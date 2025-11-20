Házi praktikák fülgyulladás ellen – tényleg jó a forró só?

A fülgyulladás lehet külső, közép- vagy belső fülgyulladás, és mindegyik más kezelést igényel. A házi praktikák egy része valóban enyhítheti a fájdalmat, mások azonban veszélyesek lehetnek, ha helytelenül alkalmazzuk azokat. A „forró só” például enyhe esetben jótékony melegterápia, de gennyes vagy dobhártya-sérüléses gyulladásnál kifejezetten ellenjavallt.

Bizonyos esetekben valóban jó házi gyógymód lehet a melegített só fülgyulladás ellen / Fotó: Shutterstock

Nem minden fülgyulladás egyforma

A külső fülgyulladás általában a hallójárat bőrének irritációja vagy fertőzése miatt alakul ki. Oka lehet a víz, a fülpiszkáló túlzott használata vagy gombás fertőzés. A középfülgyulladás ezzel szemben a dobhártya mögött lévő üreg gyulladása, amely gyakran nátha vagy felső légúti fertőzés után alakul ki.

A belső fülgyulladás (labirintitisz) már ritkább, de súlyosabb állapot, ami szédüléssel, hányingerrel és halláscsökkenéssel járhat, és minden esetben orvosi ellátást igényel. A panaszok típusa tehát meghatározza, hogy mi segíthet és mi árthat. A házi praktikák helytelen használata akár ront is az állapoton, különösen, ha a gyulladás már előrehaladott.

Forró só fülgyulladásra – mikor segíthet, és mikor tilos?

A „forró sóval” való melegítés régi, népi módszer, amely a hő terápiás hatására épít. A meleg fokozza a vérkeringést, enyhíti a feszítő érzést és segíthet a gyulladásos folyamatok lecsengésében. Enyhe, nem gennyes középfülgyulladás esetén valóban csökkentheti a fájdalmat, különösen, ha orrdugulás is fennáll, és a fül „elzáródott”. A módszer azonban csak akkor biztonságos, ha a dobhártya ép, és nincs váladékozás vagy láz. Gennyes középfülgyulladásnál a melegítés felgyorsíthatja a genny terjedését, ami akár dobhártyarepedést is okozhat. Szakértők szerint ilyen esetben a forró só helyett inkább orvosi kezelésre van szükség: fülcseppre, antibiotikumra vagy fájdalomcsillapításra.

Ha valaki mégis kipróbálja a melegítést, a sót sose közvetlenül a fülre, hanem textilbe csomagolva, mérsékelt hőmérsékleten helyezze rá a fül környékére, legfeljebb 10–15 percre. A túl forró anyag égési sérülést is okozhat.

Ezt javasolja az orvos fülgyulladás esetén

Dr. Baczó Zoltán fül-orr-gégész szakorvos szerint a fülpanasz mögött sok esetben egyszerű nátha vagy orrdugulás áll. Ilyenkor a legfontosabb a tünetek csökkentése.