Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Verstappen visszavágott a károgóknak, bejelentkezett a világbajnoki címért

Max Verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 14:39 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 21. 14:41
Lewis HamiltonAzeri NagydíjMcLaren
Lewis Hamilton vesszőfutása tovább folytatódik. Max Verstappen demoralizáló győzelmet aratott Bakuban.

Max Verstappen remek formáját a futamra is sikerült átmentenie, hiszen az Azeri Nagydíj szombati időmérője után, a versenyen sem talált legyőzőre. Akárcsak Monzában, ezúttal sem akadt valódi kihívója a holland pilótának. Mögötte azonban rendkívül eseménydúsan alakult a verseny. Lewis Hamilton javítani tudott a gyenge időmérős szereplésén, de az igazi csoda ezúttal is elmaradt.

Max Verstappennek rekordmennyiségű hátrány kellene ledolgoznia a bajnoki címhez
Max Verstappennek rekordmennyiségű hátrány kellene ledolgoznia a bajnoki címhez Fotó: Bryn Lennon - Formula 1

Óriási dráma: megfordulhat a világbajnokság, Verstappen is esélyes?

A világbajnoki pontversenyt vezető Oscar Piastri már az első körben kiesett, miután az 5-ös kanyarban falnak csapta McLarenjét. Az ausztrál pilóta hibája hatalmas lehetőséget teremtett csapattársa Lando Norris számára, hogy ledolgozza hátrányát. A brit versenyző azonban nem tudta maradéktalanul kihasználni a kínálkozó esélyt. A hetedik helyen ért célba, így csupán hat pontot faragott le a futam előtt fennálló 31 pontos lemaradásából. Ellentétben a Red Bull négyszeres világbajnokával, aki a futamgyőzelemmel 68 pontra redukálta a lemaradást. Verstappen ezzel újfent határozott választ adott azon kritikákra, melyek szerint csak a legjobb autóban képes kimagasló teljesítményt nyújtani.

Hamilton beleszürkült a mezőnybe

A Ferrari hétszeres világbajnoka minden bizonnyal mihamarabb elfelejtené ezt a hétvégét, mivel az időmérős szenvedés után a futamon sem tudott átütő tempót menni, és csak a nyolcadik helyen ért célba. 

Max Verstappen mögött George Russell végzett a második helyen, a dobogó harmadik fokára pedig Carlos Sainz állhatott fel. Két hét múlva Szingapúrban folytatódnak a F1 küzdelmei.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu