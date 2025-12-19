5 kellemetlen karácsonyi divatbaki 50 felett, amitől jóval öregebbnek tűnsz a korodnál

Az adventi időszak semmi másról nem szól, mint egy kis év végi lelassulásról, pihenésről, a családról, finom falatokról és hangulatos fényekről. A stresszkeltő helyzeteket azonban egészen biztosan nem tudjuk elkerülni. Ajándékokat kell beszerezni, sütni, főzni, logisztikai zsenit játszani a rokonokkal, és közben minden összejövetelen szeretnénk a legjobb formánkat hozni. Ezért most elhoztunk 5 karácsonyi divatbakit, amiket nagy ívben érdemes elkerülni, mert öregíthetik a megjelenésed. Ha ezeket ismered, máris gyorsabban és sikeresebben állítasz össze egy szuperül mutató ünnepi szettet.
Van egy két jellemző ünnepi szín, ami azonnal megjelenik a szemünk előtt, amikor meghalljuk a karácsony szót. Igen, a zöld és a piros párosról van szó. Imádnivaló, főleg a mintás zoknikon és a csúnya karácsonyi pulóvereken, de ha egy nőiesebb vonalat képviselnél, nem biztos, hogy jó választás. Sok embernek sajnos nem áll éppen a legelőnyösebben.
Az élénk piros árnyalatok sokszor elnyomják az bőrszínt és sokkal fáradtabbnak tűnhetsz tőlük. A hideg zöld színek pedig fakóbbnak mutathatják az arcod.
Ha nem vagy biztos benne, hogy ezek a színek jól passzolnak saját, természetes tónusaidhoz, próbálkozz inkább mélyebb színekkel.
A bordó, szilva vagy a sötétebb zöld színek elegánsak és szuperül passzolnak az ünnepi hangulathoz.
Egy kis csillogás és pár flitter szinte kötelező karácsonykor. Csak könnyű átesni a ló túloldalára. Elég egyetlen hangsúlyosabb ruhadarab vagy akár kiegészítő. A visszafogott csillogás sokkal elegánsabb.
Ha a felsőd csillog, a karácsonyi szetted többi része legyen egyszerű, szolid. De az ünnepi ragyogást egyetlen táskával és hozzá illő ékszerekkel is az összeállításodba csempészheted.
Sokszor nehéz megtalálni azt a bizonyos arany középutat. Kevés kellemetlenebb divatbaki van, mint amikor túl lazán vagy túl formálisan öltözünk fel egy eseményre. Viszont könnyen elkerülhető azzal az egyszerű taktikával, hogy csak egy hajszálnyit emelsz a hétköznapi stílusodon.
Családi és baráti találkozókra épp elég egy szép pulóver és egy sötétebb nadrág, ami akár egy jól szabott farmer is lehet. A céges karácsonyra pedig egy csinosabb blúz, ha vacsorázni mennél egy elegáns, de letisztult overall vagy ruha is teljesen jól működik.
50 fellett a karácsonyi divatban népszerű szatén és más fényes anyagok nagyon csinosak, de hajlamosak olyan részleteket is kiemelni, ami alapvetően nem lenne célunk. Sőt!
Ha nem szeretnél azon aggódni, milyen pozícióban, hogy mutatsz majd a karácsonyi szettedben, és szeretnél nyugodtan falatozni a kedvenc bejglidből, úgy inkább olyan anyagokat és fazonokat válassz, amik követik a vonalaidat, de nem tapadnak rád teljesen. Egy rugalmas bársony ruha például tökéletes választás lehet.
Ha már gondosan kiválasztottad a tökéletes ruhát szentestére, ne a cipődön bukjon el az egész karácsonyi outfited. A túl vaskos cipők és régi, kopott magassarkúk tönkretehetik a legfigyelmesebben összekomponált öltözéket is.
Maradj a letisztult, nőies fazonoknál. Egy hegyes orrú magassarkú például nemcsak elegáns, de karcsúsít is, hiszen megnyújtja alakodat. De ha kényelmesebb öltözékben ünnepelnél, dönthetsz egyszerű, lapos talpú vagy block sarkú cipők és egy szép bokacsizma mellett is.
A következő videóból 15 egyszerű, de nagyszerű karácsonyi szettötletet is meríthetsz:
