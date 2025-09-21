Verstappen visszavágott a károgóknak, bejelentkezett a világbajnoki címért

Max Verstappen remek formáját a futamra is sikerült átmentenie, hiszen az Azeri Nagydíj szombati időmérője után, a versenyen sem talált legyőzőre. Akárcsak Monzában, ezúttal sem akadt valódi kihívója a holland pilótának. Mögötte azonban rendkívül eseménydúsan alakult a verseny. Lewis Hamilton javítani tudott a gyenge időmérős szereplésén, de az igazi csoda ezúttal is elmaradt.

Max Verstappennek rekordmennyiségű hátrány kellene ledolgoznia a bajnoki címhez Fotó: Bryn Lennon - Formula 1

Óriási dráma: megfordulhat a világbajnokság, Verstappen is esélyes?

A világbajnoki pontversenyt vezető Oscar Piastri már az első körben kiesett, miután az 5-ös kanyarban falnak csapta McLarenjét. Az ausztrál pilóta hibája hatalmas lehetőséget teremtett csapattársa Lando Norris számára, hogy ledolgozza hátrányát. A brit versenyző azonban nem tudta maradéktalanul kihasználni a kínálkozó esélyt. A hetedik helyen ért célba, így csupán hat pontot faragott le a futam előtt fennálló 31 pontos lemaradásából. Ellentétben a Red Bull négyszeres világbajnokával, aki a futamgyőzelemmel 68 pontra redukálta a lemaradást. Verstappen ezzel újfent határozott választ adott azon kritikákra, melyek szerint csak a legjobb autóban képes kimagasló teljesítményt nyújtani.

Hamilton beleszürkült a mezőnybe

A Ferrari hétszeres világbajnoka minden bizonnyal mihamarabb elfelejtené ezt a hétvégét, mivel az időmérős szenvedés után a futamon sem tudott átütő tempót menni, és csak a nyolcadik helyen ért célba.

Max Verstappen mögött George Russell végzett a második helyen, a dobogó harmadik fokára pedig Carlos Sainz állhatott fel. Két hét múlva Szingapúrban folytatódnak a F1 küzdelmei.