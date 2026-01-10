Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Hófehér fogak egy csettintésre? Íme a legjobb megoldás, ha szép mosolyra vágysz

fogápolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 10:45
Fanny Magazinfogfehérítés
Ragyogó mosolyra vágysz? Nem kell feltétlenül méregdrága kezeléseket választanod, hiszen ma már olyan professzionális termékekkel találkozni, amelyek otthoni használattal is meghozzák a várt eredményt, és a fehér fogak garantáltak!
Bors
A szerző cikkei

A fehér fogak és a hollywoodi mosoly nemcsak esztétikai kérdés, hanem magabiztosságunk egyik legfontosabb alapja is. Egy szép és ragyogó fogsor azonnal fiatalosabbá, ápoltabbá teszi a megjelenésünket, legyen szó egy állásinterjúról, randevúról vagy csupán rohanós hétköznapokról. A jó hír viszont az, hogy ma már nem kizárólag a fogorvosi rendelőkben érhetjük el a kívánt hatást. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte, mit érdemes bevetni, ha gyorsan és hatékonyan szeretnéd megszépíteni a mosolyodat.

Fehér fogakkal mosolygó nő.
Fehér fogakra vágysz? Ezekkel a termékekkel közelebb kerülhetsz az álmodhoz.
Fotó: puhhha /  Shutterstock 
  • Otthoni fogfehérítés egyszerűen és gyorsan.
  • Fehérítő fogkrémek, szalagok, csíkok.
  • Ragyogóan szép mosoly akár már egy hét alatt.

Fehér fogakra vágysz? Akkor ezt neked is ki kell próbálnod!

Ha otthoni fogfehérítésről van szó, sokan olyan megoldást keresnek, amely egyszerre hatékony, kíméletes és könnyen beilleszthető a mindennapokba. A megfelelő módszerrel látványosan világosabb mosoly érhető el anélkül, hogy fogorvoshoz kellene időpontot foglalni.

Vakító mosoly

Odáig vagy a kávéért, teáért, szívesen elkortyolgatsz egy pohár vörösbort, esetleg nem tudsz lemondani a dohányzásról? Sajnos ezek a szokások nagyon gyorsan nyomot tudnak hagyni a fogakon, és könnyen elszínezik azokat. Ilyenkor érdemes bevetni a fehérítő hatású fogkrémeket, amelyek speciális hatóanyagaik révén orvosolni tudják a problémát. Ráadásul a fogfelszínt egyfajta védőréteggel is bevonják, így megelőzhető, hogy újra felbukkanjon a probléma.

Fogfehérítő termékek:

  • Intenzív fehérítő fogrém természetes enzimekkel és kalcium peroxiddal, Swissdent Extreme
Swissdent Extreme intenzív fehérítő hatású fogrém.
Intenzív fehérítő fogrém természetes enzimekkel és kalcium peroxiddal Swissdent Extreme, Ára: 5990 Ft
Fotó: profimed.hu
  • Flash Speed fehérítő fogkrém, Smilelab
Flash Speed fehérítő hatású fogkrém
Flash Speed fehérítő fogkrém Smilelab, Ára: 4490 Ft
Fotó: profimed.hu
  • 3in1 fehérítő fogkrém, Signal
Signal 3in1 fehérítő hatású fogkrém
3in1 fehérítő fogkrém, Ára: 1.315 Ft
Fotó: Signal

Fogfehérítő tapaszt rá!

Egyre népszerűbbek a különböző csíkok és szalagok, amelyek egyik oldalukon fehérítő géllel vannak bevonva, egyenek között hidrogén peroxiddal. Ezt a részt kell a fogívre ragasztani, majd az előírt ható ideig, ami általában fél óra, fent hagyni. Nagyon kényelmes a felhelyezésük, nem érzékenyítik a fogakat, egyedül arra kell ügyelni, hogy az alkalmazásuk előtt és után rövid körülbelül negyed óráig kerülni kell a fogmosást, hogy megóvd a zoméncot.

Termékek:

  • Fogfehérítő csík mangó ízesítéssel, smilepen pop
Fogfehérítő csík mangó ízesítéssel.
Fogfehérítő csík mangó ízesítéssel smilepen pop, Ára: 4.999 Ft
Fotó: dm.hu
  • Fogfehérítő csík, Perlweiss
Perlweiss fogfehérítő csík.
Fogfehérítő csík, Ára: 5.499 Ft
Fotó: Perlweiss
  • Fogfehérítő szalag, BlanX
BlanX fogfehérítő szalag.
Fogfehérítő szalag, Ára: 10.490 Ft
Fotó: BlanX

Színezzük át!

Biztosan te is álmodoztál már róla, hogy milyen jó lenne, ha néhány mozdulattal átszínezhetnéd a fogsorodat. A különböző fehérítő tollak pont ezt a vágyadat váltják valóra! Olyanok, mintha csak filcek lennének, és a végükből jön ki az a gél, amit fel kell vinned a fogak felületére. Akad köztük olyan, ami az éjszaka folyamán fejti ki a hatását.

Termékek:

  • Fogfehérítő toll, MINT by Dr. Mintcheva
MINT fogfehérítő toll az otthoni fogfehérítés legegyszerűbb módja
Fogfehérítő toll MINT by Dr. Mintcheva, 
Ára: 27.090 Ft
Fotó: douglas.hu
  • Éjszakai fogfehérítő toll, Colgate
Colgate éjszakai fogfehérítő toll a hollywood-i mosolyért
Éjszakai fogfehérítő toll, Ára: 5.499 Ft
Fotó:  Colgate
  • Fogfehérítő géltoll készlet, Smilepen
Fogfehérítő géltoll készlet ha fehér fogakra vágysz
Fogfehérítő géltoll készlet Smilepen, 
Ára: 21.900 Ft
Fotó: profimed.hu

Vegyük kezelésbe!

Akár több árnyalattal is világosabbak lehetnek a fogaid, és ehhez még a fogorvosi székbe sem kell beülnöd a speciális fehérítő készleteknek köszönhetően. Ezek az otthoni szettek nem károsítják a fogzománcot, egészségesen tartják a fogínyt, eltávolítják a különböző baktériumokat. A legtöbb LED-es fény segítségével fokozza a fehérítő hatást, és akár már egy héten belül látható eredményt ad.

Termékek:

  • Fogfehérítő készlet, BlanX
BlanX fogfehérítő készlet
Fogfehérítő készlet, Ára: 6.599 Ft
Fotó: BlanX
  • 7 napos intenzív fogfehérítő kezelés LED gyorsítóval, Smilepen
Intenzív fogfehérítő kezelés LED gyorsítóval
7 napos intenzív fogfehérítő kezelés LED gyorsítóval Smilepen, Ára: 39.000 Ft
Fotó: profimed.hu
  • Fogfehérítő szett, Perlweiss
Perlweiss fogfehérítő készlet
Fogfehérítő szett Perlweiss, Ára: 9.850 Ft
Fotó: notino.hu

Megéri váltani!

Eddig mindig csak halogattad, hogy a sima, manuális fogkefédet elektromosra cseréld? Elsőre lehet azt gondolod, hogy elég drágák ezek a készülékek, pedig akár már 15 ezer forint alatt is találsz, de ha többe kerül, akkor is gyorsan behozza az árát. Több lepedéket tudsz eltávolítani vele, figyelmeztet, ha áttérhetsz egy újabb terület tisztítására, na és így az is biztos, hogy betartod azt az időt, amit minimum a fogmosásra kell szánni. Az intelligensebb eszközök pedig figyelik a nyomás erősségét, ellenőrzik, mennyire precízen tisztítottad meg az adott területet, láthatod, ha kihagytál egy-egy részt. Mindezek pedig mind hozzájárulnak a ragyogóbb mosolyhoz!

Termékek:

  • X Lite szónikus fogkefe, Oclean
X Lite szónikus fogkefe
X Lite szónikus fogkefe, Ára: 12.499 Ft
Fotó: Oclean
  • Sonicare 4100 elektromos fogkefe, Philips
Sonicare 4100 elektromos szónikus fogkefe.
Sonicare 4100 elektromos fogkefe, 
Ára: 30.999 Ft
Fotó: Philips
  • Vitality Pro Protect X Clean elektromos fogkefe, Oral-B
Vitality Pro Protect X Clean elektromos szónikus fogkefe
Vitality Pro Protect X Clean elektromos fogkefe, Ára: 13.999 Ft
Fotó: Oral-B

Ha érdekel, hogy ápold megfelelően a szép, fehér fogakat, és hogyan kell jól fogat mosni, feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

Ezek a fogápolással kapcsolatos cikkek is érdeklhetnek:

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
