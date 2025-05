Selena Gomez beleszeretett a magyar Nanushkába, mást nem is viselne

Az énekes-színésznő az „Only Murders in the Building” ötödik évadának forgatásán viselte a Nanushka híres Halli ruháját, amely nem csupán stílusos, de környezettudatos is. Az elegáns darab a márka saját fejlesztésű Okobor™ vegán bőréből készült. Ez az innovatív anyag nem csupán állatmentes alternatívája a valódi bőrnek, de gyártása is kisebb környezeti lábnyommal jár.

Selena Gomez imádja a magyar divattervezőt / Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Selena Gomez nem először bújt Nanushkába

Megkérdeztük a Nanushka csapatát, hogy milyennek álmodták meg a ruhát. Elmondásuk szerint a Halli ruha egy emblematikus darab, amely kiválóan példázza a márka esztétikáját: minimalista, mégis karakteres szabásvonal, időtálló sziluett és környezettudatos anyaghasználat. A Halli ruha a modern nő gardróbjának alapdarabja lehet – egyszerre elegáns és hétköznapi viseletre is alkalmas.

Fotó: Nanushka

Selena nem először mutatta meg rajongását a Nanushka iránt; a The Kelly Clarkson Show-ban is a magyar márka szettjében szerepelt, tovább erősítve ezzel a divatház nemzetközi hírnevét.

De nemcsak Selena Gomez hódol a magyar márka iránti rajongásnak – egy másik nemzetközi sztár is Nanushka mellett tette le a voksát. Bella Ramsey, a „The Last of Us” sorozat ünnepelt sztárja, aki éppen világszerte rajongók millióinak kedvence lett, szintén a Nanushkát választotta egy különleges televíziós megjelenésére. A Jonathan Ross Show-ban viselt szettjét a Nanushka kreatív csapata, Bella és stylistja, Fabio Immediato közösen dolgozta ki, inspirációként pedig a legújabb férfi kollekció egyik darabja szolgált.

A Nanushka a sztárok kedvence lett

A Nanushka népszerűsége folyamatosan növekszik, és már olyan hírességek és közéleti szereplők is felfedezték maguknak, mint a Bieber házaspár, Kourtney Kardashian, Margot Robbie, Michelle Obama, Rihanna vagy éppen Gigi Hadid. A márka sikere igazi magyar divattörténeti mérföldkő: Sándor Szandra 20 éve Budapesten alapította a Nanushkát, amely mára globálisan is elismert branddé vált. A kezdeti kis üzlettől indulva ma már New Yorkban, Londonban, Párizsban és Tokióban is saját üzleteket nyitottak, ezzel bizonyítva, hogy a magyar tervezés és fenntartható szemléletmód a nemzetközi divatvilág élvonalában is képes helytállni.