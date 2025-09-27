Anyatípusok, akik még a te idegeiden is táncolnak

Bár tökéletes ember tényleg nem létezik, mégis vannak olyan anyatípusok, akik mintha direkt rendelkeznének olyan tulajdonságokkal vagy direkt csinálnának bizonyos dolgokat, hogy elérjék egy nem létező szint legfelsőbb fokozatát. Minden nő bizonyos értelemben megváltozik, amint édesanya lesz, de közülük is van olyan, aki a legidegesítőbb formáját hozza.

Van olyan anyatípus, aki közelében alig lehet megmaradni Fotó: Forrás: Freepik.com

7 anyatípus, aki miatt a falra mászunk

1. Fontoskodó anyaságszakértők

Léteznek olyan anyák, akik azt hiszik, hogy az anyaság egy külön tudományág, és szinte sorra gyűjtik a gyereknevelési kézikönyveket, amik tele vannak mind ellentmondásos tanácsokkal, sőt még a plüssöket is képesek kidobni, ha azt gondolják árt a fejlődésnek.

Minden káros cukrot és sütit száműznek az étrendből, megfosztva a gyereket kedvenc eledelétől, hogy aztán majd amint lehetősége nyúlik bepótolhassa anyja tudta nélkül. A Life.hu cikke ezt az anyatípust helikopter szülőnek hívja, aki egy kis probléma bekövetkeztekor rögtön gyári beállításra vált.

2. A nemtörődöm szülő

A közösségi média elterjedésével valóságos divatként érkezett meg az úgynevezett ,,gentle parenting", ahol a szülők a természetre bízzák a gyermek felnevelését, így semmi pénzért nem szólnak bele a gyerek életébe még akkor sem, ha a csöppség élete a tét.

Ha egy ilyen szülő gyermeke bántaná a tied, akkor sem lenne leszidva, így nem érdemes túl sokat várni tőle. A pszichológia szerint gyermekkori traumáikat próbálják elkerülni gyermekeinél, majd amikor tinédzserként elkanászodnak, döbbenten nézik vajon hol rontották el.

3. Facebook és Instagram-függők

Tele van a közösségi média olyan anyukák posztjaival, akik már gyermekük születése óta kirakja minden percét a Facebook-ra vagy más közösségi portálra. Nem bántanak semmit, de valóságos szemkiégető érzés, mikor éjjel-nappal csak a gyermekük fellépéseit vagy ebédjét látod viszont más tartalmak helyett és elgondolkozol, mikor nincs az édesanya kezében a mobiltelefon. Nyilván gyermeke nem tud tiltakozni az ellen, hogy kiteregeti az életét, ráadásul semmi sem állítja meg ezt a típust, hogy más gyermekét is kiposztolja.