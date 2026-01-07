Nem kímél minket az időjárás: igazi zord hideggel és havazással folytatódik a hét

Extrém hideg, havazás és ónos eső: igazi kegyetlen időjárás vár ránk a napokban. Akik most készülnek utazni, azoknak jobb lesz felkészülni, ugyanis igazi kihívást fog jelenteni a közlekedés.

Nem kímél minket az időjárás. (Képünk illusztráció) Fotó: MTI

Jobb lesz felkészülni: extrém hideggel érkezik az időjárás

Szerda

Reggelig az országban több helyen is várható jelentős havazás, majd napközben ismét eshet egy kisebb mennyiségű hó, miközben nyugaton még a nap is előbukkanhat. Délutántól ismét megvastagszik a felhőzet, és kiterjedt havazás kezdődik. Estétől a keleti tájakon nagy mennyiségű hó eshet, a HungaroMet oldala Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre narancs, míg további 8 vármegyére citrom riasztás adott ki a havazás miatt. Estétől az északnyugati szél is megerősödik, így hófúvás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre narancssárga, másik 6 vármegyére pedig citrom riasztást adtak ki. Az országban egész nap fagyni fog, így az közutakon kifejezetten nehéz lesz a közlekedés.

Csütörtök

Nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, azonban a a Dunától keletre a kora délutánig továbbra is hullhat a hó. Ezen a napon már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére van kiadva citrom riasztás a havazás miatt. Nyugaton több helyen lehet hófúvás, az erős szél miatt. Baranya, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékre narancs, míg további 10 vármegyére citrom riasztást adtak ki a hófúvás miatt. Napközben -1 és -6 fok közötti hőmérsékleteket érhetünk, miközben Zala vármegyében riasztás van kiadva az extrém hideg miatt.

Péntek

A reggeli extrém hideg, -20, -10 fokok után a napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és estétől elszórtan hószállingózás, havazás előfordulhat. A Duna-Tisza közére, valamint a Tiszántúlra is, összesen 10 vármegyére citromsárga riasztást adtak ki az extrém hideg miatt, miközben délen ónos esőre is lehet számítani, így Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre citromsárga riasztás van kiadva. A hőmérsékletek maradnak fagypont alatt, -1 fok körüli maximummal - írta a Köpönyeg.