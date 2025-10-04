Megérkezett a Nanushka 2026-os kollekciója: latin forróság, magyar érzékenység

Clara Porset azzal vált ikonikussá, hogy a latin-amerikai Butaque széket a történelmi kézműves technikák és a modern funkcionalizmus harmóniájával újította meg. A kollekció ennek a szellemiségnek állít emléket: a mindennapi tárgyakban és gesztusokban rejlő szépség és jelentőség felismerésének képességét ünnepli.
A szövés nem csupán fizikai eljárásként jelenik meg, hanem szimbolikus jelentést is hordoz: a kapcsolódás, az idő, az örökség és az alkotás folyamatának metaforájaként. Kultúrák, generációk és diszciplínák fonódnak össze benne, miközben a lassú, tudatos készítés ritmusát idézi fel – azt a ritmust, amely a női kreativitáshoz és türelemhez kötődik.
A kollekció hangulata élénk és rétegzett, akárcsak a latin-amerikai tájak. A twill selymen megjelenő ’70-es éveket idéző fekete–orgonalila örvények a múlt energiáját hozzák vissza, miközben a mosott selyem matt, finom felülete mélységet teremt. Az építészet és design párbeszédét geometrikus és grafikus minták erősítik, amelyek visszaadják a tájak struktúráinak játékosságát. A pöttyök, szövött motívumok és állatformák egyszerre utalnak a kézműves örökségre és a természet vad, nyers jelenlétére.
Fém részletek aranyban, ezüstben és fában kontrasztot és struktúrát adva
A kollekció sziluettjei a kényelem és elegancia közötti finom egyensúlyt keresik. Az Alonza dzseki nyári újraértelmezése kötött lenvászonból készül, szoborszerű Okobor™ gallérral, míg a pamut trencskó moduláris ujjaival reagál a szezon változó igényeire. Az estélyi darabok lezser grandiózusságot kínálnak: földig érő szabások, poplin gallérok és lágyan omló szatén jelenik meg lila és pezsgő árnyalatban.
Origami kollekció új modelljei:
Raffia mint a szezon meghatározó alapanyaga jelenik meg a táskákon, kalapokon és strukturális részleteken
Sálak és puha kiegészítők szezonális mintákkal – kagyló-, állat- és szövött motívumokkal
A Nanushka The Weave kollekciója nem csupán ruhatár, hanem szemlélet: a tudatos kézművesség, a természettel való együttműködés és a modern design szövetsége. A nyár életerejét, a színek sokszínűségét és a mindennapok érzéki gazdagságát ünnepli – nem díszítő gesztusként, hanem viselhető filozófiaként.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.