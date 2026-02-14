Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Lágy brutalizmus: tarolt a Nanushka új kollekciója a Budapest Central European Fashion Week-en

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 15:04
Izgatott tömeg gyűlt össze szombat délelőtt a Szépművészeti Múzeum előtt, ahol idén ismét megrendezésre került a Budapest Central European Fashion Week, és a hétvégét nem kisebb név nyitotta meg, mint Sándor Szandra és a Nanushka.

A Budapest Central European Fashion Week 2026-os szériájának szombati napját a Nanushka nyitotta meg. Sándor Szandra ezúttal is megmutatta, hogy mestere a funkcionalitás és a luxus ötvözésének és hogy mindig képes a megújulásra a szilárd alapok megtartásával. 

A Nanushka bemutatója a Budapest Central European Fashion Weeken
A Nanushka nyitotta meg a Budapest Central European Fashion Week szombati napját
Fotó: Török Gergő

A Budapest Central European Fashion Week szombati napját a Nanushka nyitotta meg 

  • 2026-ban is megrendezésre került a Budapest Central European Fashion Week. 
  • A szombati nap programját a Nanushka show-ja nyitotta meg a Szépművészeti Múzeumban. 
  • Az új kollekció jelszava a lágy brutalizmus lett. 

Bizonyára egyetlen divatrajongónak sem kell bemutatnunk Sándor Szandra nevét, aki a Nanushka megálmodójaként a magyar divatkultúra egyik megkerülhetetlen alakjává vált.

 Kreálmányait olyan hollywoodi hírességek viselik előszeretettel, mint Selena Gomez, Irina Shayk, Aubrey Plaza vagy éppen Kate Hudson

A márka új kollekciója február 14-én került bemutatásra a BCEFW keretei belül a Szépművészeti Múzeumban és a lágy brutalizmus mottót kapta: ennek megfelelően pedig egymást követték a múzeum kifutóján a lágy esésű, nőies anyagok és a maszkulin, tekintélyt parancsoló darabok. 

2026.02.14 Budapesti fashion week nanushka
A mesteri rétegezés ezúttal sem maradhatott el
Fotó: Török Gergő

Az okosan rétegzett sziluettek és a természetes színpaletta kombinációja egyszerre volt játékos és kreatív és remekül hozta a lassabb, fenntarthatóbb divat filozófiáját. A divattervező, Sándor Szandra maga is elmondta, hogy imádja az anyagok újrahasznosítását, ennek megfelelően pedig jó pár ismerős szövetet is láthattunk az előző évek kollekcióiból. 

2026.02.14 Budapesti fashion week nanushka
Játékos anyagokból és játékos mintákból sem volt hiány
Fotó: Török Gergő

A Nanushka pedig ebben a szezonban is hozza azt, amiért annyira szeretjük: csodásan vegyíti a művészi szintű minimalizmust, ami a szabásvonalaknak, apró részleteknek, vagy épp a strukturált elemek kombinációjának hála lesz igazán friss és időtálló. 

2026.02.14 Budapesti fashion week nanushka
A nőies sziluettek ezúttal is elkápráztattak bennünket
Fotó: Török Gergő

A textúrák játékát ezúttal is élvezettel néztük: puha vegán bőr, elegáns szatén és pár erőteljesebb, durvább anyag jellemezte az idei kollekciót anélkül, hogy bárhol is azt éreztük volna, hogy túl sok, amit látunk.

2026.02.14 Budapesti fashion week nanushka
A férfi kollekció különösen erősre sikeredett
Fotó: Török Gergő

A darabok a legnagyobb összhangban voltak egymással és a közönség soraiban ülve szinte irigyeltük a modelleket, amiért ilyen kényelmes, mégis mutatós darabokban vonulhatnak. Szandra ugyanis mindig nagy figyelmet fordít a hordhatóságra és ez ezúttal is tökéletesen tetten érhető volt a könnyű, lágy darabokban és a praktikus, mégis modern sziluettekben.

2026.02.14 Budapesti fashion week nanushka
Az elmaradhatatlan kis fekete Nanushka-verzióját is láthattuk
Fotó: Török Gergő

A bemutató végén a közönség reakciója egyértelműen megmutatta, hogy ez a bemutató még jó darabig beszédtéma marad a divatszakmában és a hétköznapi divatkedvelők körében is. 

 

