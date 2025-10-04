Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Megérkezett a Nanushka 2026-os kollekciója: latin forróság, magyar érzékenység

Nanushka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 11:05
divatkollekció
Clara Porset azzal vált ikonikussá, hogy a latin-amerikai Butaque széket a történelmi kézműves technikák és a modern funkcionalizmus harmóniájával újította meg. A kollekció ennek a szellemiségnek állít emléket: a mindennapi tárgyakban és gesztusokban rejlő szépség és jelentőség felismerésének képességét ünnepli.

A szövés mint technika és metafora

A szövés nem csupán fizikai eljárásként jelenik meg, hanem szimbolikus jelentést is hordoz: a kapcsolódás, az idő, az örökség és az alkotás folyamatának metaforájaként. Kultúrák, generációk és diszciplínák fonódnak össze benne, miközben a lassú, tudatos készítés ritmusát idézi fel – azt a ritmust, amely a női kreativitáshoz és türelemhez kötődik.

Fotó: Nanushka

A latin-amerikai tájak vizuális világa

A kollekció hangulata élénk és rétegzett, akárcsak a latin-amerikai tájak. A twill selymen megjelenő ’70-es éveket idéző fekete–orgonalila örvények a múlt energiáját hozzák vissza, miközben a mosott selyem matt, finom felülete mélységet teremt. Az építészet és design párbeszédét geometrikus és grafikus minták erősítik, amelyek visszaadják a tájak struktúráinak játékosságát. A pöttyök, szövött motívumok és állatformák egyszerre utalnak a kézműves örökségre és a természet vad, nyers jelenlétére.

nanushka
Fotó: Nanushka

Anyaghasználat

  • Pamut jersey kézzel szabott, csomózott, rojtolt és monogramos részletekkel
  • Lenvászon öltönyök hidegfestéssel, elmosódott, vízfestékhatású árnyalatokkal
  • Mosott és twill selyem matt textúrákkal és örvénylő grafikákkal
  • Szalma és raffia organikus közeliségként a modern szabásvonalakhoz társítva

Fém részletek aranyban, ezüstben és fában kontrasztot és struktúrát adva

Nanushka
Fotó: Nanushka

Formák és sziluettek: elegancia a funkcionalitásban

A kollekció sziluettjei a kényelem és elegancia közötti finom egyensúlyt keresik. Az Alonza dzseki nyári újraértelmezése kötött lenvászonból készül, szoborszerű Okobor™ gallérral, míg a pamut trencskó moduláris ujjaival reagál a szezon változó igényeire. Az estélyi darabok lezser grandiózusságot kínálnak: földig érő szabások, poplin gallérok és lágyan omló szatén jelenik meg lila és pezsgő árnyalatban.

Kiegészítők

Origami kollekció új modelljei:

  • Origami Mini
  • The Nami válltáska – lágy, testhez simuló sziluettel és horgolt díszítéssel

Raffia mint a szezon meghatározó alapanyaga jelenik meg a táskákon, kalapokon és strukturális részleteken

Sálak és puha kiegészítők szezonális mintákkal – kagyló-, állat- és szövött motívumokkal

A The Weave üzenete

Nanushka
Sándor Szandra a Nanushka megálmodója és tervezője a bemutatón Fotó: Nanushka

A Nanushka The Weave kollekciója nem csupán ruhatár, hanem szemlélet: a tudatos kézművesség, a természettel való együttműködés és a modern design szövetsége. A nyár életerejét, a színek sokszínűségét és a mindennapok érzéki gazdagságát ünnepli – nem díszítő gesztusként, hanem viselhető filozófiaként.

 

