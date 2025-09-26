"Minket, fiatalabb nőket is ugyanúgy érint" - Szabó Zsófi az életközepi válságról vallott

A legtöbb férfi és nő életében eljön egyszer a pillanat, amikor életközepi válságba kerülnek. Ilyenkor jön a depresszió, pánikroham, szorongás. Impulzív extra költekezések, új autó, új frizura, új kinézet, kozmetikai beavatkozások. Bármi, amitől jobban érezzük magunkat azok után, hogy rájöttünk, az életünk megváltozott és átgondoljuk, mit értünk el életünk során, mit nem. Ez a pánik pedig a sztárokat sem kíméli. Simon Kornél, Kökény Attila, Szabó Zsófi mind megküzdött vele és most őszintén vallottak az egészről.

Kökény Attila / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A jelenség a férfiaknál leginkább a negyvenes éveik során érkezik el. Ekkor veszik észre először az ősz hajszálakat, ami akár rémisztő is lehet. Kökény Attila azonban semmiért nem forgatná vissza az idő fogaskerekét:

Nagyon szerettem a 20-25 éves koromat is, de soha nem cserélném el a mostanival. Az egy nyálas korszak volt, állandóan buszra kellett szállni, nem fogok már buszra szállni, nem szeretnék. Jobb ez így nekem. Van autóm, van egzisztenciám, van családom és ezt nem cserélném vissza. De nyilván jó volt az is, annak a kornak is megvolt a varázsa

- nyilatkozta az énekes hozzátéve, feleségét sem hagyná el soha és nem is érti azokat a férfiakat, akik középkoruk beköszönte után elhagyják nejüket egy fiatalabb nőért.

Simon Kornél

Simon Kornélt azonban már nehezebben érintette a változás, főleg a covid és fia érkezése után. Mostanra, 49 éves korára azonban ő is megnyugodott:

Megnyugodtam kicsit, az izgágaságom is elmúlt. Mondhatni lecsengett ez az életközepi válság. Sok minden történt akkoriban a covid után. Áronka, a kisebbik fiam érkezése és a zenekar is. De már nincs rajtam ez a fajta pánik, hogy mihez kezdjek az életemmel

- közölte Kornél.

A nőket is érinti az életközepi válság, amely gyakran egybeesik a menopauzával is

Szabó Zsófi

Minket, fiatalabb nőket is ugyanúgy érint. Létezik korai menopauza is. Az, hogy egy fiatal nőnek ugyanúgy fel tud borulni a hormonháztartása, egy fiatal nőnek ugyanúgy foglalkoznia kell a testével és lelkével

- jelentette ki Szabó Zsófi.