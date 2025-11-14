Ezt szinte mindenki elrontja: gyümölcsök, amiket tilos reggelire enni a szakértő szerint

A reggeli egy kulcsfontosságú étkezés, ami kellő energiát tud adni ahhoz, hogy lendületesen indíts a napot. Sokan ilyenkor valamilyen gyümölcs után nyúlnak, és bár ezek a vitaminbombák elengedhetetlenek a kiegyensúlyozott étkezéshez, nem mindegy, mikor fogyasztjuk őket.

Néhány gyümölcsöt érdemes kihagynod, ha a reggeliről van szó.

Fotó: The Good Brigade / GettyImages

Nem minden gyümölcs tökéletes opció reggelire

Egy táplálkozási szakértő elárulta, mely gyümölcsök azok, amiket soha nem szabadna enni reggelire, hiszen bár nagyon finomak, kevésbé táplálóak. Nichola Ludlam-Raine az ételeket tápértékük alapján rangsorolta egy 1-től 5-ig terjedő skálán, egyesek azonban nem teljesítettek túl jól. A dietetikus az értékelésnél a gyümölcsök természetes vitamin- és ásványianyag-tartalmát, rosttartalmát, valamint természetes cukortartalmát tartotta szem előtt és ez alapján pontozta őket.

A szakértő a The Telegraphnak elmondta, hogy a gyümölcsök természetes módon tartalmaznak szénhidrátot, elsősorban természetes cukrokat, valamint rostot, melyek közül az utóbbi hozzájárul az emésztés lassításához, valamint meggátolja a vércukorszint hirtelen megugrását. Ezzel kapcsolatban viszont azt is kiemelte, hogy a cukorbetegeknek és az inzulinrezisztenciában szenvedőknek oda kell figyelniük a megfelelő mennyiségre.

A legjobb és legrosszabb gyümölcsök, amiket a reggeli órákban fogyaszthatsz

Ha szívesen kezded a napodat egy tál trópusi gyümölcstállal, vagy szívesen a joghurtodba egzotikus finomságokat, akkor van számodra egy rossz hírünk: ezeket el kellene felejtened.

A bogyós gyümölcsök tökéletesek reggelire.

Fotó: Anna_Pustynnikova / Shutterstock

Dinnye – 1/5 pont

A dinnye végzett utolsó helyen, mindössze 1/5-ös pontszámmal, melynek az összes fajtája a lista aljára került. A gyümölcs nagy része ugyanis víz és bár C-vitaminban gazdag, egyes változatai pedig tele vannak A-vitaminnal is, kalóriatartalma igen alacsonynak mondható, mint ahogy az általános tápértéke is.

Ananász – 2/5 pont

Az ananász a dinnyénél kicsivel jobb értékelést kapott, de ez a trópusi gyümölcs szintén a lista végére került. A dietetikus szerint ugyanis sok természetes cukrot tartalmaz, ellenben gazdag C-vitaminban és segítheti az emésztést.

Banán és szőlő – 3/5 pont

A banán és a szőlő, amiket világszerte milliók választanak reggeli gyanánt, az 5 pontból 3-at értek el.

Jó kálium-, B6-vitamin- és rostforrások... gyors energiát adnak és támogatják a szív egészségét

– vélekedett a két gyümölcsről Ludlam-Raine.

Alma, körte, grapefruit, mangó – 4/5 pont

Az alma, a körte, a grapefruit és a mangó magas pontszámot értek el tápanyagtartalmuknak és egészséges szénhidráttartalmuknak köszönhetően.

Narancs, kivi, bogyós gyümölcs

A narancs, a kivi és a bogyós gyümölcsök kaparintották meg az első helyet, mivel nagyon gazdag antioxidánsforrások. A bogyós gyümölcsöket már régóta szuperélelmiszerként tartják számon, amelyek tele vannak ásványi anyagokkal, vitaminokkal, antioxidánsokkal és rostokkal.