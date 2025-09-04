99 éve dolgozunk ugyanúgy – vajon működne a 4 napos munkahét? Szakértő válaszol

1926. szeptember 25-én került bevezetésre Henry Ford által a napi 8 órás munkaidő és az 5 napos munkahét. A munkavállalók végre több szabadidővel gazdálkodhattak, kevésbé voltak leterhelve. Nagy előrelépésnek számított a munka világában. De azóta pontosan 99 év telt el. Rengeteg minden változott – gondoljunk csak a nők munkaerőpiacon résztvevő arányának rohamos növekedésére – de rendszer, amely az időnket alakítja, amelyben leéljük az életünket; semmit. Talán itt lenne az ideje változtatni és újra a mérleg két nyelvére tenni a munkát és a magánéletet. Lehet, hogy a 4 napos munkahét lesz a megoldás?

A 4 napos munkahét lehet a kulcs a munkahelyi stressz és a kiégés kezeléséhez?

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

A 4 naposmunkahét próbája

Egy új kísérlet során, amelyben több ezer munkavállaló vett részt, azt tesztelték, milyen hatásokat mutatna a 4 napos munkahét bevezetése. Mindezt úgy, hogy a dolgozókat heti 4 napban, 32 órában foglalkoztatták, de a fizetésüket nem csökkentették.

A legnagyobb kétség, ami a megoldással kapcsolatban felmerült, hogy a rövidített munkarend teljesítménycsökkenéshez vezet majd. De nem így történt. Sőt! A legtöbb cég, amely részt vett a kísérletben nemcsak hatékony tudott maradni, de elégedettebb és egészségesebb munkavállalókkal dolgozhatott, így bevezette a 4 napos munkahetet.

A 4 napos munkahét hátulütői

Nem minden hatás pozitív, és nem olyan egyszerű a kivitelezés sem.

Buktatók és kockázatok a 4 napos munkahét koncepciójában

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Vannak olyan munkakörök, ahol a 32 órás munkaidő kevés, és ha nincs megfelelő átállás és átszervezés, a dolgozók ugyanazt a munkamennyiséget próbálják egy rövidebb időintervallumba sűríteni, ami könnyen stresszfaktorrá válhat.

Illetve a szolgáltatói és kiskereskedelmi szektor sem tudna egyszerűen váltani: hiába a rövidebb munkahét, az ügyfelek száma és igényei nem rövidülnek. A plusz munkaerő pedig plusz költséget jelent.

Mit mond a pszichológia a 4 napos munkahétről?

Az extra nap, amit a munkavállalók kapnának ezzel a rendszerrel, a vizsgálat szerint kevesebb stresszhez, kiégéshez, jobb mentális és fizikai egészséghez vezetné őket. Lenne idejük az ügyintézésre a munkaidőn kívül is úgy, hogy nem kellene a pihenésre szánt órákból elvenniük. Több időt szentelhetnének a családra és a saját mentális egészségükre.