A hollywoodi mosoly nem álom többé: ezt próbáld ki, ha te is mindig rejtegeted a mosolyod

Kutatással bizonyították, hogy a férfiak több mint fele, és a nők közel 80%-a a szép, fehér fogakat tartja a legvonzóbb külső tulajdonságnak. Szeretnéd, hogy a te mosolyod is az ellenállhatatlanok közé tartozzon? A titka csupán a tudatos szájápolás, és sok apró, de jól megválasztott hétköznapi szokás. Lássuk, melyek is ezek pontosan!
A napi két fogmosás továbbra is a szájápolás alapkövét jelenti. Ha fehér fogakra vágysz, azt nem a gyakoriság növelésével, hanem egyszerű következetességgel érheted el.
Az esti fogmosás elszalasztása szarvashiba: a lepedék és az elszíneződések jelentős része innen indul. Ilyenkor távolítod el fogaidról az egész nap felhalmozódott baktériumokat, amelyek éjszaka szaporodásnak indulhatnak.
„A fogszuvasodás és a fogágybetegség a lakosság 90-95 százalékát érinti. Talán nincs még egy olyan népbetegség, amit időben elkezdett prevenciós programmal, vagyis a fiatal korban elsajátított helyes fogmosási technikával teljesen megelőzhetünk” – mondja dr. Gera István parodontológus professzor, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinikájának professor emeritusa.
A túl erős, súroló mozdulatok nem eredményeznek tisztább fogakat, cserébe megsértheted a fogzománcodat. A lepedék és a szennyeződések hatékony eltávolításához körkörös, határozott mozdulatokkal, de gyengéden kell mozgatnod a fogkefédet!
Az egészséges, fehér fogak kulcsa a fogmosás helyes technikája, amit a Semmelweis egészségügyi oktatóvideójából el is sajátíthatsz:
A fogkefét 3 havonta érdemes cserélni! A használt fogkefe nem tisztít megfelelően, és komoly baktériumforrás is lehet!
A fogak közötti részek és a nyelv felszíne sokaknál kimarad a napi rutinból. Pedig ezek a területek is fontos szegmensét képezik a száj tisztaságának, és hatással vannak a fogak állapotára is. A fogselyem használata és a nyelv tisztítása elengedhetetlen része a száj- és fogápolásnak!
Próbálj napi minimum egyszer – az esti vagy reggeli fogmosáskor – fogselymet használni!
Egy fluoridos fogkrém segíti a fogzománc erősítését, de speciális problémák esetén érdemes célzott terméket választani.
A cukros és savas ételek, italok rendszeres fogyasztása fokozza a fogzománc kopását. Nem kell teljesen lemondanod róluk, de ha szeretnél még sokáig ép, fehér fogakkal mosolyogni a fotókon, próbáld csökkenteni a fogyasztásukat.
Emellett a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás is segíthet: eltávolítja a savas vagy cukros ételek által a szájba juttatott szennyeződéseket a fogaidról.
A fogorvosi kontroll akkor is indokolt, ha nincs fájdalom vagy látványos probléma. A rendszeres fogorvoslátogatással megelőzheted a fogaid elszíneződését, és a komolyabb fogproblémák kialakulását is.
„A fogszuvasodás és a fogágybetegség megelőzéséhez elengedhetetlen a legalább évente kétszer elvégzett professzionális szájtisztítás is, azaz a fogkő eltávolítása és a fog polírozása, amit szájhigiénikus, fogorvos vagy parodontológus szakorvos végez” – tanácsolja dr. Gera István, majd hozzáteszi:
[...] a rendszeres, szakorvos által végzett fogtisztítással megszabadulunk a tartós lerakódásoktól, és ezt követően a mindennapi fogtisztítás hatékonyan gátolhatja a friss lepedék lerakódását
– figyelmeztet a professzor.
Ha érdekel, mi történik egy alapos fogtisztítás során, ezt a videót feltétlenül nézd meg:
