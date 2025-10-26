BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kárpáti Rebeka: „Megtanultam kiállni önmagamért”

Kárpáti Rebeka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 18:20
legénybúcsúSzente Vajk
Az egykori szépségkirálynő, színésznő sokszor találja szembe magát negatív kritikával, amit mára megtanult kezelni. Kárpáti Rebeka úgy véli, legtöbbször azok kritizálnak, akik még nem ismerik jól önmagukat.

Lenge ruhában is szerepel Kárpáti Rebeka a Legénybúcsú című filmben, amely december elején kerül a hazai mozikba, és amelyet Szente Vajk rendezett. A fiatal színésznő felkészült a negatív kommentekre is, azonban ma már nem akar megfelelni mindenki elvárásának.

HOT MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK ADRIÁN Berki Mazsi Jákob Zoli EDINA Janicsák Veca Kárpáti Rebeka NIKI Sallai Nóra
Rebeka megtanult kiállni önmagáért
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Tulajdonképpen az én korosztályom már ebben szocializálódott, így már hozzászoktam ahhoz, hogy időnként úton-útfélen a közösségi médián keresztül könnyebben ítélkeznek az emberek” - árulta el Rebeka. 

Nagyon sok elvárással találkozom mostanában az életem minden területén, és azt tapasztalom, hogy a legtöbbször olyan személyeknek kellene megfelelnem, aki nem ismerik magukat eléggé, így nem tudnak alázatosan, kedvesen és nyitottan állni a dolgokhoz.

 „Szakmailag nincs bennem félsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogadják majd a filmet, mert olyan személyek készítettek fel a szerepre, akiknek adok a szavára, így a felvételek során sem a gátlásaimmal voltam elfoglalva, hanem azzal, hogy megfeleljek a kihívásoknak. A magam részéről pedig mindent beleadtam, amit tudtam.

Kárpáti Rebeka: „Megvívtam a saját csatáimat”

Rebeka elmondta, amikor kezdő színésznő volt, egyértelmű volt számára, hogy zöldfülű kezdőként alá kell magát rendelnie azoknak, akik évtizedek óta a pályán vannak, azonban mindemellett meg kellett tanulnia kiállni önmagáért.

HOT MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK ADRIÁN Berki Mazsi Jákob Zoli EDINA Janicsák Veca Kárpáti Rebeka NIKI Sallai Nóra
A színpad után a filmes változata is elkészült a Legénybúcsúnak, melyben Kárpáti Rebeka és Szente Vajk ezúttal is együtt dolgoztak
Fotó: Kaszner Nikolett / hot! magazin

Sokszor mondtam azt magamban egy-egy nap elején, hogy sziasztok, itt vagyok, alázattal szeretnék tőletek tanulni. És ez még akkor is bennem volt, amikor egy olyan kollégától tanulhattam, akit a nézők soha nem látnak a színpadon, mert a háttérben dolgozik.”

Tizenkilenc évesen bekerültem a Jóban Rosszban című sorozatba, és fogalmam sem volt arról, hogy eszik vagy isszák a szakmát. 

„Nem egy alkalommal volt úgy, hogy meg kellett vívnom a saját csatáimat egy-egy emberrel, mert azt láttam, ha a bennem élő kis nyünyüke nem áll ki magáért, akkor elveszek, lelkileg bedarálnak. Saját magamnak kellett kivívni a tiszteletet, és meg kellett tanulnom kiállni önmagamért” – fűzte hozzá Rebeka.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu