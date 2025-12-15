Fogadjunk, hogy te sem tudtad: ez a csúnya karácsonyi pulcsi igaz története

Az amerikai Ugly Christmas Sweater Day 2011-ben jött létre, ám csúnya karácsonyi pulcsik valódi története sokkal régebbre, évtizedekkel ezelőttre nyúlik vissza. Elterjedését elsősorban a popkultúrának köszönhetjük.

A ronda karácsonyi pulcsik története az '50-es években kezdődött.

2002-ben már bulit rendeztek az ikonikus pulóverek tematikájával.

A pulcsik hagyományt teremtettek és ma is szuper élményeket nyújtanak a családi és munkahelyi eseményeken egyaránt.

A csúnya karácsonyi pulcsi evolúciója: ezt rejtik a giccses minták

Először az 1950-es évek tájékán jelentek meg a ronda karácsonyi pulóverek, melyek főként rénszarvasokat vagy az ünnep más karaktereit ábrázolták hópelyhek és karácsonyfák kíséretében. Ezek voltak az ún. Jingle Bell Sweaters névre keresztelt ruhadarabok, amiket még egyáltalán nem ironikus célzattal, hanem az ünnepi hangulat fokozása érdekében viseltek az emberek.

A 80-as években a popkultúra megjelenésével egyfajta paródia lett ezekből a sokak szerint giccses és kifejezetten ronda karácsonyi pulcsikból. Mindehhez nagy mértékben hozzájárult az amerikai humorista, stand-up figura és színész, Bill Cosby, aki a The Cosby Show című televíziós szituációs komédiában viselt túldíszített pulóvert egyfajta kifigurázásként. Akárcsak Chevy Chase, aki Clark Griswold karakterét játszotta az 1989-es Karácsonyi vakáció moziban. A túldekorált vagy egyszerűen csak ízléstelen pulóverek ezek után az ünnepi filmek alapvető, és egyben kultikus elemei is lettek, elég, ha csak megemlítjük Marc Darcy rénszarvasos pulóverét a Bridget Jones naplójából.

Miattuk született meg az ismert esemény

Új szintre a 2000-es években került az otromba ünnepi felső, amikor megtartották az első hivatalos csúnya karácsonyi pulcsi bulit Kanadában. Ettől a 2002-es eseménytől indult a mára globálissá nőtt trend, amit két vancouveri férfi talált ki. Szerettek volna ugyanis némi pénzt gyűjteni egy barátjuk orvosi kezelésére, ennek apropóján szerveztek ünnepi pulcsipartit, ami akkora siker lett, hogy ezt követően egyre több hasonló rendezvény született.