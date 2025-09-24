Az orvos elárulta, ez a tünet nagy bajt jelez: „Figyelj a tested suttogására”

Egy orvos felhívta a figyelmet arra, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire, hiszen néhány tünet akár nagy problémát is jelezhet. Szervezetünk rengeteg mindent kibír, és sokszor "apróbb" tünetekkel jelzi, ha nagy a baj.

Az orvos üzenete: Figyelj a testedre

Sokan hajlamosak vagyunk félvállról venni a kisebb fájdalmakat vagy kellemetlenségeket, különösen a rohanó mindennapokban. Pedig ezek az apró jelek sokszor komoly betegségek előhírnökei lehetnek – figyelmeztetett dr. Rema Malik érsebész, a Gulf Coast Vascular szakembere.

„Sebészként Houstonban nap mint nap látom, milyen pusztító következményei vannak annak, ha valaki figyelmen kívül hagyja a teste üzeneteit” – írta az Instagramon. Legfontosabb tanácsa röviden így hangzik: „Figyelj a tested suttogására.” - írta az Unilad.

Dr. Malik szerint a szervezetünk „ragyogó kommunikátor”, amely nem egyik napról a másikra omlik össze: jóval a súlyos egészségügyi krízis előtt jeleket küld. Ezek a „suttogások” lehetnek például:

új, tartós fájdalom a lábakban a nap végére, bokadagadás, amely nyomot hagy a zoknitól, visszatérő görcs, amely mindig ugyanannyi gyaloglás után jelentkezik.

Ezeket a tüneteket sokan kényelmetlenségnek tartják, és nem tulajdonítanak nekik nagy jelentőséget. Ám ha elhanyagoljuk őket, könnyen vezethetnek súlyos, életveszélyes állapotokhoz: nem gyógyuló sebekhez, bénító fájdalomhoz, szélütéshez, szívrohamhoz vagy vérrögképződéshez.

„Amikor ezek a súlyos események bekövetkeznek, a károsodás már rendszerint súlyos” – tette hozzá az orvos.

Ne várjuk meg a nagy bajt, időben kérjünk segítséget

Különösen 40 éves kor felett fontos a test jelzéseire figyelni, hiszen az érrendszeri betegségek ekkor gyakrabban és sürgetőbben jelentkeznek.

„Az öngondoskodás legnagyobb tette, ha komolyan veszed tested üzeneteit” – hangsúlyozta.

Az egyik leggyakoribb figyelmeztető jel az ödéma, azaz a szövetekben felgyülemlő folyadék, ami a lábak, bokák vagy a lábfejek duzzanatát okozza. Ez gyakran a szív gyengülésére utal, hiszen a vér nem tud megfelelően áramlani, és pang a vénákban. Ha a duzzanat mellé mellkasi fájdalom, ájulás, szorongás, légzési nehézség vagy véres köhögés társul, azonnal orvoshoz kell fordulni.