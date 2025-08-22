Elképesztő siker: a divat fővárosába is berobbant a budapesti márka, a Nanushka

A világ divatfővárosában, Párizsban robbantott a Nanushka: a budapesti alapítású márka hat hónapos pop-up üzletet nyitott a legendás Galeries Lafayette-ben. A második emeleten kialakított, 27 négyzetméteres tér 2026 januárjáig várja a divatrajongókat – és nemcsak ruhákkal, hanem egy világpremierrel is - írja a Ripost.
A bolt a márka legújabb, “Stop to Smell the Roses” Pre-Fall 2025-ös kollekciójával nyitott, amelyben helyet kaptak a Nanushka ikonikus kiegészítői, köztük a méltán híres Sandi táska. De az igazi szenzáció csak ősszel érkezik: itt debütál a vadonatúj Harmonicka táska, amelyet a magyar népi hangszerek inspiráltak.
A pop-up tér nem csupán vásárlásra csábít, hanem egyedi élményt is kínál. A központban egy kézzel faragott fa totemoszlop áll, amely a Nanushka kopjafa-szimbólumait hordozza, tisztelegve a magyar örökség és a kézműves tudás előtt. A bolt enteriőrjét olyan aprólékos részletek gazdagítják, mint a budapesti műhelyben készített kagyló alakú lámpák, a kézzel varrt ülőpárnák, amelyeket a márka megmaradt anyagaiból alkottak, és az Okobor™ vegán bőrrel szegélyeztek.
A luxus érzését fokozza, hogy a hátsó falat velencei Rubelli szövet borítja, a történelmi hangulatot pedig 17. századi olasz kovácsoltvas szegek és kézzel felhordott francia vakolat adják. Az üzlet minden részletében a Nanushka filozófiája, a “Crafted Modernity” köszön vissza: kortárs, mégis mélyen gyökerező, kézműves világ.
„Párizs stratégiai fókusz számunkra, Franciaország pedig az egyik leggyorsabban növekvő piacunk” – nyilatkozta Baldaszti Péter, a Nanushka vezérigazgatója a WWD-nek. A márka kiegészítő üzletága már most háromszámjegyű növekedést mutat, és a Harmonicka táska bevezetésével várhatóan tovább erősödik.
A Nanushka alapítója és kreatív igazgatója, Sándor Szandra így fogalmazott:
Évek óta mutatjuk be kollekcióinkat Párizsban, így teljesen természetesnek érezzük, hogy erőteljesebb fizikai jelenlétet adjunk itt a Nanushkának – lehetőséget kínálva ügyfeleinknek, hogy első kézből tapasztalják meg a márkát és a termékeinket. A Galeries Lafayette öröksége, kézműves hagyományai és története gyönyörűen rezonálnak a Nanushka saját értékeivel. Örök elegancia van abban, ahogy kollekcióink ilyen történelmi környezetben jelennek meg. Ez büszkeséggel és jelentőséggel teli pillanat a márka számára.
Egy biztos: a Nanushka most már nemcsak Budapestet, Londont és New Yorkot hódította meg, hanem Párizs szívét is elcsavarta – és a divatrajongók 2026 januárjáig élvezhetik ezt a különleges magyar divatélményt a Galeries Lafayette falai között.
