Minden nap stílusosan: így lehet fillérekből elegáns a munkahelyi ruhatárad

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 15:15
Ha eddig úgy gondoltad, ahhoz, hogy minden egyes nap divatos irodai szettekben jelenhess meg, tömérdek pénzt kell elköltened, most jó hírekkel érkeztünk! A stílusos munkahelyi öltözködéshez elegendő megfogadnod néhány jól átgondolt szabályt. Kövesd ezeket a tippeket, és hozz össze fillérekből sikkes szetteket az irodai hétköznapokra!
Ripszám Boglárka
Most 5 pénztárcabarát divattippet adunk, amelyekkel minden egyes nap divatos szetteket állíthatsz össze magadnak. Ha ezeket megtanulod, többé nem töltesz reggelente órákat a szekrény előtt, hogy egy stílusos outfitet kombinálj az irodába. Nézd meg tippjeinket, maxold ki a munkahelyi öltözködésed!

Nő az irodában munkahelyi öltözködés szerint.
Hétköznapokon is stílusosan: így lehet a munkahelyi öltözködések is divatos pénztárcabarát módon.
Fotó: Stock 4you /  Shutterstock 
  • Gondold át a mintás, díszített ruhák megvásárlását.
  • Készíts tervet a költéseidről.
  • Ellenőrizd egy egyszerű szabállyal, hogy valóban szükséged van-e a ruhára, amit megvásárolni készülsz.
  • Figyelj, hogy jó méretet válassz.
  • Óvatosan bánj a kivágott felsőkkel.

5 pénztárcabarát munkahelyi öltözködési tipp

1. A mintás ruhadarabok megvásárlását 2x olyan jól gondold át

Nemcsak azért, mert ezeket nehezebb kombinálni a meglévő ruháiddal, de az olcsóbb darabok esetében, a minták és díszítések hamar vesztenek eleganciájukból, így például egy állatmintás, fényes díszítőelemekkel vagy flitteres mintákkal ellátott felsők, akár pár hordás után olcsó hatást kelthetnek.

Ha kedveled a mintás ruhákat, de biztosra mennél, válassz a klasszikusok közül:

  • csíkok
  • pöttyök
  • letisztult virágminták

Ezek akkor is megőrzik mutatósságukat, ha megfizethető boltokban szerzed be őket.

2. Tartsd kordában a ruhabüdzsét

A pénztárcabarát gardrób kialakításához érdemes meghúzni egy felső határt. Jó trükk például, ha ruhákra és kiegészítőkre a fizetésed maximum 5%-át költöd. Nem kell minden hónapban; félre is rakhatod, hogy egy nagyobb bevásárlást tarts, ha már kialakult az elképzelés arról, milyen szezonális darabokra lehet szükséged.

Egy olyan összeget állapíts meg, ami elegendő ahhoz, hogy szépen, lépésenként frissítsd a ruhatáradat, és amivel nem csapsz át felesleges költekezésekbe.

3. Alkalmazd a 3+3 szabályt!

Mielőtt a kirakatból meglátott szoknyával a pénztárhoz rohannál, gondold át, hogy át megy-e a ruhateszten! Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket:

  1. Hová venném fel?
    Találj 3 különböző alkalmat, ahova viselni tudod az adott darabot!
  2. Mihez venném fel?
    Legalább 3, már a szekrényedben lapuló darabhoz passzoljon az, amit venni készülsz!

4. Egy jó méret fél sikert, egy jó varrónő lottóötöst jelent a divatvilágban

Egy jó méretű női zakó az irodai öltözködés alapja.
Minden divatos irodai szett alapja a jó méret kiválasztásánál kezdődik.
Fotó: 123RF

A legfontosabb, hogy vásárlásnál mindig azt a méretet válaszd, amelyik a legszélesebb testrészedre passzol tökéletesen. Ha máshol eláll, nem igazodik vonalaidhoz; irány a varrónő és igazíttasd magadra.

Nem kerül sokba, de rengeteget számítanak az olyan kisebb módosítások, mint a derék szűkítése vagy a szoknya hosszának beszabása. Sokkal jobban fogsz mutatni bennük! Egy szó szerint rád szabott ruha, elképesztő önbizalomlöketet tud adni. Így szívesen veszed majd fel őket akár hónapokkal később is.

5. Ne lépd át a dekoltázshatárt

A munkahelyi öltözködés alappillére a visszafogott kivágás. Mivel egy jól működő női gardróbban minden ruha többfunkciós, érdemes olyan pólókat és blúzokat válogatnod, amik divatosak, szívesen hordod őket, de az irodában is megállják a helyüket.

Az ökölszabály, hogy a dekoltázsod ne legyen mélyebb ~10 centiméternél – ezt elegendő egy gyors kézmozdulattal lemérned. 

Az irodai öltözködés szabályai:

Nézz körül még több stílustippért:

 

