Hófehér fogak egy csettintésre? Íme a legjobb megoldás, ha szép mosolyra vágysz

A fehér fogak és a hollywoodi mosoly nemcsak esztétikai kérdés, hanem magabiztosságunk egyik legfontosabb alapja is. Egy szép és ragyogó fogsor azonnal fiatalosabbá, ápoltabbá teszi a megjelenésünket, legyen szó egy állásinterjúról, randevúról vagy csupán rohanós hétköznapokról. A jó hír viszont az, hogy ma már nem kizárólag a fogorvosi rendelőkben érhetjük el a kívánt hatást. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte, mit érdemes bevetni, ha gyorsan és hatékonyan szeretnéd megszépíteni a mosolyodat.

Fotó: puhhha / Shutterstock

Ha otthoni fogfehérítésről van szó, sokan olyan megoldást keresnek, amely egyszerre hatékony, kíméletes és könnyen beilleszthető a mindennapokba. A megfelelő módszerrel látványosan világosabb mosoly érhető el anélkül, hogy fogorvoshoz kellene időpontot foglalni.

Odáig vagy a kávéért, teáért, szívesen elkortyolgatsz egy pohár vörösbort, esetleg nem tudsz lemondani a dohányzásról? Sajnos ezek a szokások nagyon gyorsan nyomot tudnak hagyni a fogakon, és könnyen elszínezik azokat. Ilyenkor érdemes bevetni a fehérítő hatású fogkrémeket, amelyek speciális hatóanyagaik révén orvosolni tudják a problémát. Ráadásul a fogfelszínt egyfajta védőréteggel is bevonják, így megelőzhető, hogy újra felbukkanjon a probléma.

Fogfehérítő termékek:

Intenzív fehérítő fogrém természetes enzimekkel és kalcium peroxiddal, Swissdent Extreme

Intenzív fehérítő fogrém természetes enzimekkel és kalcium peroxiddal Swissdent Extreme, Ára: 5990 Ft

Fotó: profimed.hu

Flash Speed fehérítő fogkrém, Smilelab

Flash Speed fehérítő fogkrém Smilelab, Ára: 4490 Ft

Fotó: profimed.hu

3in1 fehérítő fogkrém, Signal

3in1 fehérítő fogkrém, Ára: 1.315 Ft

Fotó: Signal

Egyre népszerűbbek a különböző csíkok és szalagok, amelyek egyik oldalukon fehérítő géllel vannak bevonva, egyenek között hidrogén peroxiddal. Ezt a részt kell a fogívre ragasztani, majd az előírt ható ideig, ami általában fél óra, fent hagyni. Nagyon kényelmes a felhelyezésük, nem érzékenyítik a fogakat, egyedül arra kell ügyelni, hogy az alkalmazásuk előtt és után rövid körülbelül negyed óráig kerülni kell a fogmosást, hogy megóvd a zoméncot.