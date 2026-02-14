Így válasz magassarkút, és tuti nem szakad le a lábad a randi végére

Egy pár jól megválasztott magassarkú cipő nemcsak a divat szempontjából fontos, hanem kiváló optikai trükk is: a testtartást megváltoztatva hosszabbnak láttatja a lábakat és kiegyenesíti a hátat, ezért magabiztosabb megjelenést kölcsönöz, persze csak ha körültekintően választjuk ki a megfelelő darabot.
Nem mindegy, milyen típusú sarkat választasz, hiszen a kényelem és az összhatás gyakran ettől függ. Íme a sarkak közötti különbségek:
Nem kell azonnal a vékony tűsarkút választani – ha még csak ismerkedsz a magassarkú cipőkkel, egy moderált darab vagy egy vastag sarkú modell tökéletes választás.
A kényelmes magassarkú kiválasztásánál nemcsak a sarok magassága számít, hanem az apró részletek is, amelyek első ránézésre fel sem tűnnek.
Egy esküvő, egy buli vagy egy hosszú munkanap mind más kihívást tartogat. Egy formális eseményen például egy klasszikusabb, elegáns magassarkút illik viselni, míg egy lazább vacsorához a kényelmesebb, vastagabb talpú változat lehet jobb választás. A titok: ne érezd, hogy a cipő irányít!
Bors-tippek, hogy kényelmes legyen a viselet:
1. Próbálj fel több méretet – a kissé szoros vagy túl laza cipő egyaránt okozhat fájdalmat viselés közben.
2. Használj betéteket, párnákat – a talpbetétek vagy párnázott betétek csodát tehetnek.
3. Tarts szünetet, ha kell – nem ciki fél órára leülni egy eseményen, ha nagyon fáj a lábad.
Ha már beruháztál több pár cipőre, érdemes törődnöd is azokkal. A bőrből készült magassarkút célszerű időnként áttörölni és ápolóval kezelni, hogy ne száradjon ki a bőr. A sarokvégeket pedig – amelyek gyorsan kopnak – érdemes gumiból készült termékekre cserélned, így ritkábban kell újakat vásárolnod.
Magassarkút hordani nem ördöngösség, de némi figyelmet igényel. Nem kell lemondani róla csak azért, mert korábban kényelmetlen volt; a tökéletes darab megtalálása és a helyes viselés sokat számít. Ha ismered a saját lábad, igényeid és kényelmi szinted, akkor már egy lépéssel közelebb vagy ahhoz, hogy a magassarkú viselése ne kihívást jelentsen, hanem minden alkalommal önbizalmat adjon.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz arról, hogyan kell viselni egy magassarkút:
