Szerelem a láthatáron? Topmodellel kapták lencsevégre Lewis Hamiltont

Egy ölelés, néhány mosoly, és máris felrobbantotta a netet a közös fotó: a hétszeres világbajnok brit pilótát Ashley Moore társaságában kapták lencsevégre Los Angelesben. A kommentelők rögtön azt kérdezgették, hogy a szexi amerikai modell vajon tényleg Lewis Hamilton barátnője-e, vagy csupán baráti összefutásról beszélhetünk. Egy biztos: a Ferrari sztárja jókedvűen, felszabadultan élvezte a két verseny közötti szünetet.

Az amerikai modellt többen máris Lewis Hamilton barátnőjeként emlegetik Los Angelesben Fotó: Kym Illman

Ashley Moore neve nem ismeretlen a divatvilágban:

A 32 éves szépség olyan menő márkák kampányaiban szerepelt, mint a Calvin Klein, a Marc Jacobs vagy a GUESS, és több magazin címlapján is tündökölt – a GQ-tól a Cosmopolitanig. Nem csoda, hogy azonnal beindult a fantázia, amikor a világbajnok pilóta oldalán feltűnt Los Angelesben.

Hamilton persze most is gondoskodott róla, hogy ne lehessen szó nélkül elmenni a megjelenése mellett. Egy retro, élénksárga brazil válogatott dzsekiben, magyméretű farmerben és sötét napszemüvegben érkezett, méghozzá egy igazi kuriózummal: a Virgil Abloh által tervezett Mercedes-Maybach S 680 RS Edition (kb. 81 millió forint) volánja mögül szállt ki. Az extra exkluzív autóból mindössze 150 darab létezik, így a megjelenése szó szerint parádés volt.

Nem meglepő, hogy a rajongók rögtön összekapcsolták a látottakat: új szerelem a láthatáron? Bár a sajtó máris „Lewis Hamilton barátnője”-ként kezdte emlegetni Ashley Moore-t, a bennfentesek szerint csak véletlen találkozásról van szó. Ettől függetlenül a közös fotók lavinaként indították el a kommentcunamit a közösségi médiában. - írta az Origo.

Lewis Hamilton and Ashley Moore in Los Angeles. pic.twitter.com/414d45PWDI — 📸 (@metgalacrave) September 16, 2025

Lewis Hamilton barátnője ismét egy modell lehet

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Hamilton a modellek világában talál társaságra. Elég csak Nicole Scherzingerre vagy Danielle Lloydra gondolni, akik korábban a brit sztár oldalán tűntek fel, az új sztárpárt pedig Lewis Hamilton és Ashley Moore alkothatja.

Persze hamarosan ismét a pályán kell bizonyítania: vasárnap (13:00, Tv: M4 Sport) Azerbajdzsánban újra élesben láthatjuk, vajon sikerül-e megtalálnia a régi ritmusát, és közelebb kerülni csapattársához, Charles Leclerc-hez, valamit az világbajnokságot vezető McLarenhez és a RedBullhoz.