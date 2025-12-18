Milliók lehetnek veszélyben egy gyümölcs miatt – a szakértő szerint rémes mellékhatásokat okozhat

Szakértők figyelmeztetik az Egyesült Királyság lakosságát: egy közkedvelt gyümölcs komoly mellékhatásokat okozhat azoknál, akik koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket, úgynevezett sztatinokat szednek.

A grapefruitról nem a veszélyes gyümölcs jut eszünkbe.

Fotó: Nataliya Arzamasova / Shutterstock

Veszélyes lehet az imádott gyümölcs

A háziorvosi adatok szerint 2023-ban Angliában 5,3 millió ember kapott sztatint vagy ezetimibet, ami rekordnak számít. Becslések szerint jelenleg hét-nyolc millió brit felnőtt szed rendszeresen ilyen készítményeket a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére.

Dipa Kamdar, a Kingston University gyógyszerészeti gyakorlatának vezető oktatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a grapefruit – különösen a leve – veszélyesen kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel. Hangsúlyozta: gyógyszerszedés mellett az étrendi változtatásokat mindig körültekintően kell kezelni.

A szakértő szerint a máj a citokróm P450 nevű enzimeket használja számos gyógyszer lebontásához. A grapefruitban található furanokumarinok (növények által termelt szerves vegyületek) azonban blokkolhatják ezeknek az enzimeknek a működését, aminek következtében egyes gyógyszerek felhalmozódhatnak a szervezetben.

Ez különösen veszélyes lehet olyan készítmények esetében, mint a ciklosporin, amelyet szervátültetés után, illetve bizonyos autoimmun és bőrbetegségek kezelésére alkalmaznak. A gyógyszer felszaporodása hányingertől és hányástól egészen súlyos vese- és májkárosodásig vezethet.

A figyelmeztetés a sztatinokra is vonatkozik. A grapefruit hatására ezeknek a gyógyszereknek a szintje is megemelkedhet a vérben, ami növeli a mellékhatások kockázatát. Ritka, de súlyos esetben izomlebomlás is kialakulhat.

Kamdar hozzátette: nemcsak a sztatinok érintettek, hanem más gyógyszerek is, például az amlodipin (magas vérnyomás kezelésére), valamint a sildenafil (erekciós zavarokra). A szakértők ezért azt tanácsolják, hogy az érintettek még kis mennyiségű grapefruitlé fogyasztása előtt is egyeztessenek orvosukkal vagy gyógyszerészükkel, írja a Mirror.