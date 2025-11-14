Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt szinte mindenki elrontja: gyümölcsök, amiket tilos reggelire enni a szakértő szerint

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 07:15
gyümölcsreggeli
A legtöbben úgy gondolják, hogy a gyümölcsök bármikor beilleszthetőek az étrendbe – főként ébredés után, hiszen már a nap kezdetén beindítják az emésztést és tápanyagokkal látják el a szervezetet. Azonban néhányukat jobb, ha a reggeli órákban inkább kerülöd.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A reggeli egy kulcsfontosságú étkezés, ami kellő energiát tud adni ahhoz, hogy lendületesen indíts a napot. Sokan ilyenkor valamilyen gyümölcs után nyúlnak, és bár ezek a vitaminbombák elengedhetetlenek a kiegyensúlyozott étkezéshez, nem mindegy, mikor fogyasztjuk őket.

reggeli, étkezés, reggel, tál
Néhány gyümölcsöt érdemes kihagynod, ha a reggeliről van szó. 
Fotó: The Good Brigade / GettyImages

Nem minden gyümölcs tökéletes opció reggelire

Egy táplálkozási szakértő elárulta, mely gyümölcsök azok, amiket soha nem szabadna enni reggelire, hiszen bár nagyon finomak, kevésbé táplálóak. Nichola Ludlam-Raine az ételeket tápértékük alapján rangsorolta egy 1-től 5-ig terjedő skálán, egyesek azonban nem teljesítettek túl jól. A dietetikus az értékelésnél a gyümölcsök természetes vitamin- és ásványianyag-tartalmát, rosttartalmát, valamint természetes cukortartalmát tartotta szem előtt és ez alapján pontozta őket.

A szakértő a The Telegraphnak elmondta, hogy a gyümölcsök természetes módon tartalmaznak szénhidrátot, elsősorban természetes cukrokat, valamint rostot, melyek közül az utóbbi hozzájárul az emésztés lassításához, valamint meggátolja a vércukorszint hirtelen megugrását. Ezzel kapcsolatban viszont azt is kiemelte, hogy a cukorbetegeknek és az inzulinrezisztenciában szenvedőknek oda kell figyelniük a megfelelő mennyiségre.

A legjobb és legrosszabb gyümölcsök, amiket a reggeli órákban fogyaszthatsz

Ha szívesen kezded a napodat egy tál trópusi gyümölcstállal, vagy szívesen a joghurtodba egzotikus finomságokat, akkor van számodra egy rossz hírünk: ezeket el kellene felejtened.

reggeli, bogyós gyümölcs, müzli, müzlis tál
A bogyós gyümölcsök tökéletesek reggelire.
Fotó: Anna_Pustynnikova / Shutterstock 
  • Dinnye – 1/5 pont

A dinnye végzett utolsó helyen, mindössze 1/5-ös pontszámmal, melynek az összes fajtája a lista aljára került. A gyümölcs nagy része ugyanis víz és bár C-vitaminban gazdag, egyes változatai pedig tele vannak A-vitaminnal is, kalóriatartalma igen alacsonynak mondható, mint ahogy az általános tápértéke is.

  • Ananász – 2/5 pont

Az ananász a dinnyénél kicsivel jobb értékelést kapott, de ez a trópusi gyümölcs szintén a lista végére került. A dietetikus szerint ugyanis sok természetes cukrot tartalmaz, ellenben gazdag C-vitaminban és segítheti az emésztést.  

  • Banán és szőlő – 3/5 pont

A banán és a szőlő, amiket világszerte milliók választanak reggeli gyanánt, az 5 pontból 3-at értek el.

Jó kálium-, B6-vitamin- és rostforrások... gyors energiát adnak és támogatják a szív egészségét 

– vélekedett a két gyümölcsről Ludlam-Raine.

  • Alma, körte, grapefruit, mangó – 4/5 pont

Az alma, a körte, a grapefruit és a mangó magas pontszámot értek el tápanyagtartalmuknak és egészséges szénhidráttartalmuknak köszönhetően.

  • Narancs, kivi, bogyós gyümölcs

A narancs, a kivi és a bogyós gyümölcsök kaparintották meg az első helyet, mivel nagyon gazdag antioxidánsforrások. A bogyós gyümölcsöket már régóta szuperélelmiszerként tartják számon, amelyek tele vannak ásványi anyagokkal, vitaminokkal, antioxidánsokkal és rostokkal.

Az alábbi videóból egy egészséges reggeliötletet leshetsz el:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu