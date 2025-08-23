Erre mi szükség volt? Michael Schumacherről kotyogtak ki kínos részletet

Bár sokan úgy vélik, hogy a Forma-1-es pilóták villámgyors reakcióidővel rendelkeznek, ez nem mindenkire jellemző. Egy korábbi F1-es tervező, Glen Anderson például Michael Schumacher kapcsán elárulta, hogy a reakcióideje - akár a verseny rajtjánál, akár a potenciális balesetek elkerülésénél – nem volt különösebben kivételes a többiekéhez képest. Sőt, átlag alattinak számított. Kínos részlet, nem tudni, miért tartotta fontosnak, hogy erről beszéljen...

Michael Schumacher hét vb-címet szerzett, miközben átlagos reagálású pilótának tartották Fotó: Getty Images

A Driving Style Secrets of The Race című podcastban az észak-ír származású volt tervező így nyilatkozott:

"Igen, Michael Schumacher reakciói teljesen átlagosak voltak. Számos teszt készült, nem csak a Ferrarinál, hanem a Formula Medicine-nél is, amely az elmúlt 30 év legtöbb versenyzőjét tesztelte. A reakcióik a nagyon gyorsaktól rendkívül lassúakig terjednek, akárcsak bármely kontrollcsoportban."

Michael Schumacher pedig a lassúbbak közé tartozott

– árulta el az egykori tervező.

Anderson szerint a legjobb versenyzőket az emelte a többi fölé, hogy előre látják az eseményeket, mielőtt azok megtörténnek. Bár a reakcióidejük kívülről gyorsnak tűnhet, valójában a versenyző korai intuíciójának eredményei - idézte Andersont a GP Blog.