Farmerban is lehetsz elegáns: 3+1 divattipp, hogy kényelmesen, de stílusosan ünnepelhess

Egyáltalán nem kell kivetkőznöd a stílusodból vagy lemondanod a kényelemről az ünnepi szezonban. Abban a tökéletesen passzoló farmerben is megadhatod a módját a karácsonyi vacsinak, csak tudnod kell, mivel kombináld, hogy ugyanolyan ízléses és csinos legyen, mint egy szép ruha vagy szoknya.
Némi jól megválasztott kiegészítő és elegáns ruhadarab kell csak, hogy az outfited egy farmerrel is divatos, fiatalos, de elegáns legyen. Lássuk, hogyan hozhatod ki belőle a legtöbbet karácsonykor vagy akár egy szilveszteri bulin!
A bársony igazi ünnepi hangulatot kölcsönöz bármilyen szettnek. Akár szilveszteri összejövetelre vagy ünnepi ebédre készülsz, ezzel az anyaggal nem lehet melléfogni.
Fazonban olyat válassz, amely kiemeli a vonalaidat. Egy átlapolós felső vagy mély dekoltázs még nőiesebb megjelenést kölcsönöz.
Ha a bársony mellett döntesz, a klasszikus fekete, fehér színek is tökéletesek ünnepi alkalmakra, de ha merészebb kedvedben vagy, próbálj ki mély, de színes árnyalatokat is. Mint például a smaragd vagy a sötétlila. A farmer remek kontrasztot ad majd a bársony ünnepélyes hangulatához.
A legegyszerűbb mód arra, hogy egy farmernadrágos szettből is csinos megjelenést varázsolj magadnak; egy kis fény. Kapj fel egy szép színű, selyemfényű blúzt. Például arany, zöld, bordó vagy mélykék árnyalatban. A farmer laza alapot ad, a blúz nőiesebbé teszi az összhatást, ez az ellentét pedig igazán divatossá és izgalmassá teszi a stílusodat.
Ha egy kis ünnepi extrára vágysz, vegyél egy fodros, masnis vagy megkötős blúzt. Ez azonnal karácsonyi hangulatot ad az öltözékednek.
Cipőnek válassz egy pár hegyes orrú magassarkút. Kiegészítőként pedig egy kisebb, de fényes fülbevalót és – ha a elsőd letisztult, – egy hozzá illő nyakláncot.
Kiegészítőként válassz egy akár nagyobb, de nem túl csicsás fülbevalót.
Egy csillogós felső egy farmerrel is megállja a helyét. Sőt! Egy ezüst vagy arany flitterekkel díszített póló a legegyszerűbb nadrágból is partyszettet varázsol, úgy hogy az egyszerre lesz vagány és ünnepi.
Ha kicsit tartasz a túl sok csillogástól, válassz olyan felsőt, amelyen sűrűn varrt, apró flitterek vannak. Ezek sokkal visszafogottabban dobják majd fel a karácsonyi outfitet. A farmer pedig tökéletes harmóniát teremt egy csillámos felsőrésszel, hiszen lazasága kiegyensúlyozza a póló extravagáns hatását.
Ennél az ünnepi szettnél a kiegészítőkkel csak óvatosan! Egy apró fülbevaló vagy minimalista karperec pont elegendő.
Sokan csak addig viselik a fehér farmert, ameddig süt a nap és meleg van. Pedig ez a darab elképesztően elegáns is tud lenni egy izgalmas árnyalatú kötött pulóverrel vagy kardigánnal, de akár a korábban említett bársonyblúzzal is.
Így hordd a fehér farmert télen:
