/Unod a hőséget és a tömeget? Ilyen egy igazi, frissítő tengerparti nyaralás!

Dánia tengerpartjai sokkal kevésbé ismertek errefelé, pedig érdemes felfedezni őket.

Fotó: CamillaT / Shutterstock

Ezek a frissítő tengerparti nyaralások legjobb úti céljai

Saulkrasti, Lettország – a borostyánpart

A lettországi Saulkrasti, azaz „Napospart” nem véletlenül kapta a nevét. Bár a hőmérséklet itt ritkán kúszik 25 fok fölé, a napfényes órák száma kimagasló, és a Balti-tenger partján elnyúló strandja igazi kincs. Hosszú, homokos partvonala ideális a sétákra, a gyönyörű naplementék pedig felejthetetlen élményt nyújtanak. Nem ritka, hogy a hullámok friss borostyánkődarabokat sodornak partra, így egy kis kincskeresésre is van lehetőséged!

A Kur-földnyelv, Litvánia – a mozgó homokdűnék országa

A Kur-földnyelv egy UNESCO Világörökségi helyszín, amely Litvánia és Oroszország között oszlik meg. Ez a keskeny, homokos földsáv fantasztikus homokdűnékkel büszkélkedhet, melyek közül némelyik akár 60 méter magasra is emelkedik. A tiszta levegő és a lenyűgöző táj felejthetetlen élményt kínál, miközben a Balti-tenger hűs vize tökéletes felfrissülést nyújt a melegebb napokon. Egy igazi bakancslistás helyszín, ahol a természet erejét és szépségét testközelből tapasztalhatod meg.

Fotó: photopixel / Shutterstock

Pärnu, Észtország – a Baltikum nyári fővárosa

Az észtországi Pärnu méltán viseli a „Baltikum nyári fővárosa” címet. Bár errefelé az északi éghajlat jellemző, a pärnui strand homokos, sekély vizű és gyönyörű, így ideális egy családi nyaralásra is. A városban számos gyógyfürdő és spa található, így a pihenést a wellnessel is kiegészítheted. A kellemes hőmérséklet, a tiszta levegő és a vibráló városi élet tökéletes kombinációja garantálja a feltöltődést.

Yyteri Beach, Finnország – a finn Karib-tenger

Ki gondolná, hogy Finnországban is van egy „Karib-tenger”? Yyteri Beach Pori város közelében található, és Finnország egyik legszebb homokos strandja. A hosszú, homokos part és a sekély víz ideális a fürdőzésre és a napozásra, bár a víz hőmérséklete sosem éri el a mediterrán szintet, épp ez a lényege. A terület népszerű a vízi sportok kedvelői körében is, például gyakori vendégek itt a szörfösök. Ideális választás, ha egy kellemes, tiszta és nyugodt tengerpartra vágysz, ahol nincs tömeg, és a levegő is kellemesen hűvös.