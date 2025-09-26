"A szoptatás mellékhatása" - Vajna Tímea megmutatta, mekkorára duzzadtak a mellei

Egy egész ország követhette végig Vajna Tímea küzdelmét azért, hogy anya lehessen. A 40 év feletti üzletasszonynak ez azonban a korából adódóan és betegségei miatt nem jött egyszerűen. Számtalan próbálkozás, műtét, harc az endotermózis ellen. Az újraházasodott hazai celebnek azonban nem sikerült teherbe esnie. Végül azonban megtörtént a csoda, ráadásul pont akkor, amikor kiderült, béranya útján végre érkezik első gyermeke, Ben.
Az örömhírt annak idején egy hattyús képpel tudatta:
Annyira, de annyira vártam, hogy megoszthassam veletek
- osztotta meg a meghatódott Tímea, aki ezt követően rögtön posztolt is pár képet az újszülött Benről és kerekedő terhespocakjáról. Azóta pedig megszületett a kis Hailey is, aki immáron két és fél hónapos.
A büszke kétgyermekes anyukának azóta minden napja kisfia és kislánya körül forog, utóbbit ráadásul anyatejjel etetni is tudja. Ennek azonban van egy velejárója: a tejtermelés miatt keblei a szokásoshoz képest jóval nagyobbak. Erről pedig egy képet is megosztott 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében, amely tökéletesen szemléltetni az üzletasszony "problémáját". Bikinifelsője ugyanis, melyben vélhetően a Los Angeles-i forróságot próbálja elviselni egy medencében hűsölve, szinte alig bír velük.
A szoptatás mellékhatása
– írta angolul az alább megtekinthető képhez.
