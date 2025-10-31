Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Bélrák kiújulása és áttétek képződése ellen is hatékony aszpirin egy férfi kezében

Szinte mindenkinél lapul belőle: ez a közismert gyógyszer képes megelőzni a bélrák kiújulását

bélrák
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 18:15
aszpirinvastagbélrákkutatásmegelőzésgyógyszer
Megdöbbentő felfedezést tettek a kutatók egy közismert gyógyszerről. Egy új tanulmány kimutatta, hogy egy széles körben használt készítmény képes lehet megelőzni a bélrák kiújulását.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Egy új tanulmány kimutatta, hogy az egyik legismertebb fájdalom-, láz- és gyulladáscsökkentő gyógyszer képes megelőzni a bélráktípusok kiújulását, valamint a különböző áttétek képződését. A tudósok bebizonyították, hogy egyes betegeknél a készítmény felére csökkentette a végbél- és vastagbélrák kiújulásának kockázatát.

Bél modellen bélrákot demonstráló nő
Egy közismert fájdalomcsillapító segíthet megelőzni a bélrák kialakulását.
Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Így segít az egyszerű fájdalomcsillapító a bélrák kiújulásának megelőzésében

A bélrák – amely egyaránt magában foglalja a végbél- és vastagbélrákot – az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganatos megbetegedés a világon. Azért különösen veszélyes, mert gyakran más szervekre is átterjed, ezzel áttétek formájában másodlagos elváltozásokat okozva. Világszerte évente közel kétmillió embert diagnosztizálnak ezzel a ráktípussal, és az emberek 20-40 százaléknál áttétek is kialakulnak. A The New England Journal of Medicine című folyóiratban publikált tanulmány azt vizsgálta, hogyan csökkenthető a bélrákok kiújulásának és az áttétek kialakulásának kockázata a műtétek után. 

A svéd orvosok által végzett kutatás fő kérdése az volt, hogy különböző fájdalomcsillapítókra hogyan reagálnak a daganatos betegek. A kutatásba több mint 3500, korábban rákos elváltozás miatt bélműtéten átesett személyt vontak be. A betegeket két csoportba osztották: az egyik csoport tagjai naponta 160 mg aszpirint kaptak, a másik csoport tagjainak hatóanyag nélküli készítményt adtak és a placebohatást vizsgálták. 

Az eredmények azt mutatták, hogy akik aszpirint szedtek, azoknál a kiújulás és az áttétek kialakulásának kockázata 55 százalékkal csökkent a placebo-csoporthoz képest.

Ezért lehet hatékony az aszpirin rákmegelőzésben

A legtöbb háztartásban fellelhető aszpirin egy az acetilszalicilsav (ASA) hatóanyagú gyógyszercsaládhoz tartozó termékek közül, amelyet alapvetően fájdalom, láz és gyulladás enyhítésére, illetve szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére használnak. A kutatók arra jutottak, hogy az aszpirin a gyulladáscsökkentő hatása miatt teheti kevésbé kedvezővé a szervezet belső környezetét a rákos sejtek kialakulásához. Noha a teljes molekuláris folyamatokat még nem tárták fel, az biztosnak látszik, hogy az aszpirin különösen hatékony lehet a bélrákok kezelésében.

„Teljesen újfajta módon alkalmaztuk az aszpirint. Ez egy olyan készítmény, amely világszerte könnyen elérhető, és rendkívül olcsó a sok modern rákgyógyszerhez képest, ami nagyon pozitív” – mondta Anna Martling, a svéd Karolinska Intézet munkatársa a kutatásról. 

Íme egy videó a vastagbélrákról:

(DailyMail)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu