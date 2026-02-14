Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Fekete magassarkú cipőt viselő nő formás lábai a levegőbe emelve

Így válasz magassarkút, és tuti nem szakad le a lábad a randi végére

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 08:15
Sokan félnek tőle: kényelmetlenség, bizonytalan léptek, fáradt lábak. Ismerős? Pedig a magassarkú cipő nem rémálom, feltéve ha jól választjuk ki azt és bevetünk pár jól bevált trükköt. Hogy a magassarkú ne csak csinos, de kényelmes stíluseszközünk legyen, lépésről lépésre kifejtjük, mire érdemes figyelni a kiválasztásakor.
  • Egy magassarkú akkor kényelmes, ha a lábadhoz és az alkalomhoz is illik.
  • A megfelelő sarokforma, a párnázás és a méret sokat számít komfortérzet szempontjából.
  • Egy jól ápolt, jól viselt magassarkú nem teher, hanem magabiztosságot nyújtó stíluselem.

Egy pár jól megválasztott magassarkú cipő nemcsak a divat szempontjából fontos, hanem kiváló optikai trükk is: a testtartást megváltoztatva hosszabbnak láttatja a lábakat és kiegyenesíti a hátat, ezért magabiztosabb megjelenést kölcsönöz, persze csak ha körültekintően választjuk ki a megfelelő darabot.

Magassarkú cipőből kibújó nő
A magassarkú cipő kényelmes is lehet, feltéve, ha jól választjuk ki azt
Magassarkú-kisokos: így válaszd ki a megfelelő darabot, hogy kibírd a randi végéig

Melyik sarok illik hozzád?

Nem mindegy, milyen típusú sarkat választasz, hiszen a kényelem és az összhatás gyakran ettől függ. Íme a sarkak közötti különbségek:

  • Stiletto – klasszikus, vékony sarok, elegáns hatást kelt, de kezdőknek kihívás lehet a viselése.
  • Block (tömb)sarok – stabilabb, kevésbé terheli a lábat, ezért sokan ezt részesítik előnyben a hétköznapokon.
  • Kitten heel – alacsonyabb, kb. 3–5 cm-es sarok, amely azoknak ideális, akik nem akarnak kompromisszumot kötni kényelem és sikk között.
  • Platform – vastagabb talprésszel kombinált sarok, amely magas, mégis kíméletesebb a lábnak.

Nem kell azonnal a vékony tűsarkút választani – ha még csak ismerkedsz a magassarkú cipőkkel, egy moderált darab vagy egy vastag sarkú modell tökéletes választás.

Tulajdonságok, amelyekre figyelj oda

A kényelmes magassarkú kiválasztásánál nemcsak a sarok magassága számít, hanem az apró részletek is, amelyek első ránézésre fel sem tűnnek.

  • Ha a sarok enyhén befelé dől járás közben, stabilabban tartja a testsúlyt, és kevésbé terheli a bokát.
  • Fontos az is, hogy a sarok pontosan a sarokcsont alatt helyezkedjen el, ne „csússzon hátra”, mert az hamar fáradáshoz vezet. 
  • A talp elején lévő párnázás sokat segít abban, hogy ne csak a lábujjakra nehezedjen a súly.
  • A felsőrész tartsa a lábfejet, ne csak „ráüljön”.
    Ha felpróbáláskor már pár lépés után bizonytalannak érzed a lábbelit, az később sem lesz kényelmes. A sarokrésznél az első perctől érezned kell, hogy a cipő jól illeszkedik.
Magassarkú cipőből kibújó, lábat fájlaló nő egy kanapén ülve
Ha rosszul választas magassarkút, egy idő után komoly fájdalmakat kell kibírnod
Milyen alkalomra milyen sarkú cipőt válasszak?

Egy esküvő, egy buli vagy egy hosszú munkanap mind más kihívást tartogat. Egy formális eseményen például egy klasszikusabb, elegáns magassarkút illik viselni, míg egy lazább vacsorához a kényelmesebb, vastagabb talpú változat lehet jobb választás. A titok: ne érezd, hogy a cipő irányít!

Bors-tippek, hogy kényelmes legyen a viselet:

1. Próbálj fel több méretet – a kissé szoros vagy túl laza cipő egyaránt okozhat fájdalmat viselés közben.

2. Használj betéteket, párnákat – a talpbetétek vagy párnázott betétek csodát tehetnek.

3. Tarts szünetet, ha kell – nem ciki fél órára leülni egy eseményen, ha nagyon fáj a lábad.

Hogyan ápold a magassarkúkat, hogy hosszú életűek legyenek?

Ha már beruháztál több pár cipőre, érdemes törődnöd is azokkal. A bőrből készült magassarkút célszerű időnként áttörölni és ápolóval kezelni, hogy ne száradjon ki a bőr. A sarokvégeket pedig – amelyek gyorsan kopnak – érdemes gumiból készült termékekre cserélned, így ritkábban kell újakat vásárolnod.

Magassarkút hordani nem ördöngösség, de némi figyelmet igényel. Nem kell lemondani róla csak azért, mert korábban kényelmetlen volt; a tökéletes darab megtalálása és a helyes viselés sokat számít. Ha ismered a saját lábad, igényeid és kényelmi szinted, akkor már egy lépéssel közelebb vagy ahhoz, hogy a magassarkú viselése ne kihívást jelentsen, hanem minden alkalommal önbizalmat adjon.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz arról, hogyan kell viselni egy magassarkút:

