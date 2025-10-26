Kárpáti Rebeka: „Megtanultam kiállni önmagamért”

Lenge ruhában is szerepel Kárpáti Rebeka a Legénybúcsú című filmben, amely december elején kerül a hazai mozikba, és amelyet Szente Vajk rendezett. A fiatal színésznő felkészült a negatív kommentekre is, azonban ma már nem akar megfelelni mindenki elvárásának.

Rebeka megtanult kiállni önmagáért

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

„Tulajdonképpen az én korosztályom már ebben szocializálódott, így már hozzászoktam ahhoz, hogy időnként úton-útfélen a közösségi médián keresztül könnyebben ítélkeznek az emberek” - árulta el Rebeka.

Nagyon sok elvárással találkozom mostanában az életem minden területén, és azt tapasztalom, hogy a legtöbbször olyan személyeknek kellene megfelelnem, aki nem ismerik magukat eléggé, így nem tudnak alázatosan, kedvesen és nyitottan állni a dolgokhoz.

„Szakmailag nincs bennem félsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadják majd a filmet, mert olyan személyek készítettek fel a szerepre, akiknek adok a szavára, így a felvételek során sem a gátlásaimmal voltam elfoglalva, hanem azzal, hogy megfeleljek a kihívásoknak. A magam részéről pedig mindent beleadtam, amit tudtam.”

Kárpáti Rebeka: „Megvívtam a saját csatáimat”

Rebeka elmondta, amikor kezdő színésznő volt, egyértelmű volt számára, hogy zöldfülű kezdőként alá kell magát rendelnie azoknak, akik évtizedek óta a pályán vannak, azonban mindemellett meg kellett tanulnia kiállni önmagáért.

A színpad után a filmes változata is elkészült a Legénybúcsúnak, melyben Kárpáti Rebeka és Szente Vajk ezúttal is együtt dolgoztak

Fotó: Kaszner Nikolett / hot! magazin

„Sokszor mondtam azt magamban egy-egy nap elején, hogy sziasztok, itt vagyok, alázattal szeretnék tőletek tanulni. És ez még akkor is bennem volt, amikor egy olyan kollégától tanulhattam, akit a nézők soha nem látnak a színpadon, mert a háttérben dolgozik.”

Tizenkilenc évesen bekerültem a Jóban Rosszban című sorozatba, és fogalmam sem volt arról, hogy eszik vagy isszák a szakmát.

„Nem egy alkalommal volt úgy, hogy meg kellett vívnom a saját csatáimat egy-egy emberrel, mert azt láttam, ha a bennem élő kis nyünyüke nem áll ki magáért, akkor elveszek, lelkileg bedarálnak. Saját magamnak kellett kivívni a tiszteletet, és meg kellett tanulnom kiállni önmagamért” – fűzte hozzá Rebeka.