„Az orvosok csupán 6 hónapot adtak az életemből, miután többször is félrediagnosztizáltak”

Azonban alig három hónappal később egy újabb PET-vizsgálat azt mutatta, hogy a rák visszatért egy sokkal agresszívabb formában, és már szét is terjedt. Újabb műtétet terveztek, de akkor közbeszólt a Covid-járvány, és a műtét előtti este felhívták Austint, hogy nincs számára szabad ágy, így ismét magánúton kellett fizetnie a beavatkozást.

A fantasztikus családom segített összeszedni a pénzt 24 óra alatt, és aztán két sebésszel megcsinálták a műtétet. Öt és fél órán át tartott, és amikor magamhoz tértem, az egyik sebész megkérdezte, "Hogy érzed magad?" Azt válaszoltam, hogy kicsit fáj, mivel több mint hatvan öltésem volt.

Austin hazatért, felépült, és újabb kemoterápiás kezelésekbe kezdett. Megdöbbentő módon pár hónappal később egy vizsgálat kimutatta, hogy a rák ismét eltűnt. Ám három hónappal később egy újabb vizsgálat azt mutatta, hogy a rák két helyen is visszatért. Azóta 120 kemoterápiás kezelésen és sugárkezelésen is átesett, miközben vérmérgezéssel és szepszissel is meg kellett küzdenie.

Austin minden energiáját arra fordítja, hogy pozitív üzenetét közvetítse. Blogot ír élményeiről, és az első műtétje után hat héttel visszatért a karateoktatáshoz. Szenvedélyesen dolgozik azért is, hogy felhívja a figyelmet a vastagbélrák tüneteire, és arra bátorít mindenkit, hogy ha bármilyen szokatlan tünetet észlelnek, minél előbb forduljanak orvoshoz - írta a Mirror.