Miért hordod, ha ennyi bajjal jár? 3 veszélyes divattrend, amire az egészséged is rámehet

A ruháink, cipőink és kiegészítőink mind-mind hasznosak és praktikusak, ugyanakkor nem csak funkcionalitásuk szempontjából. Segítenek az önkifejezésben és rengeteget tehetnek a közérzetünkért, önbizalmunkért is. Azonban ne felejtsük, hogy az elsődleges szempont mindig a kényelem és az egészség legyen! Mert bizony vannak veszélyes divattrendek, amik jól mutatnak rajtunk, de rosszat tesznek nekünk. Tudjuk, hogy a szépségért meg kell fizetni, na de nem az egészségünkkel!

Veszélyes divattrendek, amikre az egészséged is rámehet.

Fotó: Inessa Boo / Shutterstock

1. Feszülős ruhák

Talán a skinny jeans korszaka már lecsengett, de a sztreccs anyagú, szoros rucik, bodyk és alakformáló fehérneműk ideje talán sosem jár le. Sajnos. Pedig ez a veszélyes divattrend a túl erős kompresszióval nemcsak a komfortérzetedet bántja. A szűk nadrágok és ruhadarabok viselése káros a vérkeringésednek. Összenyomja a vérereket és egy extrémen szoros alakformáló darab, súlyos esetben a trombózis kockázatát is növeli. A hasban szorító, bevágó darabok – általában farmerek – könnyen refluxot, gyomorégést okozhatnak.

2. Tűsarkú cipők

Minél magasabb, annál károsabb!

Fotó: New Africa / Shutterstock

A tűsarkú egyszerre a nők áldása és átka. Elegáns, megnyújt és karcsúsít. Azonban az ortopédusok nem véletlenül sulykolják évtizedek óta, hogy a magassarkú mindennapos viselése komoly egészségügyi veszélyekkel jár: a nyak, a derék és a térd is extra terhet cipel, a tartás pedig a tűsarkú viselése során deformálódik. Mindezek hosszú távon komoly fájdalmakhoz vezetnek.

Ha elmúltál 40, jól figyelj!

A negyven feletti nők számára még kockázatosabb a tűsarkú, mivel a csökkenő csontsűrűség miatt az izmok és az ízületek is sérülékenyebbé válnak.

Természetesen nem kell kidobnod kedvenc darabod, de ne is tipegj minden egyes nap egy tűsarkúban!

3. Flitterek

Úgy tűnik a csillogásnak is megvan a maga árnyoldala. A flitterekkel díszített ruhák sokszor tartalmaznak olyan vegyületeket, – például biszfenolt vagy ftalátokat – amik megzavarhatják a hormonrendszer működését és hosszú távon akár reprodukciós zavarokat is okozhatnak. Egy-egy alkalom még önmagában nem jelent veszélyt, de érdemes észben tartani, hogy a csillámok esetében is igaz a mondás, hogy a jóból is megárt a sok.