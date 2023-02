Kevesebb mint féláron - így juthatunk kedvezményekhez (x)

A tudatos vásárlás manapság az egyik legfontosabb dolog, amit a pénztárcánkért tehetünk. Kiadásaink arra ösztönöznek, hogy minden olyan lehetőséget kihasználjunk, ahol kedvezményes áron juthatunk minőségi termékekhez. Ebben nyújt segítséget a Lidl, hiszen széles kínálattal megújuló akciókat biztosít vásárlóinak, hogy mindenki jó áron találja meg a kedvére valót. Az akciós szórólapok digitális változatát bármikor elérhetjük okostelefonjaink segítségével, többek között a Lidl és a Lidl Plus applikációkban, vagy a Lidl hivatalos honlapján. A hetente megújuló akciókon túl további kedvezményekkel is csökkenthetjük kiadásainkat, ha kihasználjuk az online applikációk által nyújtott előnyöket és minden vásárlás alkalmával használjuk az áruházlánc digitális hűségprogramját.

Fotó: Lidl

Mit rejtenek ezek a lehetőségek?

Ha letöltöttük a telefonunkra a Lidl Plus applikációt és aktiváltuk fiókunkat, akkor máris elérhetővé válik a digitális hűségkártya, és ezzel együtt számos szolgáltatás, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A digitális kártya használatával többletkedvezményekben is részesülhetünk, hiszen az akciós újságban szereplő engedményeken felül hetente átlagosan 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatunk a bevásárlás során. Ennek köszönhetően a Hazánk Kincsei nemespenészes szalámit most 600 Ft kedvezménnyel, míg a 300 grammos szeletelt Milbona Maasdamer sajtot 300 forinttal olcsóbban vásárolhatjuk meg, ha aktiváljuk a Lidl Plusban a kedvezményre jogosító kuponokat.

Fotó: Lidl

A Lidl digitális szolgáltatásai a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően időről-időre bővülnek. Ilyen fejlesztés eredménye a Kupon Plus is, amely bizonyos összeghatárok elérését követően ajándékterméket vagy extra számlavégi kedvezményt biztosít a vásárlóknak. A Kupon Plus februári kampányában a friss zöldségeké és gyümölcsöké a főszerep, így a hónapban kizárólag ezek vásárlásával tudjuk növelni költési sávunkat és bezsebelni a 3, 6, 9 és 12 ezer forint költés utáni nyereményeket. Ennek alapján, ha februárban például 3 ezer forintot költünk zöldségre és gyümölcsre, akkor ajándékba kaphatunk egy 1,5 literes Freeway üdítőitalt vagy egy sonkás-goudás bucit. De, ha a hónap során zöldség- és gyümölcsvásárlásainkkal elérjük a 12 ezer forintos költést, számlavégi kupont érvényesíthetünk a legközelebbi fizetéskor. A költési célok elérése után a jutalom kuponok automatikusan megjelennek az applikációban. A kuponok a következő vásárlás során használhatóak fel. A kiválasztott terméket ugyanúgy a kosárba és a szalagra kell helyezni.

Plusz egy jó tanács:

Figyeljünk arra, hogy kedvenc áruházunk helyesen legyen megadva, hiszen egyedi bolti akciókkal is találkozhatunk, amelyről csak azok a felhasználók értesülnek, akik az érintett áruházat jelölték meg kedvencnek.