Fogadjunk, hogy te sem tudtad: ez a csúnya karácsonyi pulcsi igaz története

Az amerikai Ugly Christmas Sweater Day 2011-ben jött létre, ám csúnya karácsonyi pulcsik valódi története sokkal régebbre, évtizedekkel ezelőttre nyúlik vissza. Elterjedését elsősorban a popkultúrának köszönhetjük.
Először az 1950-es évek tájékán jelentek meg a ronda karácsonyi pulóverek, melyek főként rénszarvasokat vagy az ünnep más karaktereit ábrázolták hópelyhek és karácsonyfák kíséretében. Ezek voltak az ún. Jingle Bell Sweaters névre keresztelt ruhadarabok, amiket még egyáltalán nem ironikus célzattal, hanem az ünnepi hangulat fokozása érdekében viseltek az emberek.
A 80-as években a popkultúra megjelenésével egyfajta paródia lett ezekből a sokak szerint giccses és kifejezetten ronda karácsonyi pulcsikból. Mindehhez nagy mértékben hozzájárult az amerikai humorista, stand-up figura és színész, Bill Cosby, aki a The Cosby Show című televíziós szituációs komédiában viselt túldíszített pulóvert egyfajta kifigurázásként. Akárcsak Chevy Chase, aki Clark Griswold karakterét játszotta az 1989-es Karácsonyi vakáció moziban. A túldekorált vagy egyszerűen csak ízléstelen pulóverek ezek után az ünnepi filmek alapvető, és egyben kultikus elemei is lettek, elég, ha csak megemlítjük Marc Darcy rénszarvasos pulóverét a Bridget Jones naplójából.
Új szintre a 2000-es években került az otromba ünnepi felső, amikor megtartották az első hivatalos csúnya karácsonyi pulcsi bulit Kanadában. Ettől a 2002-es eseménytől indult a mára globálissá nőtt trend, amit két vancouveri férfi talált ki. Szerettek volna ugyanis némi pénzt gyűjteni egy barátjuk orvosi kezelésére, ennek apropóján szerveztek ünnepi pulcsipartit, ami akkora siker lett, hogy ezt követően egyre több hasonló rendezvény született.
A giccses minták, a világító elemek, pomponok és fényfüzérek, valamint a karácsonyt már-már kifigurázó ábrák a 2010-es évekre olyannyira elterjedtek a divatiparban, hogy egyes cégek kifejezetten ronda dizájnú pulóvereket kezdtek gyártani, a nyugati országokban azóta egész iparág épült erre.
Manapság sincs ez másképp, sőt, sok munkahelyi parti kötelező eleme a csúnya pulóver, ami hazánkban is egyre kedveltebb viselet az adventi időszakban. A karácsony közeledtével, a nemzetközi trendeket követve általában december harmadik péntekén (idén tehát 19-én) tartott napot itthon is sokan kihasználják: ilyenkor a vállaltok csúnya pulcsi napot hirdetnek, sőt, sok helyen versenyt is szerveznek, hogy kiderüljön, kié a legrondább vagy legextrémebb szvetter.
Amellett, hogy jól szórakozzunk, és egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapok körforgásából, miközben az ünnepre is hangolódunk, a csúnya karácsonyi pulcsik viselése mást is lehetővé tesz. Ennek a fura hagyománynak az is a célja, hogy előszedjük a szekrények mélyéről azokat a ruhadarabokat, amiket – nem véletlenül – sosem viselünk. Az ilyen események ráadásul tökéletes apropók arra is, hogy egy kicsit oldjuk a feszültséget, ami garantált az általában nevetésbe fulladó partikon.
Készítsd magadnak karácsonyra ronda pulóvert idén:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.