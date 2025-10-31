Szinte mindenkinél lapul belőle: ez a közismert gyógyszer képes megelőzni a bélrák kiújulását

Egy új tanulmány kimutatta, hogy az egyik legismertebb fájdalom-, láz- és gyulladáscsökkentő gyógyszer képes megelőzni a bélráktípusok kiújulását, valamint a különböző áttétek képződését. A tudósok bebizonyították, hogy egyes betegeknél a készítmény felére csökkentette a végbél- és vastagbélrák kiújulásának kockázatát.

Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Így segít az egyszerű fájdalomcsillapító a bélrák kiújulásának megelőzésében

A bélrák – amely egyaránt magában foglalja a végbél- és vastagbélrákot – az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganatos megbetegedés a világon. Azért különösen veszélyes, mert gyakran más szervekre is átterjed, ezzel áttétek formájában másodlagos elváltozásokat okozva. Világszerte évente közel kétmillió embert diagnosztizálnak ezzel a ráktípussal, és az emberek 20-40 százaléknál áttétek is kialakulnak. A The New England Journal of Medicine című folyóiratban publikált tanulmány azt vizsgálta, hogyan csökkenthető a bélrákok kiújulásának és az áttétek kialakulásának kockázata a műtétek után.

A svéd orvosok által végzett kutatás fő kérdése az volt, hogy különböző fájdalomcsillapítókra hogyan reagálnak a daganatos betegek. A kutatásba több mint 3500, korábban rákos elváltozás miatt bélműtéten átesett személyt vontak be. A betegeket két csoportba osztották: az egyik csoport tagjai naponta 160 mg aszpirint kaptak, a másik csoport tagjainak hatóanyag nélküli készítményt adtak és a placebohatást vizsgálták.

Az eredmények azt mutatták, hogy akik aszpirint szedtek, azoknál a kiújulás és az áttétek kialakulásának kockázata 55 százalékkal csökkent a placebo-csoporthoz képest.

Ezért lehet hatékony az aszpirin rákmegelőzésben

A legtöbb háztartásban fellelhető aszpirin egy az acetilszalicilsav (ASA) hatóanyagú gyógyszercsaládhoz tartozó termékek közül, amelyet alapvetően fájdalom, láz és gyulladás enyhítésére, illetve szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére használnak. A kutatók arra jutottak, hogy az aszpirin a gyulladáscsökkentő hatása miatt teheti kevésbé kedvezővé a szervezet belső környezetét a rákos sejtek kialakulásához. Noha a teljes molekuláris folyamatokat még nem tárták fel, az biztosnak látszik, hogy az aszpirin különösen hatékony lehet a bélrákok kezelésében.