Ez a meglepő ok váltja ki az őszi arcüreggyulladást

Az évszakváltások nemcsak a ruhatárunkat alakítják át, hanem a szervezetünkre is hatással vannak, különösen az őszi időszak tud minket próbára tenni. Az allergiás tünetek felerősödnek, a nyálkahártya érzékenyebbé válik és azt érezzük, valami nincs rendben. Szerencsére léteznek egyszerű, otthon is bevethető megoldások, amelyekkel enyhíthetjük az arcüreggyulladás tüneteit. Olvass tovább, és tudd meg, mit tehetsz, hogy ne kelljen hetekig szipogva, fejfájással küzdened.

Az arcüreggyulladás ősszel a leggyakoribb.

Fotó: Cherries / Shutterstock

Őszi allergének

Ami elsőre sima náthának tűnik, valójában gyakran kezdődő arcüreggyulladás, amely nem feltétlenül vírusos eredetű. Sokszor egyszerűen a száraz, irritált nyálkahártya miatt jelentkezik.

Sokan azt hiszik, az allergiaszezon tavasszal tetőzik, pedig az ősz legalább annyi kihívást tartogat az érzékenyebb szervezetnek. A parlagfű ilyenkor még javában szórja a pollenjét, és a nedvesebb, hűvösebb időben a penészgomba is könnyebben elszaporodik. A fűtési szezon kezdetével a lakások levegője nemcsak melegszik, de ki is szárad. Ez irritálhatja az orrnyálkahártyát, amelynek az lenne a dolga, hogy megvédjen minket a baktériumoktól, vírusoktól. Mindezen túl ősszel többet vagyunk összezárva másokkal a tömegközlekedési eszközökön, a munkahelyen, a gyerekek pedig visszatérnek az iskolába. Ez szintén kedvez a fertőzések terjedésének.

Így ismerheted fel, ha nem sima nátha

Az arcüreggyulladás tünetei hasonlíthatnak a megfázásra, de van néhány árulkodó különbség. Valószínűleg nem sima nátháról van szó, ha napok óta:

fáj a fejed, főleg előrehajlásnál;

nyomást érzel az arcodban, a szemeid mögött vagy a homlokodban;

nehezen lélegzel az orrodon;

sűrű, sárgás orrváladék jelentkezik;

fáradékonyabb, nyűgösebb vagy.

A krónikus orrdugulás, az elhúzódó fejfájás és a tompa közérzet mind-mind arcüregproblémát jelezhet.

A fűtött lakás lehet a legnagyobb ellenséged

Bár csábító a hűvös őszi napokon bekuckózni a lakásba, a túl száraz levegő a nyálkahártyád ellensége. Ha a páratartalom 40–60 százalék alá esik, a nyálkahártya kiszárad, repedezik, és védtelenebbé válik. Hogy ezt megelőzd, használj párásítót, vagy tegyél egy vízzel teli tálat a radiátorra. Fontos a gyakori szellőztetés is.