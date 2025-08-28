Oda minden remény, rossz hír jött Schumacherről – Hivatalos

Immár biztossá vált, hogy Mick Schumacher a 2026-os szezonra sem térhet vissza versenyezni a Forma-1-be. A korábbi híreket megerősítve a mezőnybe jövőre beszálló Cadillac bejelentette, hogy Valtteri Bottas és Sergio Pérez személyében két rutinos pilótát szerződtetett. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia már három éve hiába küzd azért, hogy visszatérhessen álmai autóverseny-sorozatába.

Mick Schumacher előtt becsukódott az utolsó ajtó is a Forma-1 felé

Fotó: Getty Images

Schumacher fia egyszer már valóra váltotta a gyerekkori álmát, de 2021-ben és 2022-ben a Haas istállónál nem sikerült maradandót alkotnia (annál többször törte össze a versenyautóját). Utána két évig csak a Mercedes tartalék- és tesztpilótájaként tudott tűzközelben maradni, idén pedig már úgy sem: jelenleg az Alpine csapatánál versenyez a megbízhatósági vb-sorozatban (WEC).

Hoppon maradt Mick Schumacher

Közben folyamatosan azon fáradozik, hogy újra F1-esnek mondhassa magát. Az utóbbi hetekben-hónapokban tárgyalt is a Cadillac vezetőivel, akik azonban Bottas és Pérez mellett döntöttek.

A "kis Schumi" számára ez annyit tesz, hogy várhatóan újabb egy évig várnia kell a nagy lehetőségre.

Mick Schumacher már csak annyit tehet, hogy a Cadillac WEC-csapatához igazol, így szükség esetén beugróként számíthatnának rá a Forma-1-ben.