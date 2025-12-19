5 kellemetlen karácsonyi divatbaki 50 felett, amitől jóval öregebbnek tűnsz a korodnál

Az adventi időszak semmi másról nem szól, mint egy kis év végi lelassulásról, pihenésről, a családról, finom falatokról és hangulatos fényekről. A stresszkeltő helyzeteket azonban egészen biztosan nem tudjuk elkerülni. Ajándékokat kell beszerezni, sütni, főzni, logisztikai zsenit játszani a rokonokkal, és közben minden összejövetelen szeretnénk a legjobb formánkat hozni. Ezért most elhoztunk 5 karácsonyi divatbakit, amiket nagy ívben érdemes elkerülni, mert öregíthetik a megjelenésed. Ha ezeket ismered, máris gyorsabban és sikeresebben állítasz össze egy szuperül mutató ünnepi szettet.

5 karácsonyi divatbaki, ami akár 10 évet is öregíti a megjelenéseden

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

A tipikus karácsonyi színek nem minden bőrtónushoz passzolnak.

A csillogós darabokat szolidan érdemes csak a karácsonyi szettbe építeni.

Fontos az adott eseményhez passzoló öltözék kiválasztása.

Az előnyös anyagok és fazonok megtalálása, kulcsfontosságú lépés az elegáns megjelenéshez.

Egy nem megfelelő cipő tönkreteheti az egész ünnepi megjelenést.

1. Karácsonyi színkavalkád

Van egy két jellemző ünnepi szín, ami azonnal megjelenik a szemünk előtt, amikor meghalljuk a karácsony szót. Igen, a zöld és a piros párosról van szó. Imádnivaló, főleg a mintás zoknikon és a csúnya karácsonyi pulóvereken, de ha egy nőiesebb vonalat képviselnél, nem biztos, hogy jó választás. Sok embernek sajnos nem áll éppen a legelőnyösebben.

Az élénk piros árnyalatok sokszor elnyomják az bőrszínt és sokkal fáradtabbnak tűnhetsz tőlük. A hideg zöld színek pedig fakóbbnak mutathatják az arcod.

Ha nem vagy biztos benne, hogy ezek a színek jól passzolnak saját, természetes tónusaidhoz, próbálkozz inkább mélyebb színekkel.

A bordó, szilva vagy a sötétebb zöld színek elegánsak és szuperül passzolnak az ünnepi hangulathoz.

2. A jóból is megárt a sok

Egy kis csillogás és pár flitter szinte kötelező karácsonykor. Csak könnyű átesni a ló túloldalára. Elég egyetlen hangsúlyosabb ruhadarab vagy akár kiegészítő. A visszafogott csillogás sokkal elegánsabb.

Ha a felsőd csillog, a karácsonyi szetted többi része legyen egyszerű, szolid. De az ünnepi ragyogást egyetlen táskával és hozzá illő ékszerekkel is az összeállításodba csempészheted.