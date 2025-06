Pestis a Balatonnál? Borzalmas jövőkép: ez a nyaralást is megváltoztatja

Komoly károkat, akár egész ökoszisztémák pusztulását is elhozhatja, ami most a „magyar tengeren” történik. Egy riasztó tanulmány szerint a pestis leselkedhet a Balatonra, ha pedig nem lépünk időben, akár környezeti károk sora, sőt, emberi katasztrófa is fenyegethet.

Ketyeg az óra, mielőtt a Balaton teljesen átalakulna. Ha nyár, akkor Balaton, ám idővel akár az eddig ismert tónak búcsút inthetünk és a víz minősége is romolhat. Korántsem biztos, hogy majd szívesen csobbannánk a tó vízében. Szörnyű, milyen jövőképet fest, ami ezekben a percekben is a „magyar tenger” körül zajlik. A Balaton közelében egy különös rákfaj jelent meg, ami veszélyt is jelenthet / Fotó: Ladóczki Balázs A Balatonnál tanyáznak Rémisztő, milyen tanulmány jelent meg nemrég a Magyar Haltani Társaság honlapján. A tanulmány társszerzője, Weiperth András régóta figyeli, ami a tó körül történik. Sötét jóslata van: ha nem cselekszünk, búcsút inthetünk annak a Balatonnak, amit jelenleg ismerünk. Családok ezrei fürdőznek a tó vizében minden nyáron és nem is sejtik, hogy egy komoly veszély fenyegetheti a kedvenc partjaikat. Weiperth András, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa riadóztatott miatta, hogy egy betelepített amerikai rákfaj vetette meg lábait a tópartok közelében: a vörös mocsárrák! Ezt a rákfajt először 2023-ban fedezték fel a Balatonnál: Balatonfüred és Siófok környékén, és nagyon gyorsan szaporodik. Előző évben a Balatonfűzfői területen 2-t, idén pedig ott már 8 példányt szúrtak ki! A mocsárrák jelenléte riasztó, hiszen halálos betegséget hordozhat: a rákpestis gombás fertőzést! Ez szerencsére emberre nem veszélyes, ám két őshonos rákfajra már annál inkább. A pestis a Balaton két hazai lakóját: az európai folyami rákot,

és a kecskerákot fertőzheti meg – már ha szembe találják magukat a mocsárrákokkal. A veszélyes rákfaj ugyanis a partoktól távol, zárt csatornarendszerekben tanyázik, így ritkán szúrhatja ki bárki is őket. A mocsárrákok súlyos károkat okozhatnak az embereknek: a Balatonnál lévő medreket, partfalakat és a csatornahálózatot is képesek megrongálni. - A hím és a nőstény faj is árkokat ás a partfalba, ezek a járatok meggyengítik magát a töltés oldalt, a csatorna szerkezetét. Még a betont is szét tudja rágni itatós papírrá. Ha jön egy árhullám, az egész partfalszerkezet átitatódik vízzel, és megcsúszik. A töltések állékonyságát, statikáját kezdi el rongálni, majd amikor már annyira sok van ebből, az egész megcsúszik befelé a mederbe – részletezte Weipert András a Borsnak, kiemelve: ez akkor lehet súlyos gond, ha a lakossági vagy egyéb út fut a Balatonnál.

A vörös mocsárrák a rákpestist hordozhatja / Fotó: Wikipedia Ez a balatoni nyaralás vége? A szakértő szerint, ha gombamód szaporodásnak indulnak, a Balaton vizében is felüthetik a fejüket, ez pedig a most ismert Balaton végét is jelentheti… Ahol ezek megjelennek, ott a hínárnövényzetet fogyasztják, és ha az eltűnik a Balaton körül, algásodás alakul ki. Az összes Budapest-környéki tavakban, ahol megjelentek ezek a rákok, a vízminőség nagyon rossz lett. – mutatott rá András. Egyelőre sötétben tapogatózunk, hogy milyen hosszú távú következménye lesz a mocsárrák megjelenésének, de erősen kongatják a vészharangot: nem jó előjel, hogy a Balatonnál vannak. - A nemrég megtalált rákoktól mintát vettünk, és cseh munkatársak vizsgálják azokat, hogy milyen betegséget hordozhatnak, illetve rákpestisesek-e – zárta szavait Weipert András, utalva rá, egyelőre tehát nem biztos, hogy a pestis a Balatonnál felütött-e a fejét.