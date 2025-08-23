UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Erre mi szükség volt? Michael Schumacherről kotyogtak ki kínos részletet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 07:00
reakcióidőGlen Anderson
Időnként felbukkan valaki a Forma-1 világából, és információt oszt meg a hétszeres világbajnokról. Most egy korábbi tervező beszélt Michael Schumacherről.

Bár sokan úgy vélik, hogy a Forma-1-es pilóták villámgyors reakcióidővel rendelkeznek, ez nem mindenkire jellemző. Egy korábbi F1-es tervező, Glen Anderson például Michael Schumacher kapcsán elárulta, hogy a reakcióideje - akár a verseny rajtjánál, akár a potenciális balesetek elkerülésénél – nem volt különösebben kivételes a többiekéhez képest. Sőt, átlag alattinak számított. Kínos részlet, nem tudni, miért tartotta fontosnak, hogy erről beszéljen...

Michael Schumacher hét vb-címet szerzett, miközben átlagos reagálású pilótának tartották Fotó: Getty Images

A Driving Style Secrets of The Race című podcastban az észak-ír származású volt tervező így nyilatkozott: 

"Igen, Michael Schumacher reakciói teljesen átlagosak voltak. Számos teszt készült, nem csak a Ferrarinál, hanem a Formula Medicine-nél is, amely az elmúlt 30 év legtöbb versenyzőjét tesztelte. A reakcióik a nagyon gyorsaktól rendkívül lassúakig terjednek, akárcsak bármely kontrollcsoportban."

Michael Schumacher pedig a lassúbbak közé tartozott

 – árulta el az egykori tervező.

Anderson szerint a legjobb versenyzőket az emelte a többi fölé, hogy előre látják az eseményeket, mielőtt azok megtörténnek. Bár a reakcióidejük kívülről gyorsnak tűnhet, valójában a versenyző korai intuíciójának eredményei - idézte Andersont a GP Blog.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
