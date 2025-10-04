Megérkezett a Nanushka 2026-os kollekciója: latin forróság, magyar érzékenység

Clara Porset azzal vált ikonikussá, hogy a latin-amerikai Butaque széket a történelmi kézműves technikák és a modern funkcionalizmus harmóniájával újította meg. A kollekció ennek a szellemiségnek állít emléket: a mindennapi tárgyakban és gesztusokban rejlő szépség és jelentőség felismerésének képességét ünnepli.

A szövés mint technika és metafora

A szövés nem csupán fizikai eljárásként jelenik meg, hanem szimbolikus jelentést is hordoz: a kapcsolódás, az idő, az örökség és az alkotás folyamatának metaforájaként. Kultúrák, generációk és diszciplínák fonódnak össze benne, miközben a lassú, tudatos készítés ritmusát idézi fel – azt a ritmust, amely a női kreativitáshoz és türelemhez kötődik.

Fotó: Nanushka

A latin-amerikai tájak vizuális világa

A kollekció hangulata élénk és rétegzett, akárcsak a latin-amerikai tájak. A twill selymen megjelenő ’70-es éveket idéző fekete–orgonalila örvények a múlt energiáját hozzák vissza, miközben a mosott selyem matt, finom felülete mélységet teremt. Az építészet és design párbeszédét geometrikus és grafikus minták erősítik, amelyek visszaadják a tájak struktúráinak játékosságát. A pöttyök, szövött motívumok és állatformák egyszerre utalnak a kézműves örökségre és a természet vad, nyers jelenlétére.

Fotó: Nanushka

Anyaghasználat

Pamut jersey kézzel szabott, csomózott, rojtolt és monogramos részletekkel

kézzel szabott, csomózott, rojtolt és monogramos részletekkel Lenvászon öltönyök hidegfestéssel, elmosódott, vízfestékhatású árnyalatokkal

hidegfestéssel, elmosódott, vízfestékhatású árnyalatokkal Mosott és twill selyem matt textúrákkal és örvénylő grafikákkal

matt textúrákkal és örvénylő grafikákkal Szalma és raffia organikus közeliségként a modern szabásvonalakhoz társítva

Fém részletek aranyban, ezüstben és fában kontrasztot és struktúrát adva

Fotó: Nanushka

Formák és sziluettek: elegancia a funkcionalitásban

A kollekció sziluettjei a kényelem és elegancia közötti finom egyensúlyt keresik. Az Alonza dzseki nyári újraértelmezése kötött lenvászonból készül, szoborszerű Okobor™ gallérral, míg a pamut trencskó moduláris ujjaival reagál a szezon változó igényeire. Az estélyi darabok lezser grandiózusságot kínálnak: földig érő szabások, poplin gallérok és lágyan omló szatén jelenik meg lila és pezsgő árnyalatban.