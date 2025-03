Veszélyes betegség terjedésére figyelmeztet a népegészségügyi központ

Aggasztó előjel a hepatitis A-fertőzéshullámmal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ már rögtön a honlapján közzétett tájékoztató elején leszögezi, hogy a fertőzés már most is rohamosan terjed és a folytatásban is erre lehet számítani. Éppen ezért a központ arra kéri az egészségügyi ellátásban dolgozó szakembereket, hogy „legyenek résen” és a panaszok kivizsgálásakor vegyék figyelembe a hepatitis A-fertőzés lehetőségét is, valamint tájékoztassák a pácienseiket a veszélyes betegség terjedéséről és a megelőzés lehetőségeiről is.

Bár a hepatitis A veszélyes betegség, szerencsére van ellene védőoltás, ami megnyugtató védettséget biztosít. Fotó: Kaboompics.com / Pexels (illusztráció)

Az NNGYK felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a hepatitis A ellen létezik védőoltás, ami vényre megvásárolható a gyógyszertárakban. A vakcinát elsősorban azoknak érdemes beadatniuk, akik szubtrópusi vagy trópusi országokba készülnek utazni, vagy olyan helyre indulnak a közeljövőben, ahol nem megfelelőek a higiéniai körülmények. Érdemes akkor is oltatni, ha a Földközi-tenger térségébe, Ázsiába, vagy Dél-Afrikába tervez utazást valaki! Ajánlott az oltás még azoknak, akik valamilyen alapbetegséggel élnek. Ezek közé tartozik a többi között a hemofília, a krónikus hepatitis B-fertőzés, vagy a hepatitis C-fertőzés.

Szintén a védőoltás mellett szól, hogy az eddigi megfigyelések szerint a vakcina életre szóló védelmet nyújt a beoltottaknak!

Ezt érdemes tudni a hepatitis A-ról

A hepatitis A-vírus okozta betegség a fejlett országokban rendkívül ritka kórnak számít. A fejlődő országokban is elsősorban gyermekbetegségként tartják számon az orvosok, amit felnőttkorra általában mindenki átvészel. Legtöbbször olyan helyeken üti fel a fejét és okoz járványt, ahol például nem biztosított a víz tisztítása vagy az ivóvíz-ellátás.



Így előzhető meg a veszélyes betegség

Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük a hepatitis A-fertőzésnek való kitettséget a legfontosabb a megfelelő higiénés szabályok betartása! A vírus ugyanis leginkább

fertőzött széklettel,

szennyezett vízzel,

jéggel,

ételek fogyasztásával terjed.

Szexuális úton is átadható ugyan a kórság, de ezek az esetek ritkábbak.