Minden nap stílusosan: így lehet fillérekből elegáns a munkahelyi ruhatárad

Most 5 pénztárcabarát divattippet adunk, amelyekkel minden egyes nap divatos szetteket állíthatsz össze magadnak. Ha ezeket megtanulod, többé nem töltesz reggelente órákat a szekrény előtt, hogy egy stílusos outfitet kombinálj az irodába. Nézd meg tippjeinket, maxold ki a munkahelyi öltözködésed!
Nemcsak azért, mert ezeket nehezebb kombinálni a meglévő ruháiddal, de az olcsóbb darabok esetében, a minták és díszítések hamar vesztenek eleganciájukból, így például egy állatmintás, fényes díszítőelemekkel vagy flitteres mintákkal ellátott felsők, akár pár hordás után olcsó hatást kelthetnek.
Ha kedveled a mintás ruhákat, de biztosra mennél, válassz a klasszikusok közül:
Ezek akkor is megőrzik mutatósságukat, ha megfizethető boltokban szerzed be őket.
A pénztárcabarát gardrób kialakításához érdemes meghúzni egy felső határt. Jó trükk például, ha ruhákra és kiegészítőkre a fizetésed maximum 5%-át költöd. Nem kell minden hónapban; félre is rakhatod, hogy egy nagyobb bevásárlást tarts, ha már kialakult az elképzelés arról, milyen szezonális darabokra lehet szükséged.
Egy olyan összeget állapíts meg, ami elegendő ahhoz, hogy szépen, lépésenként frissítsd a ruhatáradat, és amivel nem csapsz át felesleges költekezésekbe.
Mielőtt a kirakatból meglátott szoknyával a pénztárhoz rohannál, gondold át, hogy át megy-e a ruhateszten! Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket:
A legfontosabb, hogy vásárlásnál mindig azt a méretet válaszd, amelyik a legszélesebb testrészedre passzol tökéletesen. Ha máshol eláll, nem igazodik vonalaidhoz; irány a varrónő és igazíttasd magadra.
Nem kerül sokba, de rengeteget számítanak az olyan kisebb módosítások, mint a derék szűkítése vagy a szoknya hosszának beszabása. Sokkal jobban fogsz mutatni bennük! Egy szó szerint rád szabott ruha, elképesztő önbizalomlöketet tud adni. Így szívesen veszed majd fel őket akár hónapokkal később is.
A munkahelyi öltözködés alappillére a visszafogott kivágás. Mivel egy jól működő női gardróbban minden ruha többfunkciós, érdemes olyan pólókat és blúzokat válogatnod, amik divatosak, szívesen hordod őket, de az irodában is megállják a helyüket.
Az ökölszabály, hogy a dekoltázsod ne legyen mélyebb ~10 centiméternél – ezt elegendő egy gyors kézmozdulattal lemérned.
Az irodai öltözködés szabályai:
