Budapest kifutója ragyogott: Nanushka és AERON is nagyot szólt a BCEFW-n

A Nanaushka ‘Reflections’ kollekciót egy osztrák építész munkássága ihlette. „A szellem sosem létezik anyag nélkül, az anyag sosem létezik szellem nélkül.” Ezt hogyan tudod egy kifutón megjeleníteni?

Szandra: Ez az anyag a szellemi és a fizikai világ közötti harmóniába vetett hitet fejezi ki. Középpontjában a rejtett erők állnak: a tükörképben megjelenő motívumok arra emlékeztetnek, hogy a látható felszín alatt mindig mélyebb rétegek rejlenek. Az idei szezonban a test, a lélek és a szellem párbeszéde lágy, hullámzó vonalakban és organikus formákban válik érzékelhetővé. A kollekció Rudolf Steiner építészeti gondolkodásából merít: elutasítja az egyenes vonalakat, helyettük az élő, természetes alakzatokat keresi.

Fotó: MARTON KECSKES

Budapest a Nanushka otthona. Miben más érzés itt bemutatni a kollekciót, mint más nagy divatfővárosokban? Mit szerettél volna, hogy a budapesti közönség különösen átéljen a bemutatón?

Szandra: Budapest nemcsak az otthonunk, hanem Nanushka identitásának lelke is. Itt bemutatni egészen más élmény, mint bárhol máshol a világon. Mélyen személyes számunkra, hogy megoszthatjuk a munkánkat abban a közegben, amely alapjaiban formálta a látásmódunkat. A BCEFW-n keresztül visszaadunk a helyi közösségnek, erősítjük a magyar divat ökoszisztémáját, és büszkén ünnepeljük, honnan indultunk. Reméljük, a közönség ezt átérzi.

Fotó: MARTON KECSKES

A kollekcióban megjelennek organikus formák, moduláris boleróujjak, áttetsző anyagok és akvarellszerű textúrák. Melyik részlet áll hozzád legközelebb, és miért?

Szandra: A kollekció a lágyan hullámzó formákat és a szoborszerű, királyi drapériákat emeli ki, amelyekben visszatükröződik a természet organikus szépsége iránti vonzalmam. Kiemelt szerepet kapnak a kerekded formák: a hordóujjak és a ballon-sziluettek, amelyek a hagyományos textúrákat kortárs, kézműves frissességgel értelmezik újra. Az áttetsző anyagok a fényt és árnyékot, valamint a finom felületi játékokat ragadják meg – a tükröződés gondolatát egyszerre szó szerinti és szimbolikus értelemben is megjelenítve.