williamsben.

Lewis Hamilton képtelen jó teljesítményt nyújtani a Ferrariba
Lewis Hamilton képtelen jó teljesítményt nyújtani a Ferrariba Fotó: Joe Portlock

Azeri Nagydíj: Lewis Hamilton napja rémálomba torkollott

A hétszeres világbajnok pilóta – csapattársa bíztató tempója ellenére – meglehetősen szenvedett az olasz istálló autójában, és még az időmérő harmadik szakaszába sem volt képes beverekedni magát. Hamilton a csalódást keltő, 12. helyen zárta a kvalifikációt, ami a belgiumi 16. pozíció után holtversenyben a brit második legrosszabb időmérős helyezése az idei szezonban. A 40 éves versenyző vesszőfutása tehát tovább folytatódik, és úgy tűnik, ez néhány percen belül csapattársára, Charles Leclerc-re is rányomta bélyegét. A monacói pilóta ugyanis a bakui pálya óvárosi szakaszán túl későn fékezett, aminek következtében a gumifalnak csapódott.

Világbajnoki dráma

Néhány perccel az azeri nagydíj időmérőjének vége előtt a vizes aszfalt az egyéni összetett éllovasát, Oscar Piastrit is megviccelte, aki egy csúnya hibát követően összetörte a McLarent, ezzel lehetőséget adva csapattársának, hogy a holnapi napon faragjon a 34 pontos hátrányából.

A vasárnap 13:00-kor startoló nagydíjat Max Verstappen kezdi az élről, mögötte Carlos Sainz kvalifikálta magát, őket pedig Liam Lawson, Kimi Antonelli, George Russell és Yuki Tsunoda követi. Lando Norris a hetedik, Oscar Piastri pedig a kilencedik helyen végzett.

 

