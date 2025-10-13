Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kiderült, miért jobbak a balkezesek bizonyos sportágakban

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 13:45
A balkezesség nem mindig előny, de néhány sportágban kifejezetten igen. Íme azok a sportágak, amelyekben a balkezesek előnyben vannak a jobbkezesekkel szemben!
Simon Benedek
A Föld népességének körülbelül 10 százaléka balkezes, azonban megfigyelések szerint néhány sportágban jóval nagyobb arányban vannak jelen, mint a jobbkezesek. Egy új tanulmány azt vizsgálta, miért teljesítenek jobban a balkezesek bizonyos sportágakban.

Egy balkezesek táborát erősítő női teniszező fehér ruhában
A balkezesek többek között teniszben is jobbak lehetnek.
Fotó: sergey kolesnikov / Shutterstock 

Ezért vannak előnyben a balkezesek bizonyos sportágakban

Több felmérésben is kimutatták már, hogy a balkezesek előnyben vannak bizonyos sportágakban a jobbkezesekhez képest. A balkezesek kifejezetten erősek az olyan labdajátékokban, mint a tenisz, az asztalitenisz vagy a tollaslabda, illetve vívásban is jobban remekelnek. Egy, a Royal Society Open Science című folyóiratban megjelent tanulmányban 2023-ig terjedő világranglista-adatokat elemeztek hat különböző sportágban: asztalitenisz, tenisz, tollaslabda, valamint tőr, párbajtőr és kard sportágakban. Ezután a balkezesek arányát statisztikailag összehasonlították az átlagos népességgel. 

Az eredmények megerősítik a korábbi vizsgálatok megállapításait, sőt azt mutatják, hogy a balkezes sportolók a legjobbak közé tartoznak – számolt be a Psychology Today

Balkezesek aránya női sportolóknál:

  • Tőr: 17%
  • Párbajtőr: 22%
  • Kard: 12%
  • Asztalitenisz: 16%
  • Tenisz: 10%
  • Tollaslabda: 8%

Balkezesek aránya férfi sportolóknál:

  • Tőr: 21%
  • Párbajtőr: 27%
  • Kard: 13%
  • Asztalitenisz: 24%
  • Tenisz: 12%
  • Tollaslabda: 12%

Miért jobbak a balkezesek?

A kutatók szerint a balkezes játékosok ritkábbak, ezért a jobbkezes társaik számára váratlan, szokatlan ellenük játszani. A másik lehetséges magyarázat, hogy a balkezeseknek jobbak a két agyfélteke közötti kapcsolatai. Mivel a bal kéz a jobb agyfélteke irányítása alatt áll, amely a komplex térbeli feladatokért felelős, ezért a balkezesek pontosabbak és gyorsabbak, ha célozni kell vagy különböző célpontokat eltalálni.

Nem mindenben előny a balkezesség

Bár a balkezesek előfordulása ritkább, nem minden esetben előnyös, ha valaki nem jobbkezes. Egyes vizsgálatok szerint a balkezeseknél nagyobb az esélye annak, hogy kialakuljon náluk valamilyen pszichiátriai vagy fejlődési rendellenesség, mint például a skizofrénia (a skizofrén betegek 20 százaléka balkezes – a szerk.), a szorongás, a depresszió, a diszlexia vagy az ADHD.

Íme egy videó néhány remek balkezes teniszezőről:

