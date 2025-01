Nem bírod a kávét, de energia kellene? Válaszd ezeket a helyettesítőket

A szívek szállodája Lorelai Gilmore-ja tudná a legjobban elárulni, mit is jelent a koffein rabjának lenni a maga napi körülbelül tíz csésze kávéjával. Azonban vannak, akik ennél sokkal több kávét fogyasztanak és olyanok is, akik már nem is tudnának nélküle létezni. Kutatások taglalják, milyen káros hatásai vannak a nem megfelelő adagnak és habár nem tiltott dolog, de a függőségek listájára fel lehet vezetni. Emiatt, és persze azok miatt, akik nem fogyasztják, fellelhetők alternatívák, amik hasonlóan élénkítő hatást fejtenek ki, cserébe nem bosszulja meg magát a koffein negatív hatásaival.

A túlzott koffein árthat / Fotó: Illusztráció - Pexels

Számtalan megoldás létezik már arra, hogyan helyettesítsük a kávét valami sokkal egészségesebbel. A life.hu cikke szerint szakértők azt mondják, hogy a napi megengedett koffein bevitel egy átlagos felnőtt számára 350-400 mg-ot tartalmazhat, ez három-négy csésze kávénak felel meg. Ez a szám akkor érvényes, ha más stimulánsnak megegyező italt vagy más egyéb koffeintartalmú szert nem fogyasztottunk mellette. Az ennél a mennyiségnél magasabb bevitel ingerlékenységhez, vérnyomásproblémához, szorongáshoz és remegéshez is vezethet. Ha elhanyagoljuk mellette a megfelelő mennyiségű vízfogyasztást fejfájás is jelentkezhet. Mellesleg, ha hozzászokik a szervezet, egyre többre lesz szükség az időközben leesett energiaszintünk miatt.

Érdemes egészséges erőt adó módszerekhez folyamodni.

Alternatív megoldások

Víz az élet lelke. Reggel az első dolgot, amit lehet ajánlani az a vízfogyasztás. Amint kikelsz az ágyból egy nagy pohár vizet fogyassz el, ami rögtön pótolja az elvesztett folyadékot, megnöveli a szellemi képességünket, így készen állhatunk a nap további részére. Nem mellesleg felgyorsítja a rehidratációs folyamatot, így a szerveink hozzá tudnak jutni a megfelelő folyadékmennyiséghez.

A szabad levegő csodája. Bár télen ez talán nem olyan tevékenység, melyet szívesen végzünk a szükséges kint tartózkodásunk felett, de a hideg levegő tud a legjobb ébresztőként hatni ránk. A friss levegő, a napfény mind pozitív hatást fejtenek ki szervezetünkre, testünkre, még a szezonális hangulatzavarok ellen is jót tehet.