Az orvos elárulta, ez a tünet nagy bajt jelez: „Figyelj a tested suttogására”

Egy orvos felhívta a figyelmet arra, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire, hiszen néhány tünet akár nagy problémát is jelezhet. Szervezetünk rengeteg mindent kibír, és sokszor "apróbb" tünetekkel jelzi, ha nagy a baj.
Sokan hajlamosak vagyunk félvállról venni a kisebb fájdalmakat vagy kellemetlenségeket, különösen a rohanó mindennapokban. Pedig ezek az apró jelek sokszor komoly betegségek előhírnökei lehetnek – figyelmeztetett dr. Rema Malik érsebész, a Gulf Coast Vascular szakembere.
„Sebészként Houstonban nap mint nap látom, milyen pusztító következményei vannak annak, ha valaki figyelmen kívül hagyja a teste üzeneteit” – írta az Instagramon. Legfontosabb tanácsa röviden így hangzik: „Figyelj a tested suttogására.” - írta az Unilad.
Dr. Malik szerint a szervezetünk „ragyogó kommunikátor”, amely nem egyik napról a másikra omlik össze: jóval a súlyos egészségügyi krízis előtt jeleket küld. Ezek a „suttogások” lehetnek például:
új, tartós fájdalom a lábakban a nap végére, bokadagadás, amely nyomot hagy a zoknitól, visszatérő görcs, amely mindig ugyanannyi gyaloglás után jelentkezik.
Ezeket a tüneteket sokan kényelmetlenségnek tartják, és nem tulajdonítanak nekik nagy jelentőséget. Ám ha elhanyagoljuk őket, könnyen vezethetnek súlyos, életveszélyes állapotokhoz: nem gyógyuló sebekhez, bénító fájdalomhoz, szélütéshez, szívrohamhoz vagy vérrögképződéshez.
„Amikor ezek a súlyos események bekövetkeznek, a károsodás már rendszerint súlyos” – tette hozzá az orvos.
Különösen 40 éves kor felett fontos a test jelzéseire figyelni, hiszen az érrendszeri betegségek ekkor gyakrabban és sürgetőbben jelentkeznek.
„Az öngondoskodás legnagyobb tette, ha komolyan veszed tested üzeneteit” – hangsúlyozta.
Az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az ödéma, azaz a szövetekben felgyülemlő folyadék, ami a lábak, bokák vagy a lábfejek duzzanatát okozza. Ez gyakran a szív gyengülésére utal, hiszen a vér nem tud megfelelően áramlani, és pang a vénákban. Ha a duzzanat mellé mellkasi fájdalom, ájulás, szorongás, légzési nehézség vagy véres köhögés társul, azonnal orvoshoz kell fordulni.
Dr. Malik szerint tehát a legjobb, amit magunkért tehetünk, hogy nem várjuk meg a „nagy bajt”, hanem idejében komolyan vesszük a test apró, de annál fontosabb jelzéseit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.