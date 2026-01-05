Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ez történik a testeddel, ha edzés után szaunázol

edzés után
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:30
jótékony hatásegészségszauna
Az előnyök miatt megéri bevállalni. Az edzés utáni extra izzadás jótékony hatással bír.
Alexa
A szerző cikkei

Egy friss tanulmány rávilágított arra, hogy milyen jótékony hatással van a szervezetre, ha edzés után közvetlenül bevetjük magunkat egy szaunába.

Edzés után érdemes lehet egy jót szaunázni
Edzés után érdemes lehet egy jót szaunázni / Fotó: Forrás: Freepik.com

Az edzés utáni szaunázás jót tesz szervezetünkkel

Ami a testmozgás utáni regenerálódást illeti, rengeteg fitnesz-influenszer rendelkezik olyan módszerekkel, amelynek működésére maradéktalanul esküszik. Egy finn kutatócsoport tanulmánya is fontos megállapítást: kiemelte azokat az előnyöket a szervezet számára, melyek azután jelennek meg, hogy valaki rendszeresen szaunázik testmozgás után. 

A tanulmányban résztevő kutatók elismerték, hogy korlátozott információk állnak rendelkezésre a szaunázás és testmozgás között fennálló kapcsolatról, hiszen mindkét tevékenység önállóan is jótékony hatással bír.

Amikor szaunázni megy, a test belső hőmérséklete lassan emelkedik 37 °C-ról  akár 39 °C-ra is

- idézi az Unilad Setor Kunutsor kutatót.

Elmagyarázta, hogy a vérerek kitágulnak, az ember izzadni kezd és ez csökkenti a vérnyomást, ami különösen előnyös testmozgás után. 

„Testmozgással kombinálva a szaunázás lényeges kiegészítő hatást mutatott a kardiorespirációs fittségre (azt mutatja, hogy a szíved, a tüdőd és az ereid milyen hatékonyan tudják oxigénnel ellátni a dolgozó izmokat a mozgás során;), a szisztolés vérnyomásra (értéke az artériákban a szív összehúzódása során mért maximális nyomást jelzi) és az összkoleszterinszintre.”

A jövőbeni kutatások az időtartamra és a gyakoriságra fognak összpontosítani. Ez a verzió ugyanakkor jótékonyabb lehet, mint a testmozgás önmagában.  

 

