Bölcsességfog-eltávolítás manapság: miért sokkal egyszerűbb, mint gondolnád?

De mit jelent ez a gyakorlatban?
A bölcsességfogak gyakran nem tudnak megfelelően előtörni, részben csont vagy íny fedi őket, rossz irányba nőnek, torlódást okoznak vagy visszatérő gyulladást váltanak ki. Ilyenkor a szájsebészeti eltávolítás nemcsak a fájdalom megszüntetését szolgálja, hanem a későbbi komplikációk – például ciszta, fogtorlódás vagy fogágyproblémák – megelőzését is.
A modern szájsebészet egyik legnagyobb előnye a pontos előzetes tervezés. A digitális képalkotás lehetővé teszi, hogy a szájsebész előre lássa a fog pontos helyzetét, az idegek lefutását és a csontviszonyokat. Ezáltal a beavatkozás nem „feltárás közben” dől el, hanem precízen megtervezett lépések mentén történik.
A korszerű érzéstelenítésnek köszönhetően a műtét teljesen fájdalommentes lehet, a páciensek legfeljebb enyhe nyomást érzékelnek.
Az egyik legnagyobb változás a műtéti idő jelentős csökkenése. Míg korábban egy bölcsességfog eltávolítása akár 30–60 percig is eltarthatott, ma bizonyos speciális protokollokkal ennél lényegesen rövidebb idő alatt is elvégezhető.
Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben alkalmazott, saját fejlesztésű Artdent módszer lényege a precíz előkészítés, a kíméletes feltárás és a minimális szöveti trauma. Ennek köszönhetően a bölcsességfog-eltávolítás átlagosan mindössze körülbelül 10 percet vesz igénybe. Fontos hangsúlyozni, hogy a rövid műtéti idő nem kapkodást jelent, hanem hatékony, pontos és jól strukturált sebészeti munkát. A kevesebb ideig tartó beavatkozás kisebb szöveti terhelést, mérsékeltebb duzzanatot és gyorsabb regenerációt eredményez.
A gyors és biztonságos beavatkozás mögött minden esetben tapasztalt szájsebészeti háttér áll. Az Artdent módszert Dr. Varajti Artúr alkalmazza, aki a precíz, kíméletes technikára és a teljes fájdalommentességre helyezi a hangsúlyt. Az itt alkalmazott protokoll ilyen formában kizárólag az Artdent Fogászat és Szájsebészetben érhető el.
A bölcsességfog-eltávolítás ma már nem feltétlenül jelent hosszadalmas, kellemetlen élményt. A modern szájsebészet és a speciális sebészeti módszerek lehetővé teszik, hogy a beavatkozás gyors, fájdalommentes és jól kontrollált legyen. Az olyan innovatív szemléletű rendelők, mint az Artdent Fogászat és Szájsebészet, éppen ezt a korszerű megközelítést képviselik: precíz tervezés, rövid műtéti idő és kiszámítható gyógyulás.
