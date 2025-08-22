Elképesztő siker: a divat fővárosába is berobbant a budapesti márka, a Nanushka

A világ divatfővárosában, Párizsban robbantott a Nanushka: a budapesti alapítású márka hat hónapos pop-up üzletet nyitott a legendás Galeries Lafayette-ben. A második emeleten kialakított, 27 négyzetméteres tér 2026 januárjáig várja a divatrajongókat – és nemcsak ruhákkal, hanem egy világpremierrel is - írja a Ripost.

A világ divatfővárosában, Párizsban robbantott a Nanushka / Fotó: Nanushka

Nanushka világpremier Párizsban

A bolt a márka legújabb, “Stop to Smell the Roses” Pre-Fall 2025-ös kollekciójával nyitott, amelyben helyet kaptak a Nanushka ikonikus kiegészítői, köztük a méltán híres Sandi táska. De az igazi szenzáció csak ősszel érkezik: itt debütál a vadonatúj Harmonicka táska, amelyet a magyar népi hangszerek inspiráltak.

Egy üzlet, ami maga is műalkotás

A pop-up tér nem csupán vásárlásra csábít, hanem egyedi élményt is kínál. A központban egy kézzel faragott fa totemoszlop áll, amely a Nanushka kopjafa-szimbólumait hordozza, tisztelegve a magyar örökség és a kézműves tudás előtt. A bolt enteriőrjét olyan aprólékos részletek gazdagítják, mint a budapesti műhelyben készített kagyló alakú lámpák, a kézzel varrt ülőpárnák, amelyeket a márka megmaradt anyagaiból alkottak, és az Okobor™ vegán bőrrel szegélyeztek.

A luxus érzését fokozza, hogy a hátsó falat velencei Rubelli szövet borítja, a történelmi hangulatot pedig 17. századi olasz kovácsoltvas szegek és kézzel felhordott francia vakolat adják. Az üzlet minden részletében a Nanushka filozófiája, a “Crafted Modernity” köszön vissza: kortárs, mégis mélyen gyökerező, kézműves világ.

Franciaország meghódítása

„Párizs stratégiai fókusz számunkra, Franciaország pedig az egyik leggyorsabban növekvő piacunk” – nyilatkozta Baldaszti Péter, a Nanushka vezérigazgatója a WWD-nek. A márka kiegészítő üzletága már most háromszámjegyű növekedést mutat, és a Harmonicka táska bevezetésével várhatóan tovább erősödik.

Fotó: Nanushka

„Büszkeséggel és jelentőséggel teli pillanat”

A Nanushka alapítója és kreatív igazgatója, Sándor Szandra így fogalmazott: