Budapest kifutója ragyogott: Nanushka és AERON is nagyot szólt a BCEFW-n

A Nanaushka ‘Reflections’ kollekciót egy osztrák építész munkássága ihlette. „A szellem sosem létezik anyag nélkül, az anyag sosem létezik szellem nélkül.” Ezt hogyan tudod egy kifutón megjeleníteni?
Szandra: Ez az anyag a szellemi és a fizikai világ közötti harmóniába vetett hitet fejezi ki. Középpontjában a rejtett erők állnak: a tükörképben megjelenő motívumok arra emlékeztetnek, hogy a látható felszín alatt mindig mélyebb rétegek rejlenek. Az idei szezonban a test, a lélek és a szellem párbeszéde lágy, hullámzó vonalakban és organikus formákban válik érzékelhetővé. A kollekció Rudolf Steiner építészeti gondolkodásából merít: elutasítja az egyenes vonalakat, helyettük az élő, természetes alakzatokat keresi.
Budapest a Nanushka otthona. Miben más érzés itt bemutatni a kollekciót, mint más nagy divatfővárosokban? Mit szerettél volna, hogy a budapesti közönség különösen átéljen a bemutatón?
Szandra: Budapest nemcsak az otthonunk, hanem Nanushka identitásának lelke is. Itt bemutatni egészen más élmény, mint bárhol máshol a világon. Mélyen személyes számunkra, hogy megoszthatjuk a munkánkat abban a közegben, amely alapjaiban formálta a látásmódunkat. A BCEFW-n keresztül visszaadunk a helyi közösségnek, erősítjük a magyar divat ökoszisztémáját, és büszkén ünnepeljük, honnan indultunk. Reméljük, a közönség ezt átérzi.
A kollekcióban megjelennek organikus formák, moduláris boleróujjak, áttetsző anyagok és akvarellszerű textúrák. Melyik részlet áll hozzád legközelebb, és miért?
Szandra: A kollekció a lágyan hullámzó formákat és a szoborszerű, királyi drapériákat emeli ki, amelyekben visszatükröződik a természet organikus szépsége iránti vonzalmam. Kiemelt szerepet kapnak a kerekded formák: a hordóujjak és a ballon-sziluettek, amelyek a hagyományos textúrákat kortárs, kézműves frissességgel értelmezik újra. Az áttetsző anyagok a fényt és árnyékot, valamint a finom felületi játékokat ragadják meg – a tükröződés gondolatát egyszerre szó szerinti és szimbolikus értelemben is megjelenítve.
Azt mondtad, hogy minden darab a belső átalakulás láthatóvá tett kifejezése. Van olyan személyes történeted vagy élményed, ami közvetlenül inspirálta a Pre-Spring 2026 kollekciót?
Szandra: A Reflections számomra mélyen személyes kollekció. Megmutatja, hogy a szellem és anyag elválaszthatatlan egységet alkotnak – ez a gondolat nemcsak az alkotói folyamatomat, hanem a személyes fejlődésemet is meghatározza. Ugyanez áll Nanushka alapértékeinek középpontjában is: „A szellem az anyagon keresztül ragyog.” Minden egyes darab egy belső átalakulás lenyomata. Legyen visszafogott vagy merész, mind mélyen megérint és átélhető hatást kelt. Ez a kollekció nem csupán a tükröződésből merít inspirációt, hanem maga is egyfajta tükröződés: az erőé, a szándéké, és annak a pillanatnak, amikor a láthatatlan láthatóvá válik.
A budapesti bemutató után hamarosan Londonban is láthatja a közönség a kollekciót. A Nanushka most először hivatalosan is része a London Fashion Week programjának. Mondhatjuk, hogy meghódítottad a csúcsot?
Szandra: Hatalmas öröm és hála számomra, hogy a kollekciót két olyan városban mutathatjuk be, amelyek nekem személyesen és alkotóként is különleges jelentőséggel bírnak számomra. Ez a pillanat nemcsak nekem, hanem a csapatnak is rendkívül fontos: egyszerre vihetjük színre ‘otthonunk’ két városának szellemét, és mutathatjuk meg, kik vagyunk, valamint merre tartunk.
Alig csillapodtak a Nanushka bemutató visszhangjai, máris jött az újabb magyar divatszenzáció: az AERON kifutója igazi felfrissülést hozott a divathetet. A közönség a könnyed, természetes anyagok látványától szinte a nyárba csöppent, miközben a modellek magabiztosan vonultak a pódiumon. Áron Eszter ezúttal is megmutatta, hogy a kortárs nő gardróbjába nem kell manírt vinni – elég egy csipetnyi szabadság és egy adag természetesség, hogy mindenki a legjobb formáját adja.
Számodra, mint magyar tervező számára, mennyire fontos a hazai közönség?
Eszter: Alapvető számomra, hogy tudjak kapcsolódni a hazai közönséghez. Amikor szembejön az utcán egy AERON ruhadarab, az erős visszaigazolás, hogy itthon is tudnak kapcsolódni az esztétikánkhoz és büszkén képviselik az értékeinket. Ez stabilitást ad számomra, hogy egy egyre erősebb és szélesebb közösség áll a márka mögött, ami segít a nemzetközi szintű építkezésben is.
Egy ideje nem láthattunk bemutatót a márkától Magyarországon. Mi az oka, hogy visszatértetek a BCEFW-re?
Eszter: Az utóbbi években a nemzetközi terjeszkedés állt a fő fókuszunkban, azonban a hazai közönséget és divathetet nem hanyagoltuk el soha. Minden szezonban készültünk eseményekkel, legtöbbször az üzletünkben, amik mindig nagyon jó visszhangnak örvendnek és egyre inkább bővül az érdeklődők száma. Nagyon büszkék vagyunk erre, hogy van egy stabil közösségünk itthon, és ezt ünnepelve szerettük volna elsőként nekik bemutatni ezt a kollekciót.
Mi inspirálta a kollekciót?
Eszter: Számomra ez a kollekció a nyár üzenetét hordozza, hogy merjünk megállni, megélni és újra kapcsolódni egymáshoz, társaságban és lelkileg is. Ezért dolgoztunk főként természetes és fenntartható anyagokkal, mint a lenvászon és pamut. Olyan ruhákat szerettünk volna létrehozni, amikben a nők magabiztosan és minden erőlködés nélkül léphetnek bele a nyárba.
Két világ, egy kifutó - A szombat délelőtt a magyar divat kettősségét mutatta meg a nagyközönségnek. A Nanushka „Reflections” kollekciója a szellem és anyag örök párbeszédét állította a kifutóra, míg az Aeron a nyár könnyedségét és a természetes közelséget hozta el. Két külön történet, de közös bennük a büszkeség: magyar márkák, amelyek nemcsak itthon, de a világ kifutóin is egyre nagyobb visszhangot keltenek.
