Budapest Central European Fashion Week: Richard Demeter vörös forradalma letarolta a kifutót

A Budapest Central European Fashion Week, vagy ahogy a divatszakma bennfentesen emlegeti, a BCEFW, idén is hozta a kötelező csillogást – de volt egy este, amikor a kifutó szó szerint lángra kapott. Nem, nem technikai hiba történt, hanem Richard Demeter divattervező mutatta be az új AW2627 kollekcióját, amely minden eddiginél merészebb, nőiesebb és drámaibb lett.

Hatalmas sikert aratott Richard Demeter kollekciója a Budapest Central European Fashion Weeken.

Fotó: Török Gergely / MW

Budapest Central European Fashion Week: Gábor Zsazsa szelleme lebegett Demeter Ricsi kollekciója felett A Budapest Central European Fashion Week egyik legemlékezetesebb divatbemutatója volt

Gábor Zsazsa ihlette a tűzpiros, virágos, kalapos AW2627 kollekciót

Kárpáti Rebeka életében először vonult kifutón

A bemutatót Kárpáti Rebeka nyitotta, aki − ahogy a posztjában elmondta − életében először vonult végig kifutón. A szereplése visszafogott, mégis magabiztos volt, megjelenése pedig jól illeszkedett a kollekció koncepciójához. A Budapest Fashion Week közönsége már a nyitányt is tapssal fogadta.

A kollekció ihletője nem kisebb személy volt, mint Gábor Zsazsa, Hollywood egykori dívája, aki a fényűzést és a határtalan önbizalmat szó szerint a bőrére írta. Richard Demeter ezt a glamúrt fordította le 2026/27 ősz-télre. Tűzpiros kreációk, hatalmas, már-már színpadias virágminták, és olyan kalapok, amelyek mellett egyszerűen nem lehetett szó nélkül elmenni.

Richard Demeter visszahozta a hatalmas kalapokat.

Fotó: Török Gergely / MW

A Budapest Fashion Week kifutóján egymást követték a karakteres darabok. A magyar modellek magabiztosan vitték a hátukon a látványos szetteket, amelyek egyszerre voltak extravagánsak és érzékiek. A vörös árnyalatai – a mély bordótól az élénk skarlátig – végig uralták a show-t, mintha a tervező azt üzenné: a nőiesség nem halk, hanem szenvedélyes és büszke.

A tűzpiros uralta a kifutót.

Fotó: Török Gergely / MW

A kollekció visszatérő eleme a tollboa volt, amely minden megjelenésbe csempészett egy adag régi hollywoodi luxust. Az estélyi ruhák külön fejezetet érdemelnek. A testhez simuló szabásvonalak, hangsúlyos vállmegoldások, érzéki kivágások. Az erős nőiesség és az elegancia olyan természetességgel keveredett, mintha ez lenne a világ legmagától értetődőbb dolga. És talán az is.