Így válasz magassarkút, és tuti nem szakad le a lábad a randi végére

Egy magassarkú akkor kényelmes, ha a lábadhoz és az alkalomhoz is illik.

A megfelelő sarokforma, a párnázás és a méret sokat számít komfortérzet szempontjából.

Egy jól ápolt, jól viselt magassarkú nem teher, hanem magabiztosságot nyújtó stíluselem.

Egy pár jól megválasztott magassarkú cipő nemcsak a divat szempontjából fontos, hanem kiváló optikai trükk is: a testtartást megváltoztatva hosszabbnak láttatja a lábakat és kiegyenesíti a hátat, ezért magabiztosabb megjelenést kölcsönöz, persze csak ha körültekintően választjuk ki a megfelelő darabot.

A magassarkú cipő kényelmes is lehet, feltéve, ha jól választjuk ki azt

Fotó: marekfromrzeszow / Shutterstock

Magassarkú-kisokos: így válaszd ki a megfelelő darabot, hogy kibírd a randi végéig

Melyik sarok illik hozzád?

Nem mindegy, milyen típusú sarkat választasz, hiszen a kényelem és az összhatás gyakran ettől függ. Íme a sarkak közötti különbségek:

Stiletto – klasszikus, vékony sarok, elegáns hatást kelt, de kezdőknek kihívás lehet a viselése.

Block (tömb)sarok – stabilabb, kevésbé terheli a lábat, ezért sokan ezt részesítik előnyben a hétköznapokon.

Kitten heel – alacsonyabb, kb. 3–5 cm-es sarok, amely azoknak ideális, akik nem akarnak kompromisszumot kötni kényelem és sikk között.

Platform – vastagabb talprésszel kombinált sarok, amely magas, mégis kíméletesebb a lábnak.

Nem kell azonnal a vékony tűsarkút választani – ha még csak ismerkedsz a magassarkú cipőkkel, egy moderált darab vagy egy vastag sarkú modell tökéletes választás.

Tulajdonságok, amelyekre figyelj oda

A kényelmes magassarkú kiválasztásánál nemcsak a sarok magassága számít, hanem az apró részletek is, amelyek első ránézésre fel sem tűnnek.