Veszélyben a magyar túrázók is: Mangó Gabriella a nyúlpestis miatt riadóztat - Videó

Csak néhány év telt el a koronavírus-járvány óta, most pedig egy újabb, az állatvilágból érkező kórság fenyeget: a nyúlpestis! A fertőzés Németország erdeiben már komoly gondot okoz, és mivel oda sok magyar túrázó is jár, félő hogy hazánkat is eléri. Mennyire kell aggódnunk? Az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella elárulta, kell-e tartanunk a rémisztő betegségtől.

A nyúlpestis emberre is átterjed és akár halálos is lehet / Képünk illusztráció: pex7els.com

Veszélyes a nyúlpestis

A fertőzés Németországban egyre több beteget érint. Mivel sokféle állatfaj képes terjeszteni, ezért a helyi egészségügyi szervezetek megkongatták a vészharangot.

A pestist

vérszívó rovarok,

vadon élő állatok

rágcsálók, nyulak, madarak stb.

terjeszthetik.

Főként a természetben dolgozók és a kirándulók vannak veszélyben. Berlinben, sőt Bajorországban és Baden‑Württemberg tartományban is több tucat pestisest jelentettek már. A német fővárosba két férfi hurcolta be – ők nagy valószínűséggel kullancscsípés során kapták el a betegséget.

A nyúlpestis tünetei influenzaszerűek lehetnek:

hidegrázás,

láz,

duzzadt nyirokcsomók,

izomfájdalom,

torokfájás,

fejfájás

is felléphet.

A pestis emberről emberre nem terjed, viszont ritka esetben akár halált is okozhat. Különösen igaz ez azokra az idősekre, akik súlyos alapbetegséggel küzdenek. Egy Berlinben élő 75 éves nyugdíjas elkapta a fertőzést, nem sokkal utána pedig elhunyt – bár egyelőre nem tudni biztosan, hogy a fertőzésbe halt-e bele.

Így védd magad!

Dr. Mangó Gabriella szerint a pestis itthon még nem jelent meg, ám ő a Németországban túrázó magyarokat fokozott óvatosságra inti. Arra kéri őket, hogy most ne szedjenek bogyóféléket a fák között.

- Semmiféle bogyót ne szedjenek most az erdőben, így biztosan tudnak a fertőzés ellen védekezni. Ha mégis bogyóféléket keresnek az erdőben, akkor csak fejmagasságban lévőkhöz nyúljanak, mert azokkal nem érintkeznek a ragadozók, amik például nyulat esznek és így fertőzöttek lehetnek. A pestis kórokozói ugyanis megtapadhatnak a talajszinti bogyókon – mutatott rá a háziorvos, kiemelve: vadvirágokat se szedjünk az erdőkben, mert azok is hordozhatják az állatokról rájuk került kórokozót.

A magyarországi erdőket és így a hazai kirándulókat a kórokozó egyelőre nem fenyegeti, de az erdőben azért mindig legyünk óvatosak!

– int a doktornő, hozzátéve: