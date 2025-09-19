Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szerelem a láthatáron? Topmodellel kapták lencsevégre Lewis Hamiltont

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 15:00
Ferraribarátnő
A hétszeres világbajnok Ferrari pilótája újra a reflektorfénybe került de ezúttal nem a pályán, hanem Los Angeles utcáin, ahol titokzatosan egy amerikai topmodell társaságában tűnt fel. A pletykák rögtön elindultak, vajon ő lehet-e Lewis Hamilton barátnője?

Egy ölelés, néhány mosoly, és máris felrobbantotta a netet a közös fotó: a hétszeres világbajnok brit pilótát Ashley Moore társaságában kapták lencsevégre Los Angelesben. A kommentelők rögtön azt kérdezgették, hogy a szexi amerikai modell vajon tényleg Lewis Hamilton barátnője-e, vagy csupán baráti összefutásról beszélhetünk. Egy biztos: a Ferrari sztárja jókedvűen, felszabadultan élvezte a két verseny közötti szünetet.

Lewis Hamilton barátnője ismét egy modell lehet.
Az amerikai modellt többen máris Lewis Hamilton barátnőjeként emlegetik Los Angelesben Fotó: Kym Illman

Ashley Moore neve nem ismeretlen a divatvilágban:

A 32 éves szépség olyan menő márkák kampányaiban szerepelt, mint a Calvin Klein, a Marc Jacobs vagy a GUESS, és több magazin címlapján is tündökölt – a GQ-tól a Cosmopolitanig. Nem csoda, hogy azonnal beindult a fantázia, amikor a világbajnok pilóta oldalán feltűnt Los Angelesben.

Hamilton persze most is gondoskodott róla, hogy ne lehessen szó nélkül elmenni a megjelenése mellett. Egy retro, élénksárga brazil válogatott dzsekiben, magyméretű farmerben és sötét napszemüvegben érkezett, méghozzá egy igazi kuriózummal: a Virgil Abloh által tervezett Mercedes-Maybach S 680 RS Edition (kb. 81 millió forint) volánja mögül szállt ki. Az extra exkluzív autóból mindössze 150 darab létezik, így a megjelenése szó szerint parádés volt.

Nem meglepő, hogy a rajongók rögtön összekapcsolták a látottakat: új szerelem a láthatáron? Bár a sajtó máris „Lewis Hamilton barátnője”-ként kezdte emlegetni Ashley Moore-t, a bennfentesek szerint csak véletlen találkozásról van szó. Ettől függetlenül a közös fotók lavinaként indították el a kommentcunamit a közösségi médiában. - írta az Origo

Lewis Hamilton barátnője ismét egy modell lehet 

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Hamilton a modellek világában talál társaságra. Elég csak Nicole Scherzingerre vagy Danielle Lloydra gondolni, akik korábban a brit sztár oldalán tűntek fel, az új sztárpárt pedig Lewis Hamilton és Ashley Moore alkothatja.

Persze hamarosan ismét a pályán kell bizonyítania: vasárnap (13:00, Tv: M4 Sport) Azerbajdzsánban újra élesben láthatjuk, vajon sikerül-e megtalálnia a régi ritmusát, és közelebb kerülni csapattársához, Charles Leclerc-hez, valamit az világbajnokságot vezető McLarenhez és a RedBullhoz. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu