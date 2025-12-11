Irodai divattippek: mindenkit lenyűgözöl, ha ezt viseld a céges karácsonyi vacsorán

A céges bulik mindig nehezített terepet jelentenek, ha öltözködésről van szó, hiszen egy ilyen munkahelyi esemény egyszerre hivatalos és laza. Ezért hoztunk most pár irodai divattippet, amikkel ízléses, de stílusos ünnepi szetteket alkothatsz.
Nem kell, hogy lemondj a karácsonyi hangulatról! Egyszerűen csak meg kell találnod az arany középutat, amely a stílusos, ünnepi és a professzionális megjelenés között mozog. Mutatjuk, hogyan!
Ha nem egy vacsorával vagy céges karácsonyi bulival ünnepel a cég, hanem egy közös ebéddel vagy irodai sütizéssel napközben, akkor a legjobb, ha elegáns, de kényelmes darabokhoz nyúlsz.
Ilyen lehet egy szatén blúz és egy sötét nadrág. Klasszikus, visszafogott, de ünnepi – főleg, ha a blúz színe is az ünnepeket idézi (például: sötétzöld, bordó, piros vagy arany). De akár egy hétköznapi irodai szettedet is felveheted, és feldobhatod egy karácsonyi kardigánnal, ünnepi ékszerekkel vagy táskával.
Abban az esetben, ha esti ünneplés lesz – például egy éttermi vacsora vagy buli – már szabadabb kezet adhatsz magadnak a karácsonyi szettek terén, de fontos, hogy ne ess túlzásba – nem egy szilveszteri partira készülsz. Finom csillogás, elegáns ruhák és ünnepi kiegészítők jellemzik a legstílusosabb céges események outfitjeit.
Ez az az outfit, amiben minden nő elegánsan és magabiztosan mutat – ráadásul bármilyen helyszínen megállja a helyét.
Válassz egy élénk színű blúzt, – ami illik hozzád és a hangulathoz, de nem túl kihívó – és párosítsd egy bő vagy bővülő szárú nadrággal.
Akár monokróm szettet is választhatsz, de ebben az esetben legyen egy neutrálisabb szín a középpontban – és a kiegészítőket se vidd túlzásba.
Koronázd meg a megjelenésed egy csinos magassarkúval, egy hozzá illő kistáskával és pár minimalista ékszerrel.
Ha kifejezetten ünnepi, elegáns a dresscode, nyugodtan beletúrhatsz a karácsonyi fiókodba a csillogósabb, flitteres darabokért is. Egy térdig érő sötétkék, sötétzöld vagy pezsgő árnyalatban játszó egyberuha vagy szoknya igazi karácsonyi, de ízléses darab lehet, ha egy szolid, visszafogott sminkkel, egy kisebb fülbevalóval és egy letisztult retiküllel kombinálod.
A női szekrény kötelező eleme, amivel nem nyúlhatsz mellé. Jöhetnek a csipkés, de az egyszerűbb, A-vonalú ruhák is, amiket arany ékszerekkel szuperül ünnepivé varázsolhatsz.
Cipőválasztás terén is bőven akad opció, hiszen nemcsak fekete vagy más sötétebb színű (bordó, smaragdzöld) magassarkúkat, de akár egy csinosabb bokacsizmát is felkaphatsz egy ilyen örök darab mellé.
