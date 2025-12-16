Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Veszélyes divattrend a flitteres ruhák viselése.

Miért hordod, ha ennyi bajjal jár? 3 veszélyes divattrend, amire az egészséged is rámehet

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 17:15
divattrendbetegségdivatöltözködés
Színesek, játékosak és izgalmasak, de sokszor fel sem fogjuk, milyen árat fizetünk értük. Előfordul, hogy a szépségipar nem a komfortot részesíti előnyben. Gondoljunk csak a régi fűzőkre, amik komoly egészségügyi kockázatot jelentettek a korabeli nők számára. Ám, a modern kori divat is bővelkedik pár igencsak káros stílusmániával. Mutatjuk a veszélyes divattrendeket, amiket nagy ívből kerülj el, ha nem szeretnéd a következményeiket is magadon viselni!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A ruháink, cipőink és kiegészítőink mind-mind hasznosak és praktikusak, ugyanakkor nem csak funkcionalitásuk szempontjából. Segítenek az önkifejezésben és rengeteget tehetnek a közérzetünkért, önbizalmunkért is. Azonban ne felejtsük, hogy az elsődleges szempont mindig a kényelem és az egészség legyen! Mert bizony vannak veszélyes divattrendek, amik jól mutatnak rajtunk, de rosszat tesznek nekünk. Tudjuk, hogy a szépségért meg kell fizetni, na de nem az egészségünkkel!

A fűzőt viselő nő, ami egy veszélyes divattrend.
Veszélyes divattrendek, amikre az egészséged is rámehet.
Fotó: Inessa Boo /  Shutterstock 
  • A túl erős kompressziót okozó ruhadarabok negatívan hatnak a vérkeringésre és a gyomorpanaszokat is okozhatnak.
  • A tűsarkúk viselése során a nyak, a térd és derék is túlterheltté válik.
  • A flitteres ruhák sok esetben egészségtelen anyagok felhasználásával készülnek.

1. Feszülős ruhák

Talán a skinny jeans korszaka már lecsengett, de a sztreccs anyagú, szoros rucik, bodyk és alakformáló fehérneműk ideje talán sosem jár le. Sajnos. Pedig ez a veszélyes divattrend a túl erős kompresszióval nemcsak a komfortérzetedet bántja. A szűk nadrágok és ruhadarabok viselése káros a vérkeringésednek. Összenyomja a vérereket és egy extrémen szoros alakformáló darab, súlyos esetben a trombózis kockázatát is növeli. A hasban szorító, bevágó darabok – általában farmerek – könnyen refluxot, gyomorégést okozhatnak.

2. Tűsarkú cipők

Tűsarkú cipőt viselő nő, ami veszélyes divattrendnek számít.
Minél magasabb, annál károsabb!
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A tűsarkú egyszerre a nők áldása és átka. Elegáns, megnyújt és karcsúsít. Azonban az ortopédusok nem véletlenül sulykolják évtizedek óta, hogy a magassarkú mindennapos viselése komoly egészségügyi veszélyekkel jár: a nyak, a derék és a térd is extra terhet cipel, a tartás pedig a tűsarkú viselése során deformálódik. Mindezek hosszú távon komoly fájdalmakhoz vezetnek.

Ha elmúltál 40, jól figyelj!
A negyven feletti nők számára még kockázatosabb a tűsarkú, mivel a csökkenő csontsűrűség miatt az izmok és az ízületek is sérülékenyebbé válnak.

Természetesen nem kell kidobnod kedvenc darabod, de ne is tipegj minden egyes nap egy tűsarkúban!

3. Flitterek

Úgy tűnik a csillogásnak is megvan a maga árnyoldala. A flitterekkel díszített ruhák sokszor tartalmaznak olyan vegyületeket, – például biszfenolt vagy ftalátokat – amik megzavarhatják a hormonrendszer működését és hosszú távon akár reprodukciós zavarokat is okozhatnak. Egy-egy alkalom még önmagában nem jelent veszélyt, de érdemes észben tartani, hogy a csillámok esetében is igaz a mondás, hogy a jóból is megárt a sok.

