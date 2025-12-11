Irodai divattippek: mindenkit lenyűgözöl, ha ezt viseld a céges karácsonyi vacsorán

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 11:15
Az ünnepi szezon a divatőrülteknek is kedvez. Jöhetnek a csillogós, csinos és mély színekben pompázó ruhák. De a szabály, az szabály, még ha öltözködésről van is szó. A munkahelyi eseményekre pedig muszáj odaillő stílusban megjelenni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetsz trendi és önazonos. Mutatjuk az irodai divattippeket, amik segítségével te lehetsz a legstílusosabb a céges karácsonyi vacsorán.
A céges bulik mindig nehezített terepet jelentenek, ha öltözködésről van szó, hiszen egy ilyen munkahelyi esemény egyszerre hivatalos és laza. Ezért hoztunk most pár irodai divattippet, amikkel ízléses, de stílusos ünnepi szetteket alkothatsz.

Elegáns irodai divattippek a céges karácsonyra
Irodai divattippek, hogy a céges karácsonyon is stílusos és elegáns maradhass / Fotó: Alliance Images /  Shutterstock 
  • A nappal tartott irodai karácsonyon fontos a professzionális ünnepi megjelenés.
  • Egy céges karácsonyi vacsorán az ünnepi, de elegáns szettek az ideálisak.
  • 3 különböző karácsonyi outfitből is inspirálódhatsz, amik szuperül passzolnak a munkahelyi eseményekhez.

Nem kell, hogy lemondj a karácsonyi hangulatról! Egyszerűen csak meg kell találnod az arany középutat, amely a stílusos, ünnepi és a professzionális megjelenés között mozog. Mutatjuk, hogyan!

Irodai divattippek, ha a karácsonyt nappal ünneplitek az irodában

Ha nem egy vacsorával vagy céges karácsonyi bulival ünnepel a cég, hanem egy közös ebéddel vagy irodai sütizéssel napközben, akkor a legjobb, ha elegáns, de kényelmes darabokhoz nyúlsz.

Ilyen lehet egy szatén blúz és egy sötét nadrág. Klasszikus, visszafogott, de ünnepi – főleg, ha a blúz színe is az ünnepeket idézi (például: sötétzöld, bordó, piros vagy arany). De akár egy hétköznapi irodai szettedet is felveheted, és feldobhatod egy karácsonyi kardigánnal, ünnepi ékszerekkel vagy táskával. 

Irodai divattippek, ha a céges karácsonyi vacsorára készülsz

Abban az esetben, ha esti ünneplés lesz – például egy éttermi vacsora vagy buli – már szabadabb kezet adhatsz magadnak a karácsonyi szettek terén, de fontos, hogy ne ess túlzásba – nem egy szilveszteri partira készülsz. Finom csillogás, elegáns ruhák és ünnepi kiegészítők jellemzik a legstílusosabb céges események outfitjeit.

3 tökéletes szett a céges karácsonyi vacsorára

1. Szatén blúz és bő szárú elegáns nadrág

Ez az az outfit, amiben minden nő elegánsan és magabiztosan mutat – ráadásul bármilyen helyszínen megállja a helyét.

Válassz egy élénk színű blúzt, – ami illik hozzád és a hangulathoz, de nem túl kihívó –  és párosítsd egy bő vagy bővülő szárú nadrággal. 

Akár monokróm szettet is választhatsz, de ebben az esetben legyen egy neutrálisabb szín a középpontban – és a kiegészítőket se vidd túlzásba.

Koronázd meg a megjelenésed egy csinos magassarkúval, egy hozzá illő kistáskával és pár minimalista ékszerrel.

2. Csillogós elegáns ruha vagy szoknya

Irodai divattippek csillogós szoknya a karácsonyi céges eseményekre
Egy csillogós szoknya is lehet elegáns és professzionális, ha tudod mivel kombinálhatod / Fotó: Alliance Images /  Shutterstock 

Ha kifejezetten ünnepi, elegáns a dresscode, nyugodtan beletúrhatsz a karácsonyi fiókodba a csillogósabb, flitteres darabokért is. Egy térdig érő sötétkék, sötétzöld vagy pezsgő árnyalatban játszó egyberuha vagy szoknya igazi karácsonyi, de ízléses darab lehet, ha egy szolid, visszafogott sminkkel, egy kisebb fülbevalóval és egy letisztult retiküllel kombinálod.

3. Klasszikus kis fekete ruha

A női szekrény kötelező eleme, amivel nem nyúlhatsz mellé. Jöhetnek a csipkés, de az egyszerűbb, A-vonalú ruhák is, amiket arany ékszerekkel szuperül ünnepivé varázsolhatsz. 

Cipőválasztás terén is bőven akad opció, hiszen nemcsak fekete vagy más sötétebb színű (bordó, smaragdzöld) magassarkúkat, de akár egy csinosabb bokacsizmát is felkaphatsz egy ilyen örök darab mellé.

Stílustippek a céges karácsonyi bulira:

További stílustippekért olvass tovább:

 

